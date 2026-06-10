Cảnh tượng mỗi năm chỉ có đúng một lần tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước giờ G thi tốt nghiệp THPT

Không khí tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám những ngày đầu tháng 6 trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi hàng trăm sĩ tử cùng gia đình đến dâng hương trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, những ngày này, rất đông học sinh và phụ huynh tại Hà Nội cũng như các địa phương lân cận đã tìm đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để dâng hương, cầu mong một kỳ thi thuận lợi, may mắn và đạt được kết quả như mong đợi.

Sĩ tử Hà Nội đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi từng đào tạo nhiều thế hệ hiền tài cho đất nước, Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các sĩ tử trước những kỳ thi quan trọng. Với nhiều học sinh, việc đến đây trước ngày thi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách tiếp thêm sự tự tin, động viên bản thân trước thời khắc quyết định sau nhiều năm học tập.

Ghi nhận trong ngày 9/6, khu vực điện Đại Thành luôn trong tình trạng đông kín người. Dòng người liên tục nối dài từ cổng vào đến khu vực dâng hương. Không chỉ có học sinh và phụ huynh mà còn có nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái. Thời tiết Hà Nội dịu mát hơn sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt cũng tạo điều kiện thuận lợi để người dân đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi.

Đông đảo học sinh và phụ huynh có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 để dâng hương, cầu mong một kỳ thi thuận lợi

Nhiều sĩ tử mang theo bút, thước, giấy báo dự thi cùng các vật dụng học tập đặt lên mâm lễ với mong muốn được tiếp thêm may mắn. Trên tay cầm những tờ giấy ghi sẵn lời khấn hoặc điện thoại lưu nội dung cầu nguyện, các em thành tâm thắp hương, mong bản thân giữ được sự bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy trong suốt quá trình học tập.

Khu vực điện Đại Thành luôn tấp nập người ra vào trong ngày 9/6 khi hàng nghìn học sinh tìm đến cầu may trước kỳ thi

Trong làn khói hương nghi ngút, nhiều học sinh chắp tay thành kính vái vọng. Với các em, đây không đơn thuần là một nghi thức tâm linh mà còn là dịp để tạm gác lại những áp lực, lo lắng của năm học cuối cấp, tự nhắc nhở bản thân nỗ lực hết sức trong kỳ thi sắp tới.

Trong không gian trang nghiêm của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các sĩ tử thành kính dâng hương và cầu nguyện trước giờ “vượt vũ môn”

Tại khu vực viết sớ, nhiều sĩ tử cẩn thận ghi lại những lời nguyện ước của riêng mình trước khi vào điện chính. Dù có dịch vụ hỗ trợ viết văn khấn, không ít em vẫn lựa chọn tự tay viết từng dòng chữ với mong muốn thể hiện sự thành tâm cũng như quyết tâm chinh phục kỳ thi bằng chính năng lực của mình.

Các sĩ tử chăm chú viết sớ cầu nguyện với mong muốn giữ được sự bình tĩnh và phát huy tốt nhất năng lực trong phòng thi

Trên từng gương mặt của các sĩ tử và phụ huynh hiện rõ những cảm xúc đan xen giữa kỳ vọng, lo âu và niềm tin. Đối với nhiều gia đình, chuyến đi đến Văn Miếu trước ngày thi đã trở thành một thói quen đẹp mỗi mùa thi. Còn với các thí sinh, đây không chỉ là hành trình cầu may mà còn là lời hứa với chính mình sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, mở ra những trang đầu tiên trên con đường trưởng thành và theo đuổi những ước mơ phía trước.