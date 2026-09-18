Cảnh tượng lạ ở Văn Miếu: Người trẻ xếp hàng nhận "học bạ", nhập vai Giám sinh Quốc Tử Giám

Từ ý tưởng "xuyên không về 950 năm trước", người tham gia được nhận học bạ, thực hiện các nhiệm vụ và nhập vai Giám sinh trong một trải nghiệm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Trong những ngày diễn ra Festival Thăng Long 2026, Văn Miếu Quốc Tử Giám thu hút đông đảo du khách. Bên cạnh việc tham quan, nhiều bạn trẻ tìm đến đây để thử một trải nghiệm khá đặc biệt. Thay vì chỉ đi qua các điểm tham quan, họ nhận "học bạ", trở thành Giám sinh và bắt đầu hành trình tìm dấu môn học trong khu di tích.

Hoạt động có tên "Nhận Học bạ, Làm Giám sinh", lấy cảm hứng từ lịch sử Quốc Tử Giám, nơi gắn với truyền thống giáo dục và đào tạo nhân tài của đất nước. Trải nghiệm được xây dựng như một cuộc "tuyển sinh" đặc biệt, không giới hạn độ tuổi hay quốc tịch. Bất cứ du khách nào đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng có thể nhận học bạ và tham gia.

Văn Miếu Quốc Tử Giám là điểm đến yêu thích của rất nhiều bạn trẻ

Và còn gì tuyệt hơn khi được trải nghiệm cảm giác "xuyên không" ngay tại đây?

Luật chơi tương đối đơn giản. Tại các "Bàn học", người tham gia nhận hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ và thu thập dấu môn học. Các thử thách không yêu cầu kiến thức quá hàn lâm, nhiều câu trả lời có thể được tìm thấy ngay trong không gian di tích.

Vì vậy, thay vì chỉ đứng nghe thuyết minh hoặc chụp ảnh, người tham gia phải quan sát kỹ hơn những chi tiết xung quanh để hoàn thành từng nhiệm vụ. Những hình ảnh, dấu tích và câu chuyện gắn với Quốc Tử Giám trở thành một phần của trò chơi.

Nếu coi Văn Miếu Quốc Tử Giám là một "ngôi trường", mỗi khu vực trong di tích trở thành một lớp học, các nhiệm vụ giống như bài tập, còn cuốn học bạ ghi lại hành trình của từng Giám sinh.

Hoạt động nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều video ghi lại quá trình nhận học bạ, thực hiện nhiệm vụ và săn dấu môn học thu hút lượng tương tác đáng chú ý. Một số bạn trẻ còn rủ bạn bè cùng tham gia và gọi nhau là "Đồng môn" sau khi hoàn thành hành trình.

Những cuốn sổ "học bạ" xinh xắn đầy đặc biệt

Huyền Ngô, một du học sinh từng học tập tại Thụy Sĩ và trở về Việt Nam được 3 năm, cũng tham gia trải nghiệm này. Vốn dành nhiều tình cảm cho văn hóa Việt Nam, Huyền cho biết việc được giao nhiệm vụ khiến cô chú ý hơn đến những chi tiết mà trước đây có thể đã bỏ qua.

"Có những nơi trước đây mình đã đến nhưng không để ý kỹ. Khi tham gia hành trình này, vì có nhiệm vụ nên mình quan sát nhiều hơn và biết thêm những câu chuyện mà nếu chỉ tham quan thông thường có thể mình sẽ bỏ qua", Huyền chia sẻ.

Điểm đáng chú ý của trải nghiệm nằm ở cách tiếp cận. Không gian Văn Miếu vẫn vậy, nhưng người tham gia có thêm một vai trò để chủ động khám phá những gì đang có trước mắt. Thay vì chỉ tham quan theo một lộ trình có sẵn, họ phải tìm kiếm thông tin, quan sát và tự hoàn thành từng nhiệm vụ.

Đồng thời, những người tham gia cũng được kết nối với nhau qua một trải nghiệm chung. Họ có thể khác nhau về tuổi tác, nơi sinh sống hay quốc tịch, nhưng cùng nhận một cuốn học bạ, đi qua các "điểm học" và săn dấu để hoàn thành hành trình.

Hóa "Giám sinh" Quốc Tử Giám theo cách đầy ý nghĩa thôi nào

Đại diện Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết hoạt động được xây dựng từ mong muốn đưa truyền thống đạo học đến gần công chúng bằng một hình thức dễ tiếp cận hơn.

"Văn Miếu Quốc Tử Giám là nơi tôn vinh đạo học, truyền thống hiếu học và tinh thần tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mong muốn 'Nhận Học bạ, Làm Giám sinh' tạo nên một sợi dây kết nối giữa hôm nay với truyền thống ấy. Khi một du khách, đặc biệt là một người trẻ, bước vào không gian Văn Miếu với tư cách một Giám sinh, họ không chỉ quan sát di sản từ bên ngoài mà được trực tiếp tham gia vào một hành trình học tập, khám phá và trải nghiệm", đại diện di tích chia sẻ.

Theo đại diện Văn Miếu Quốc Tử Giám, việc trở thành Giám sinh không nhằm tái hiện một lớp học cổ theo cách đơn thuần mà hướng tới việc gợi mở tinh thần học tập, khát vọng vươn lên và sự trân trọng đối với truyền thống hiếu học của người Việt.

"Chúng tôi kỳ vọng di sản sẽ đến gần công chúng hơn bằng những tương tác gần gũi, thiết thực và trực diện. Khi người tham gia cảm thấy mình có một phần trong câu chuyện của di sản, di sản cũng có thêm một cơ hội để được ghi nhớ, yêu mến và tiếp tục được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay", đại diện Văn Miếu Quốc Tử Giám chia sẻ.

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950 năm trước, Quốc Tử Giám mở ra một hành trình học tập gắn với việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong trải nghiệm "Nhận Học bạ, Làm Giám sinh", câu chuyện ấy được đưa vào một hình thức gần gũi hơn, để du khách tự mình đi qua các điểm trong di tích, tìm kiếm thông tin và hoàn thành một hành trình riêng.

Rời Văn Miếu với cuốn học bạ đầy dấu, người tham gia cũng có thêm một cách khác để nhớ về không gian từng được biết đến như biểu tượng của truyền thống giáo dục Việt Nam.