Bạn có nhớ nam sinh cắt tóc vì trượt ĐH Y Hà Nội 9 năm trước không: Cuộc sống hiện tại đúng là cái kết đẹp cho sự kiên định!

Nhìn vào hành trình 9 năm của cựu thí sinh Nguyễn Phùng Hưng để thấy rằng: Cánh cửa này đóng lại là để chúng ta rèn luyện bản lĩnh mở ra một cánh cửa khác lớn hơn.

Gần đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cư dân mạng lại xôn xao chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ của một cựu thí sinh từng "gục ngã trước cánh cổng thiên đường" cách đây 9 năm. Vượt qua nỗi đau uất nghẹn của mùa thi lịch sử năm 2017, chàng trai ấy giờ đây đã viết nên cái kết viên mãn cho cuộc đời mình.

Cú sốc 29,15 điểm và giọt nước mắt cay đắng mùa thi 2017

Cứ mỗi dịp mùa thi gọi hè về, tâm trạng của hàng triệu sĩ tử và phụ huynh lại căng như dây đàn. Giữa những lo âu, áp lực ấy, một bài đăng trên mạng xã hội về hành trình "lội ngược dòng" của bác sĩ Nguyễn Phùng Hưng (Thạch Thất, Hà Nội) bất ngờ nhận được bão tương tác. Nhiều người chợt nhận ra, anh chính là "ông anh cạo đầu" từng gây bão dư luận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Năm đó, Nguyễn Phùng Hưng bước vào phòng thi với tâm thế của một thí sinh tự do (thi lại năm thứ hai) cùng ước mơ cháy bỏng từ thuở nhỏ là đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Anh đạt số điểm gần như tuyệt đối: Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 10. Tổng điểm đạt 29,15 điểm.

Nguyễn Phùng Hưng thời điểm trượt đại học năm 2017

Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra ở mùa tuyển sinh có "điểm chuẩn cao kỷ lục" năm ấy. Dù mức điểm chuẩn ngành Y đa khoa của trường là 29,25 (đã làm tròn), nhưng do là học sinh Khu vực 3 (nội thành, không có điểm cộng ưu tiên), Hưng đã bị đánh trượt ngay từ tiêu chí phụ số một: Xét tổng điểm chưa làm tròn. Chàng trai Hà Nội năm ấy ngậm ngùi cay đắng nhìn những thí sinh có điểm thi thực tế thấp hơn mình vài điểm, nhưng nhờ điểm cộng ưu tiên, vẫn đỗ vào trường.

"Em đã hy sinh rất nhiều, đã đấu tranh với bố mẹ để chọn ĐH Y Hà Nội thay vì một suất an toàn ở Học viện Quân y. Chỉ thiếu đúng 0,05 điểm mà gục ngã, điều này thực sự quá sức chịu đựng với em" - Hưng từng uất nghẹn chia sẻ trên mặt báo vào tháng 7/2017. Hành động cắt tóc ngay sau đó của Hưng như một sự giải tỏa cho nỗi uất ức điểm cao chót vót vẫn trượt đại học.

Bản lĩnh "đập đi xây lại" và quả ngọt sau 9 năm

Nếu là một người khác, cú ngã chí mạng sau nhiều năm thanh xuân miệt mài đèn sách có thể đã dập tắt hoàn toàn ý chí, thậm chí đẩy họ vào trầm cảm. Nhưng với Nguyễn Phùng Hưng, việc chấp nhận cắt tóc như để rũ bỏ quá khứ, nhìn thẳng vào thực tế và âm thầm chuẩn bị cho một cuộc "phục thù" bằng chính thực lực.

Ngành Y vốn là một chặng đường dài, khắc nghiệt và bào mòn cả thanh xuân. Việc một thí sinh trượt hai lần vẫn kiên định bám trụ để bước vào trường Y đã là một điều kỳ diệu. Và chặng đường học tập, rèn luyện sau đó lại càng đòi hỏi một ngọn lửa đam mê lớn hơn gấp bội.

Nam sinh ngày nào giờ đã trở thành bác sĩ như nguyện vọng

Chính lòng kiên định không dời đổi ấy đã được đền đáp. 9 năm sau mùa hè nghiệt ngã 2017, hình ảnh mới nhất được chia sẻ về Nguyễn Phùng Hưng khiến ai nấy đều phải rưng rưng xúc động: Anh đã khoác lên mình tấm áo blouse trắng và chính thức trở thành một bác sĩ thực thụ theo đúng ước mơ cuộc đời. Trên trang cá nhân, chàng bác sĩ trẻ tuổi cũng thường xuyên chia sẻ những tin tức y khoa để lan tỏa kiến thức đến mọi người.

Liều "vitamin tích cực" cho sĩ tử trước giờ G

Câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Phùng Hưng được lội ngược dòng ngay trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chỉ còn tính bằng ngày. Đây không chỉ là một câu chuyện để đọc rồi để đấy, mà nó thực sự là một "liệu pháp tâm lý" vô giá cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học luôn là một đấu trường khốc liệt. Sẽ có người mỉm cười bước lên đài vinh quang, và chắc chắn cũng sẽ có những giọt nước mắt rơi xuống vì thiếu may mắn. Thế nhưng, nhìn vào hành trình 9 năm của cựu thí sinh Nguyễn Phùng Hưng để thấy rằng: Cánh cửa này đóng lại là để chúng ta rèn luyện bản lĩnh mở ra một cánh cửa khác lớn hơn.

Đừng để áp lực điểm số đè bẹp sự tự tin. Hãy cứ chiến đấu hết mình bằng "học thật, thi thật". Chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin, đạt điểm cao và dù số phận có đưa lại thử thách nào, hãy luôn giữ vững ngọn lửa ước mơ của chính mình!