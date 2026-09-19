Top 4 kiểu cha mẹ khiến giáo viên ngán ngẩm nhất mùa họp phụ huynh

Buổi họp phụ huynh vốn là cầu nối quan trọng giữa gia đình và nhà trường nhưng thái độ của một bộ phận cha mẹ lại vô tình biến cuộc gặp này thành nỗi ám ảnh cho thầy cô.

Mỗi mùa họp phụ huynh đến, không chỉ học sinh nơm nớp lo sợ mà ngay cả các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng phải chịu đựng vô vàn áp lực vô hình. Đây là dịp để hai bên cùng nhìn nhận sự tiến bộ cũng như những mặt hạn chế của từng đứa trẻ nhằm tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những phụ huynh cá biệt với cách hành xử thiếu tinh tế thường khiến buổi gặp mặt trở nên căng thẳng, mất thời gian và giảm đi ý nghĩa sư phạm vốn có.

Kiểu phụ huynh khoán trắng toàn bộ việc dạy dỗ cho nhà trường

Đây là nhóm cha mẹ luôn mang tâm lý xem việc giáo dục con cái là trách nhiệm độc quyền của thầy cô kể từ khi đóng tiền học phí. Trong suốt buổi họp, họ thường tỏ thái độ lơ là, bấm điện thoại liên tục hoặc chỉ đến điểm danh cho có lệ rồi vội vã ra về mà không hề trao đổi về tình hình của con.

Khi nhận được những lời góp ý về thái độ học tập hay nếp sinh hoạt chưa tốt của trẻ, phản ứng quen thuộc của họ thường là đổ lỗi ngược lại cho môi trường lớp học. Họ quên mất rằng một đứa trẻ chỉ có thể phát triển toàn diện khi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa giáo dục gia đình và nhà trường. Thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm này khiến giáo viên cảm thấy vô cùng bất lực và đơn độc trên hành trình uốn nắn học sinh.

Sự thiếu hợp tác và thái độ thờ ơ của cha mẹ khiến việc kết nối giữa gia đình và nhà trường gặp nhiều trở ngại (Ảnh minh họa)

Kiểu phụ huynh bênh con chằm chặp và không chấp nhận sự thật

Trái ngược với nhóm thờ ơ, kiểu cha mẹ bảo bọc thái quá lại luôn tin rằng con mình là hoàn hảo nhất và không bao giờ mắc lỗi. Ngay khi giáo viên vừa nhắc nhở nhẹ nhàng về việc con chưa tập trung, trêu chọc bạn bè hay lười làm bài tập, họ đã lập tức xù lông nhím để bảo vệ đứa trẻ bằng mọi giá.

Họ sẵn sàng chất vấn ngược lại giáo viên, thậm chí cho rằng thầy cô có định kiến hoặc trù dập con mình. Hành động này vô tình dung dưỡng cho những thói hư tật xấu của đứa trẻ ngày càng phát triển, bởi chúng hiểu rằng bất kể bản thân làm sai điều gì thì về nhà vẫn có bố mẹ đứng ra bao che. Với giáo viên, việc giao tiếp và tìm tiếng nói chung với những phụ huynh này là thử thách nan giải nhất trong mỗi kỳ họp.

Kiểu phụ huynh thích thể hiện vị thế và soi mói tiểu tiết

Trong bất kỳ tập thể lớp nào cũng dễ dàng bắt gặp những phụ huynh thích biến buổi họp chung thành diễn đàn cá nhân để phô trương sự hiểu biết hoặc tiềm lực tài chính của bản thân. Họ thường chiếm sóng bằng những bài phát biểu dài dòng, đưa ra các yêu cầu vượt quá khuôn khổ chung của lớp hoặc đòi hỏi chế độ chăm sóc đặc biệt cho con mình.

Bên cạnh đó, nhóm này còn có thói quen soi mói từng khoản thu chi nhỏ nhặt với thái độ hoài nghi gay gắt, dù các khoản này đã được ban đại diện phụ huynh và nhà trường thống nhất minh bạch từ trước. Những thắc mắc mang tính chất bới lông tìm vết không chỉ làm gián đoạn tiến trình buổi họp mà còn gieo rắc tâm lý ức chế, mệt mỏi cho tất cả những người xung quanh.

Việc một vài cá nhân chiếm sóng để soi mói các khoản thu chi khiến không khí buổi họp phụ huynh trở nên ngột ngạt, căng thẳng (Ảnh minh họa)

Kiểu phụ huynh biến lớp học thành nơi trút giận lên đầu con cái

Hình ảnh những ông bố bà mẹ mặt nặng mày nhẹ, liên tục mắng mỏ con ngay giữa hành lang lớp học sau khi nghe thông báo kết quả học tập là cảnh tượng gây ái ngại nhất. Họ xem điểm số của con như bộ mặt danh dự của chính mình, để rồi khi kỳ vọng không được đáp ứng, họ sẵn sàng xúc phạm lòng tự trọng của đứa trẻ trước mặt rất nhiều phụ huynh và bạn bè cùng trang lứa.

Hành động nóng nảy này không chỉ làm tổn thương sâu sắc đến tâm lý non nớt của trẻ mà còn đặt giáo viên vào tình thế vô cùng khó xử. Thầy cô luôn mong muốn buổi họp là nơi tháo gỡ khó khăn, động viên học sinh cố gắng hơn, chứ không phải là ngòi nổ cho những trận đòn roi hay những màn chì chiết cay nghiệt khi về đến nhà.