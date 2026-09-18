Những căn nhà thấp tầng với ban công, cửa kính lớn và khoảng sân xanh khiến khu KTX của một trường đại học trông giống một khu biệt thự hơn là nơi ở của sinh viên.

Ngày 13/9 vừa qua, hơn 5.000 tân sinh viên khóa 2026 của Học viện Công nghệ nhẹ thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Bắc đã nhập học tại cơ sở Binhai ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đây cũng là năm đầu tiên cơ sở này chính thức được đưa vào sử dụng.

Cùng với thông tin về cơ sở mới, hình ảnh khu KTX dành cho sinh viên tại đây cũng nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Lý do khá dễ hiểu, bởi nhìn qua, nơi này không có nhiều điểm giống một khu KTX đại học thông thường.

Phát hiện KTX đại học ven biển đẹp như khu nghỉ dưỡng, giá chưa tới 1 triệu đồng/tháng

Thay vì những tòa nhà cao tầng với các dãy phòng xếp san sát, khu lưu trú được quy hoạch thành nhiều dãy nhà thấp tầng nối tiếp nhau. Các tòa nhà có ban công riêng, cửa sổ lớn, màu sắc đồng nhất và được bao quanh bởi những khoảng cây xanh. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người thậm chí có thể nhầm đây là một khu nhà ở được quy hoạch riêng.

Bạn nghĩ đây là khung cảnh bên trong một khu biệt thự cao cấp nào đó?

Không không! Đây thực sự là KTX sinh viên đó!

Khu KTX mang dáng biệt thự, mỗi phòng ở 2-4 người

Được biết, cơ sở Binhai nằm tại Đường Sơn International Tourism Island, với diện tích khoảng 1.100 mẫu Trung Quốc (khoảng 733 ha). Toàn bộ khuôn viên được thiết kế theo chủ đề biển, trong đó khu ký túc xá sử dụng màu trắng làm chủ đạo và kết hợp ba phong cách kiến trúc gồm hiện đại, châu Âu và Trung Hoa.

Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các khu nhà KTX có kiến trúc khá đồng nhất. Mỗi dãy chỉ cao vài tầng, phía trước là đường nội khu và những khoảng cây xanh nhỏ. Các căn phòng có ban công, cửa sổ lớn và không gian thoáng, tạo cảm giác giống một khu dân cư thấp tầng hơn là KTX truyền thống.

Khu KTX của trường là sự kết hợp ba phong cách kiến trúc gồm hiện đại, châu Âu và Trung Hoa

Các dãy nhà đập tan ấn tượng về những tòa KTX quen thuộc của nhiều người

Không gian khiến người ta không khỏi trầm trồ

Theo thông tin giới thiệu được chia sẻ cùng hình ảnh về khu Binhai, KTX được bố trí 2-4 sinh viên/phòng, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng và điều hòa. Một số phòng còn có ban công, trong khi không gian giữa các dãy nhà được dành cho đường đi và cây xanh.

Điểm đáng chú ý là khuôn viên này không chỉ có những tòa nhà được thiết kế theo phong cách đồng nhất. Các khu chức năng khác cũng được xây dựng theo chủ đề biển. Phía khu ăn uống sử dụng hình ảnh các loài sinh vật biển như vỏ sò, rùa biển và sứa làm yếu tố trang trí, trong khi khu giảng dạy được thiết kế theo phong cách hiện đại với các đường cong lấy cảm hứng từ cánh buồm và chim hải âu.

Nhìn như khu nghỉ dưỡng nhưng giá KTX lại khá "mềm"

Không gian giống một khu nhà ở cao cấp, nhưng chi phí KTX lại thấp hơn nhiều so với cảm giác mà những hình ảnh này mang lại. Thông tin được chia sẻ về khu Binhai cho thấy mức phí KTX dao động khoảng 3.000-6.000 NDT/người/năm (khoảng 11,6-23,2 triệu đồng), tùy loại phòng. Với loại 4 người/phòng, mức phí khoảng 3.000 NDT/năm, tương đương khoảng 250 NDT/tháng, tức chưa tới 1 triệu đồng/tháng khi quy đổi sang tiền Việt. Các loại phòng ít người hơn có mức phí cao hơn.

Tất nhiên, mức phí trên là chi phí KTX theo năm học và chưa đồng nghĩa toàn bộ chi phí sinh hoạt của sinh viên chỉ ở mức này. Nhưng nếu chỉ nhìn riêng tiền ở, sự chênh lệch giữa diện mạo "khu nghỉ dưỡng" và mức phí lại khá đáng chú ý.

Dù siêu đẹp, siêu xịn nhưng phí KTX ở đây lại khá phải chăng

Phía sau khu KTX có diện mạo đặc biệt này là một dự án cơ sở mới được đầu tư quy mô lớn. Dự án Binhai được khởi công vào năm 2025 với tổng vốn khoảng 1,5 tỷ NDT, quy hoạch trên diện tích khoảng 1.100 mẫu, gồm khu giảng dạy, nhà ăn, KTX, nhà thi đấu, thư viện và các khu nghỉ ngơi.

Giai đoạn đầu của dự án được lên kế hoạch hoàn thành vào tháng 6/2026. Đến tháng 9/2026, cơ sở chính thức đón hơn 5.000 tân sinh viên. Theo chính quyền địa phương, khi hoàn thiện đầy đủ, Binhai có thể tiếp nhận hơn 10.000 sinh viên.

Từ một khuôn viên mới còn khá xa lạ, Binhai đã có những cư dân đầu tiên trong tháng 9 này. Riêng khu KTX, với những dãy nhà thấp tầng, ban công và khoảng xanh thay vì các khối nhà cao tầng quen thuộc, đang khiến hình dung về "KTX đại học" trở nên khác đi khá nhiều.

Tổng hợp