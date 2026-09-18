Trường ĐH Mỏ - Địa chất phát đi thông báo tiễn biệt tân sinh viên vừa qua đời vì bị nước cuốn

Không dừng lại ở công tác hỗ trợ ban đầu, đại diện Đại học Mỏ - Địa chất khẳng định sẽ tiếp tục sát cánh cùng gia đình sinh viên gặp nạn bằng tất cả trách nhiệm và sự sẻ chia chân thành.

Mới đây, trên các kênh thông tin chính thức, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã phát đi thông báo chia buồn trước sự ra đi đột ngột của nam sinh N.Đ.S, tân sinh viên thuộc lớp Kỹ thuật Cơ khí A K71, Khoa Cơ - Điện.

Nhận được tin buồn em S. không may gặp nạn và qua đời, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động cùng toàn thể sinh viên nhà trường đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, mong những người thân yêu của em sớm vượt qua niềm đau đớn và vững vàng trong khoảng thời gian khó khăn này. Sự ra đi quá sớm của em không chỉ là nỗi đau vô hạn của gia đình mà còn để lại khoảng trống xót xa cho thầy cô, bạn bè và toàn thể nhà.

Thông tin từ nhà trường cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, Đại học Mỏ - Địa chất đã khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng hỗ trợ công tác tìm kiếm, đồng thời đến thăm hỏi, động viên tinh thần và chia sẻ vật chất với gia đình sinh viên.

Thông báo chia buồn trên fanpage chính thức của nhà trường (Ảnh: Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Đại diện nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định để sát cánh cùng gia đình em S.. Bài đăng tiễn biệt người học trò trẻ tuổi đã nhận được nhiều sự tương tác, chia sẻ và những lời cầu chúc an nghỉ từ cộng đồng:

- Hội Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân và bạn bè của em. Mong hương hồn em sớm được siêu thoát và an nghỉ nơi vĩnh hằng. Thành kính phân ưu cùng gia đình!

- Đọc mà thương con quá! Mong nhà trường và các cơ quan chức năng sớm xem xét, cải thiện lại tuyến đường đến trường cho các cháu. Nhìn đoạn đường hố hố hủm hủm nguy hiểm thế này thực sự cha mẹ nào cũng nơm nớp lo sợ.

- Mùa mưa bão đến rồi, đường xá quanh khu vực các trường đại học cần được rà soát và khắc phục ngay. Đừng để thêm những tai nạn xót xa như thế này xảy ra nữa.

- Mong chính quyền địa phương sớm cải tạo lại hạ tầng tuyến đường này để các em sinh viên đi học được an toàn hơn.

- Rất thương em và gia đình. Mong em yên nghỉ!

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn thương tâm (Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó, khoảng trưa 17/9, N.Đ.S. di chuyển bằng xe máy qua phố Viên, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội. Khi đi đến cuối phố, qua khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh được cho là gặp sự cố và bị nước cuống xuống cống, mất tích. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này ngập sâu và ít người qua lại nên không có người phát hiện để ứng cứu.

Sau đó, khi nước rút, người dân phát hiện một xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) nằm tại khu vực miệng cống. Từ thông tin về chiếc xe, người dân tìm kiếm chủ phương tiện và báo cơ quan chức năng.