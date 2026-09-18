Nữ nghiên cứu sinh nhiều lần trượt chương trình tiến sĩ, mãi mới được nhận nhờ một lá thư giới thiệu, người viết lên tiếng: "Tôi chưa từng ký"

Sau nhiều lần nộp hồ sơ tiến sĩ nhưng thất bại, người phụ nữ này đã “đi sai đường” khi tìm cách tăng cơ hội được nhận bằng một bức thư giới thiệu không hợp lệ.

Một phụ nữ 31 tuổi bị kết tội sử dụng thư giới thiệu giả để được nhận vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Giáo dục Hong Kong (EdUHK) (Trung Quốc) đã không phải ngồi tù mà được yêu cầu thực hiện 160 giờ lao động công ích.

Ngày 14/9, Thẩm phán Kenneth Chan Ping-chau tại Tòa Fanling cho biết ông quyết định “đưa ra ngoại lệ” đối với Li Zuer, sau khi cô thừa nhận đã khai gian rằng một cựu giảng viên của EdUHK viết thư giới thiệu cho mình vào tháng 3/2024. Bức thư được sử dụng trong hồ sơ nhận xét Li có “thành tích học tập xuất sắc”. Tuy nhiên, trên thực tế, nó được một người môi giới tại Thâm Quyến soạn theo yêu cầu của cô.

Bức thư gốc do giáo viên của Li, ông Ho Wai-yip, viết vào năm 2021. Trong thư, ông nhận xét Li vẫn cần cải thiện khả năng tiếng Anh. Sau đó, cô nhiều lần nộp hồ sơ vào các chương trình tiến sĩ nhưng đều không được nhận.

Đến năm ngoái, Li cuối cùng được nhận vào một chương trình tiến sĩ sau khi nộp bức thư đã bị chỉnh sửa. Tuy nhiên, trong quá trình nhà trường kiểm tra hồ sơ, ông Ho xác nhận mình không ký bức thư này. Li sau đó nhận tội với một cáo buộc liên quan đến việc sử dụng thủ đoạn gian dối để được cung cấp dịch vụ.

Trong quá trình xin giảm nhẹ hình phạt, luật sư cao cấp Edwin Choy Wai-bond cho biết Li phạm tội vì đặt kỳ vọng rất cao vào bản thân và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học thuật. Sau nhiều lần nộp hồ sơ tiến sĩ nhưng thất bại, cô đã “đi sai đường” khi tìm cách tăng cơ hội được nhận bằng một bức thư giới thiệu không hợp lệ.

Ngày 14/9, Thẩm phán Kenneth Chan Ping-chau tại Tòa Fanling cho biết ông quyết định “đưa ra ngoại lệ” đối với Li Zuer (Ảnh: SCMP)

Theo báo cáo về hoàn cảnh của bị cáo, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Hong Kong, Li làm giáo viên tại một cơ sở giáo dục ở Quảng Châu. Cô được đánh giá xuất sắc trong công việc giảng dạy. Tuy nhiên, Thẩm phán Chan nhận định hành vi của Li vẫn là một hành vi nghiêm trọng, bởi việc sử dụng thư giới thiệu giả đã tạo lợi thế không công bằng cho cô, đồng thời khiến những ứng viên khác mất đi cơ hội được nhận vào chương trình.

Dù vậy, thẩm phán cho rằng thành tích giảng dạy nổi bật, việc Li trước đó luôn chấp hành pháp luật và bị cáo dường như chỉ chịu tác động từ người môi giới là những yếu tố cần được cân nhắc khi tuyên án.

“Xét thành tích giảng dạy nổi bật và việc cô luôn chấp hành pháp luật, tôi cho rằng cô chỉ bị người môi giới tác động và đã lựa chọn sai cách”, ông Chan nói. Vì những lý do này, ông quyết định chấp nhận đề xuất cho Li thực hiện 160 giờ lao động công ích thay vì phạt tù.

Trong một phiên xét xử trước đó, Thẩm phán Chan cũng cho biết những bị cáo đang sinh sống ở bên kia biên giới vẫn có thể thực hiện hình phạt lao động công ích, với điều kiện Cục Di trú Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến thị thực.

Theo SCMP