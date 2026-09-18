Hộp cơm của bà mẹ sáng nào cũng dạy nấu ăn cho con trai cấp 2

Những hộp cơm được chuẩn bị chỉn chu mỗi ngày cho cậu con trai cấp 2 khiến dân mạng vừa xuýt xoa vừa ghen tị.

Với nhiều phụ huynh, buổi sáng là cuộc chạy đua với đồng hồ để kịp chuẩn bị đồ ăn cho con trước khi đi học. Nhưng với Ngô Mỹ Lệ (Thượng Hải, Trung Quốc), chuyện sáng sáng thức dậy sớm làm cơm hộp cho cậu con trai đang học cấp 2 mang đến trường dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong ngày của cô. Điều đáng nói là trường của con cô vốn có canteen, cậu bé hoàn toàn có thể ăn trưa tại trường nhưng bà mẹ trẻ vẫn thích tự tay chuẩn bị cơm trưa cho con.

Những hộp cơm được Ngô Mỹ Lệ chia sẻ trên mạng xã hội khiến người xem khó rời mắt bởi thực đơn ngày nào cũng thay đổi. Khi thì cơm trắng ăn cùng tôm, thịt nướng và rau xanh, khi lại có thịt bò xào bí ngòi, nấm, rau muống. Có hôm, cô đổi sang cơm chiên với tôm và dứa, hôm khác lại là thịt kho, rau cải và món trứng. Phần hoa quả cũng được để riêng, từ nho, việt quất đến sung, bưởi...

Những hộp cơm đẹp như tranh vẽ được bà mẹ trẻ chuẩn bị cho con khiến netizen xuýt xoa

Không chỉ đủ món, những hộp cơm còn được sắp xếp rất đẹp mắt. Cơm nằm gọn trong một ngăn lớn, thức ăn được chia thành từng phần riêng, rau xanh và trái cây giúp cả hộp cơm nhìn đầy màu sắc. Có hôm, hộp cơm còn có thêm bánh trứng nhỏ làm món tráng miệng, nhìn chẳng khác nào một suất ăn được chuẩn bị riêng ở nhà hàng.

Điều khiến nhiều người thích thú là Ngô Mỹ Lệ không làm những bữa cơm này theo kiểu cầu kỳ để "sống ảo". Các món ăn vẫn khá quen thuộc với bữa cơm gia đình, chỉ là được thay đổi cách chế biến và phối hợp để cậu con trai tuổi dậy thì có thể ăn ngon miệng hơn. Với một cậu bé đang trong giai đoạn phát triển, mỗi bữa ăn vì thế cũng được mẹ đặc biệt để tâm.

Các hộp cơm tuy nhỏ nhưng đều rất đầy đủ dinh dưỡng

Hộp cơm luôn đầy đủ từ rau đến thịt, đến cơm và cả hoa quả tráng miệng

Dinh dưỡng, chất lượng và cả phần "nhìn" đều được đảm bảo

Ai mà không mê?

Sau khi bộ sưu tập hộp cơm cho con của Ngô Mỹ Lệ được đăng tải, loạt ảnh đã nhanh chóng khiến dân mạng chú ý, đặc biệt là những người vốn đã quen với cảnh học sinh ăn vội một suất cơm ở trường. Nhiều người hài hước nói rằng nếu canteen trường nhìn thấy những hộp cơm này chắc cũng phải "áp lực":

- Căng tin trường: "Tôi đã làm gì sai?".

- Bạn cùng lớp của em này chắc mỗi ngày đều có một câu hỏi: "Hôm nay hộp cơm của cậu có gì?".

- Cơm bán trú có ngon đến đâu cũng còn lâu mới bằng cơm mẹ nấu.

- Nhìn hộp cơm xong tự nhiên thấy mình cũng cần một người mẹ mang cơm đến trường.

- Tốn thêm chút thời gian buổi sáng nhưng bù lại con được ăn ngon, đủ dinh dưỡng, người làm mẹ chắc cũng thấy vui.

Một vài hình ảnh khác trong bộ sưu tập hộp cơm: