Bức ảnh phát ra tiếng khóc của một sĩ tử trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn ít ngày nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức diễn ra, một nữ sinh bất ngờ rơi vào tình huống "khóc không thành tiếng".

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau 12 năm học tập, hàng triệu học sinh lớp 12 trên cả nước chỉ còn cách kỳ thi quan trọng này vài ngày ngắn ngủi.

Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, một trong những công việc mà hầu hết thí sinh đều được giáo viên và phụ huynh nhắc đi nhắc lại là kiểm tra kỹ các giấy tờ cần thiết như căn cước công dân, phiếu dự thi, giấy báo dự thi và các vật dụng phục vụ cho ngày thi.

Thế nhưng đôi khi, dù chuẩn bị kỹ đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những sự cố bất ngờ. Đơn cử như mới đây, mới đây, một tài khoản Threads đã đăng tải hình ảnh sự cố mình gặp phải kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "3 ngày nữa thi THPTQG".

Đi kèm là hai bức ảnh chụp giấy báo dự thi đã bị rách một góc khá lớn. Phần bị rách nằm ngay mép trên của tờ giấy, để lộ dấu vết bị thú cưng gặm. Dù chủ bài đăng không chia sẻ quá nhiều, nhưng chỉ nhìn hình ảnh thôi cũng đủ để nhiều người hiểu được cảm giác hoang mang của nhân vật chính trong câu chuyện.

Lý do là bởi với học sinh cuối cấp, những ngày sát kỳ thi vốn đã đủ áp lực. Việc phát hiện một trong những giấy tờ quan trọng nhất bất ngờ bị cắn rách chắc chắn là trải nghiệm không mấy dễ chịu. May mắn là theo cập nhật dưới phần bình luận sau đó, nữ sinh cho biết đã được nhà trường hỗ trợ in lại giấy báo dự thi mới nên không ảnh hưởng tới việc tham gia kỳ thi sắp tới.

Chủ tài khoản đăng kèm hình ảnh giấy báo dự thi đã bị rách một góc khá lớn

Từ câu chuyện dở khóc dở cười này, nhiều người cũng nhắc nhau rằng bên cạnh việc ôn tập kiến thức, việc chuẩn bị giấy tờ dự thi cũng quan trọng không kém.

Thực tế, những tình huống như làm rách, làm mất hoặc làm hỏng giấy tờ trước kỳ thi không hề hiếm. Mỗi mùa thi đều có những trường hợp để quên, làm rớt giấy báo dự thi, thất lạc căn cước công dân khi di chuyển, thậm chí bị thú cưng gặm mất một góc giấy như trong câu chuyện này. Khi áp lực thi cử đang ở mức cao, chỉ một sự cố nhỏ liên quan đến giấy tờ cũng có thể khiến thí sinh hoang mang và mất bình tĩnh.

Nếu gặp tình huống tương tự, nên xử lý thế nào?

Bình tĩnh kiểm tra mức độ hư hỏng

Nếu giấy báo dự thi chỉ rách nhẹ, vẫn còn đầy đủ thông tin cá nhân, số báo danh, điểm thi và mã vạch (nếu có), nhiều trường hợp vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên, không nên tự ý phỏng đoán mà cần liên hệ với nhà trường hoặc nơi tiếp nhận hồ sơ để xác nhận.

Liên hệ ngay với trường THPT hoặc điểm tiếp nhận hồ sơ

Đây là bước quan trọng nhất. Hầu hết các trường đều có danh sách thí sinh và có thể hỗ trợ xác minh thông tin, hướng dẫn cấp lại hoặc in lại giấy báo dự thi nếu cần. Càng báo sớm, việc xử lý càng dễ và càng ít ảnh hưởng tới tâm lý của sĩ tử trước ngày thi.

Không đợi tới sát giờ thi mới xử lý

Sai lầm phổ biến của không ít sĩ tử là nghĩ "chắc không sao đâu" rồi để tới ngày thi mới hỏi. Khi đó, thời gian xử lý gấp gáp sẽ tạo thêm áp lực không cần thiết. Tốt nhất là các bạn cần kiểm tra đi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ ít nhất vài ngày trước ngày thi.

Một mẹo rất thực tế cho sĩ tử

Nhiều giáo viên thường khuyên học sinh chuẩn bị một "túi hồ sơ thi" riêng, chỉ dùng để đựng giấy báo dự thi, căn cước công dân, bút, máy tính và các vật dụng cần thiết. Sau khi nhận giấy báo dự thi, các bạn nên cất ngay giầy tờ cần thiết vào túi này, tránh để lẫn với sách vở, quần áo hoặc những nơi thú cưng có thể với tới.

Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/6. Trong đó, ngày 11 và 12/6 là hai ngày thí sinh chính thức làm bài thi.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh lớp 12 sẽ dự thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn cùng một bài thi tự chọn gồm hai môn trong số các môn còn lại là là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Đề thi năm nay tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, tăng cường các câu hỏi gắn với tình huống thực tiễn. Trong đó, Ngữ văn vẫn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận với ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Bộ GD-ĐT dự kiến công bố kết quả thi vào 8 giờ sáng ngày 1/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 3/7.