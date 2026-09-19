4 hành động trên bàn ăn tố cáo một người có EQ chạm đáy

Cách một người ăn uống và ứng xử trong bữa cơm chính là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất về sự tinh tế và chỉ số cảm xúc của họ.

Bàn ăn không đơn thuần là nơi nạp năng lượng sau một ngày làm việc mà còn là không gian giao tiếp xã hội thu nhỏ. Cổ nhân từng dạy học ăn, học nói, học gói, học mở chính vì mọi thói quen, phép lịch sự hay sự ích kỷ của một người đều dễ dàng bộc lộ trọn vẹn qua từng cử chỉ cầm đũa, gắp thức ăn. Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt trong mâm cơm đôi khi lại là thước đo chuẩn xác cho thấy một người có thực sự biết nghĩ cho người khác hay chỉ chăm chăm vào bản thân.

Dùng đũa xới tung đĩa thức ăn để chọn miếng ngon nhất

Hành động cầm đũa đảo qua đảo lại, bới móc thức ăn để tìm cho bằng được phần ngon hoặc miếng nhiều thịt là biểu hiện điển hình của sự ích kỷ. Người có thói quen này thường chỉ quan tâm đến vị giác của mình mà hoàn toàn ngó lơ cảm nhận của những người đang cùng ngồi chung mâm.

Việc xới lộn xộn đĩa đồ ăn chung không chỉ gây mất vệ sinh mà còn khiến cả bàn ăn mất đi sự ngon miệng. Một người có EQ cao luôn hiểu rằng đĩa thức ăn chung cần được giữ gìn thẩm mỹ và sạch sẽ, họ sẽ gắp miếng gần mình nhất hoặc phần vừa vặn mà không đòi hỏi phải luôn có miếng ngon vượt trội hơn người khác.

Thói quen dùng đũa xới tung đĩa thức ăn chung khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu và mất vệ sinh (Ảnh minh họa: Pinterest)

Chỉ chăm chăm gắp các món đắt tiền về bát của mình

Trong bữa ăn tập thể, nếu ai đó chỉ liên tục gắp những món đắt đỏ, hải sản hay đặc sản đắt tiền chất đầy bát mình trong khi người khác chưa kịp nếm thử, đó là dấu hiệu của người có EQ chạm đáy. Họ thể hiện rõ tâm lý tranh giành và tính toán thiệt hơn ngay trên từng miếng ăn.

Sự tinh tế của một người nằm ở chỗ biết quan sát xem mâm cơm có bao nhiêu người và các món ăn đã được chia sẻ đồng đều hay chưa. Việc nhường nhịn miếng ngon cho người lớn tuổi, phụ nữ hoặc trẻ em là phép lịch thiệp tối thiểu. Người ăn uống thô thiển, chỉ sợ mình chịu thiệt thòi sẽ nhanh chóng bị bạn bè, đồng nghiệp âm thầm đánh giá thấp về nhân cách.

Thô lỗ với nhân viên phục vụ để thể hiện uy quyền

Cách một người đối xử với nhân viên bưng bê, dọn dẹp tại nhà hàng chính là chiếc gương soi rõ nhất bản chất của họ. Những người có EQ thấp thường thích quát nạt, búng tay gọi người với thái độ trịch thượng, hoặc làm quá vấn đề khi quán xảy ra một vài sơ suất nhỏ như lên món chậm hay nhầm đồ.

Họ lầm tưởng rằng việc tỏ ra khó tính, hách dịch sẽ nâng tầm vị thế của bản thân trước mặt đối tác hay bạn bè cùng bàn. Thực tế, hành vi này chỉ khiến không khí bữa ăn trở nên căng thẳng, ngột ngạt và biến người đi cùng rơi vào tình huống ngượng ngùng, xấu hổ thay cho sự thiếu tôn trọng người lao động của họ.

Cách đối xử trịch thượng với nhân viên phục vụ tại quán ăn bộc lộ rõ sự thiếu tinh tế và EQ thấp (Ảnh minh họa: Pinterest)

Dán mắt vào điện thoại và bình phẩm chê bai món ăn

Ngồi vào bàn ăn nhưng tay không rời chiếc điện thoại, tai đeo tai nghe hoặc thản nhiên bấm phím bấm chuông ồn ào là sự thiếu tôn trọng lớn đối với những người đang hiện diện. Hành vi này phát đi tín hiệu rằng bạn hoàn toàn không trân trọng thời gian ngồi cùng họ và coi cuộc gặp mặt như một việc làm chiếu lệ.

Tệ hơn nữa là thói quen buông những lời chê bai cay nghiệt về các món ăn, nhất là khi đang làm khách tại nhà người khác hoặc được ai đó chiêu đãi. Dù hương vị có thể chưa thực sự vừa miệng, người khéo léo vẫn sẽ ghi nhận công sức nấu nướng của gia chủ thay vì bĩu môi chỉ trích món ăn mặn nhạt, làm hỏng toàn bộ công sức và lòng hiếu khách của người chuẩn bị.