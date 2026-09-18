Không thuê trọ gần trường, nam sinh bay máy bay 3 lần/tuần để đi học suốt 1 năm

Thay vì bỏ tiền thuê một căn phòng gần trường, Bill Zhou chấp nhận bay qua lại giữa Los Angeles và Berkeley khoảng 3 lần mỗi tuần.

Bill Zhou, một sinh viên Mỹ theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học California, Berkeley, đã nghĩ ra một cách di chuyển đến trường khó tin. Thay vì thuê nhà gần campus với giá đắt đỏ, anh tiếp tục sống tại Los Angeles và đi máy bay đến trường khoảng 3 lần mỗi tuần.

Zhou theo học chương trình thạc sĩ kỹ thuật giao thông kéo dài một năm tại Berkeley. Vì đã có một căn hộ ở Los Angeles với mức giá khá tốt và biết mình sẽ tiếp tục làm việc tại Nam California sau khi tốt nghiệp, anh không muốn bỏ hợp đồng thuê nhà để chuyển đến Bay Area.

“Vì vậy, năm ngoái tôi có một ý tưởng khá điên rồ: sống ở LA và đi máy bay đến trường để tránh tiền thuê nhà đắt đỏ quanh campus”, Zhou chia sẻ.

Zhou theo học chương trình thạc sĩ kỹ thuật giao thông kéo dài một năm tại Berkeley (Ảnh: Instagram/@berkeley_engineering)

Thông thường, sinh viên sẽ lựa chọn thuê phòng gần trường để tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển. Nhưng với Zhou, tiền thuê nhà tại Bay Area lại là vấn đề lớn. Anh cho biết một phòng ngủ và phòng tắm riêng ở khu vực này có giá rất cao, trong khi căn hộ tại LA của anh có mức thuê tốt đến mức anh không muốn từ bỏ.

Zhou chỉ cần đến campus khoảng 3 ngày mỗi tuần nên quyết định biến việc di chuyển bằng máy bay thành một phần trong lịch học. Anh thường đến trường vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, đồng thời lên kế hoạch và đặt vé trước nhiều tháng. Để giảm chi phí, Zhou tận dụng số dặm bay và điểm thưởng thẻ tín dụng đã tích lũy trong nhiều năm. Hầu hết các chuyến đi cũng rơi vào mùa thấp điểm, khi giá vé rẻ hơn.

Theo một thống kê được Zhou chia sẻ, trong năm học anh đã thực hiện 238 chuyến bay với tổng chi phí vé khoảng 2.413 USD, tương đương 63 triệu đồng (Ảnh: Instagram/@berkeley_engineering)

Theo một thống kê được Zhou chia sẻ, trong năm học anh đã thực hiện 238 chuyến bay với tổng chi phí vé khoảng 2.413 USD, tương đương 63 triệu đồng. Tính cả xăng, phí đỗ xe, phương tiện công cộng, Wi-Fi và các khoản phát sinh khác, tổng chi phí cho việc đi lại trong cả năm được anh ước tính khoảng 6.100 USD, tương đương 159 triệu đồng.

Ở một bài đăng khác trên Reddit, Zhou cho biết tổng chi phí đi lại của anh là 5.592,66 USD, tương đương 146 triệu đồng, bao gồm các khoản liên quan đến việc di chuyển. Anh thực hiện tổng cộng 114 chuyến đi, với quãng đường lên tới 92.089 dặm, tương đương khoảng 148.200km. Dù con số này vẫn rất lớn, Zhou cho rằng nó đáng để đánh đổi nếu so với việc phải trả tiền thuê nhà đắt đỏ ở Bay Area trong một năm, đặc biệt khi anh vốn đã có chỗ ở ổn định tại Los Angeles.

Đại học California, Berkeley (Ảnh: Instagram/@universityofcaliforniaberkeley)

Tuy nhiên, cái giá không chỉ nằm ở tiền bạc. Mỗi lần đi từ cửa nhà ở LA đến lớp học tại Berkeley mất khoảng 4-5 giờ, và thời gian di chuyển trong cả năm lên tới hàng chục nghìn phút. Zhou cho biết anh dành tổng cộng khoảng 75.955 phút cho việc đi lại, tương đương gần 53 ngày 24 giờ. Anh thực hiện hành trình này đều đặn mỗi tuần nhưng đáng chú ý là không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào trong suốt chương trình.

Kết quả học tập của Zhou cũng khá nổi bật. Anh tốt nghiệp với GPA 3,88/4,0. Sau khi tính cả vé máy bay, xăng, phí đỗ xe và một khoản phạt 491 USD (khoảng 12,8 triệu đồng) từ Tuần tra Xa lộ California, tổng chi phí cho hành trình đi học vẫn ở mức khoảng 6.100 USD.

Dù cách di chuyển này có thể khiến nhiều người cho rằng quá cực nhọc, Zhou lại không nhìn nhận nó như một chuyến đi làm hoặc đi học thông thường.

“Với tôi, đây không phải một hành trình đi lại đáng sợ mà giống như một chuyến đi ngắn mỗi lần đến lớp”, anh nói.

Zhou cũng cho rằng cách làm này không dành cho tất cả mọi người. Là một người học kỹ thuật giao thông và vốn có hứng thú với máy bay, anh xem chính hành trình di chuyển đặc biệt này như một trải nghiệm thú vị.

Câu chuyện của Zhou cho thấy đôi khi bài toán “thuê nhà gần trường hay sống xa rồi đi lại” không có một đáp án giống nhau cho tất cả. Trong trường hợp của anh, việc dành hàng giờ trên máy bay mỗi tuần lại được lựa chọn như một cách để giữ căn hộ giá tốt tại LA và tránh khoản tiền thuê nhà đắt đỏ quanh Berkeley.

Theo Patch Media, Uni Land