Nam sinh cứ thứ Sáu bay hơn 1.770km đi thực tập, Chủ nhật lại bay về: 6 tháng tốn hơn 250 triệu đồng

Thay vì thuê chỗ ở gần nơi thực tập, một nam sinh chọn cách bay qua lại giữa khoảng cách hàng nghìn km chỉ để không bỏ lỡ cơ hội thực tập.

Với sinh viên, một kỳ thực tập thường là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường làm việc thực tế. Nhưng khi nơi thực tập cách trường học hàng nghìn km, chuyện duy trì cả việc học lẫn công việc có thể trở thành một bài toán không đơn giản.

Năm 2024, câu chuyện về Vincent Campanaro, sinh viên năm nhất New York University (NYU), gây chú ý khi nam sinh này duy trì một lịch trình di chuyển đặc biệt để tham gia kỳ thực tập tại khách sạn Ritz-Carlton ở Naples, Florida. Thay vì chuyển đến Florida trong thời gian thực tập, Vincent vẫn ở New York để tiếp tục việc học. Mỗi thứ Sáu, ngay sau khi kết thúc lớp lúc 12h15, nam sinh ra sân bay và bay tới Florida. Sau hai ngày làm việc, cậu lại lên máy bay vào Chủ nhật để trở về New York, chuẩn bị cho tuần học tiếp theo.

Khoảng cách giữa New York và Naples vào khoảng 1.770km theo đường chim bay. Với lịch trình đi - về hàng tuần, Vincent phải di chuyển gần 3.600km cho mỗi cuối tuần thực tập. Fortune cho biết tổng thời gian dành cho việc di chuyển có thể lên tới 5-8 giờ mỗi tuần, tùy lịch bay.

Mỗi tuần chi khoảng 12,7 triệu đồng để đi thực tập

Vincent khi đó theo học tại Stern School of Business thuộc NYU, trong chương trình Business, Technology and Entrepreneurship, tập trung vào tài chính và có học thêm chuyên ngành phụ về khởi nghiệp xã hội.

Kỳ thực tập của nam sinh bắt đầu vào tháng 11/2023 và kéo dài 6 tháng. Tại Ritz-Carlton Naples, Vincent làm việc trong bộ phận phát triển kinh doanh. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là nơi thực tập cách trường học hàng nghìn km, nhưng Vincent không chọn thuê nhà hoặc chuyển hẳn tới Florida. Cậu quyết định bay qua lại mỗi tuần.

Vincent Campanaro bay qua lại giữa New York và Florida mỗi cuối tuần trong kỳ thực tập kéo dài 6 tháng (Ảnh: Fox Business)

Theo chia sẻ với Fox Business, chi phí di chuyển của Vincent vào khoảng 500 USD/tuần, tương đương khoảng 12,7 triệu đồng. Trong 6 tháng, nam sinh dự tính chi khoảng 10.000 USD, tương đương hơn 250 triệu đồng, riêng cho việc đi lại.

Lịch trình bắt đầu từ thứ Sáu. Sau khi tan học lúc 12h15, Vincent lập tức ra sân bay để bắt chuyến bay tới Naples. Chủ nhật, cậu bay trở lại New York vào khoảng 21h để tiếp tục cuộc sống sinh viên trong tuần. Có những thời điểm giá vé tăng, Vincent phải đổi chuyến để giảm chi phí. Nam sinh kể rằng việc di chuyển liên tục không hề dễ dàng và từng có lúc phải ngủ tại sân bay hoặc thay đổi hoàn toàn lịch bay vì giá vé tăng.

Vì sao một sinh viên năm nhất lại chấp nhận đi xa đến vậy?

Theo Vincent, một trong những lý do khiến cậu quyết định theo đuổi kỳ thực tập này là cơ hội dành cho sinh viên năm nhất không nhiều. Các chương trình thực tập trong ngành khách sạn thường được thiết kế cho sinh viên năm ba, năm tư hoặc người mới tốt nghiệp.

Vincent cho biết thị trường thực tập thời điểm đó rất cạnh tranh. Cậu từng chia sẻ rằng có những ứng viên sở hữu điểm số và GPA rất cao nhưng vẫn gửi tới hàng trăm hồ sơ mà không nhận được lời mời. Vì vậy, khi nhận được cơ hội tại Ritz-Carlton, nam sinh không muốn bỏ qua chỉ vì địa điểm làm việc nằm quá xa trường.

Vincent Campanaro nhận kỳ thực tập tại Ritz-Carlton khi mới là sinh viên năm nhất, dù nơi làm việc cách trường hàng nghìn km (Ảnh: The Ritz-Carlton)

Bản thân Vincent cũng đánh giá cao những gì nhận được sau kỳ thực tập. Nam sinh cho biết cậu học được nhiều điều về cách vận hành của Ritz-Carlton, triết lý lấy khách hàng làm trung tâm cũng như cách dự đoán nhu cầu của khách lưu trú.

Sau 6 tháng, hơn 10.000 USD đã được chi cho những chuyến bay cuối tuần, đổi lại Vincent có thêm kinh nghiệm thực tế tại một trong những thương hiệu khách sạn lớn trong ngành.

Theo Fox News, Fortune