Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 - Chắp cánh ước mơ vươn ra thế giới

Diễn ra trong hai ngày 03 và 04/10/2026 tại Hà Nội, Hội thảo Du học Nhật Bản 2026 hứa hẹn mang đến cơ hội thiết thực cho học sinh, sinh viên Việt Nam gặp gỡ, tìm hiểu thông tin với 39 cơ sở và tổ chức giáo dục Nhật Bản; đồng thời lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm thực tế để từng bước hiện thực hóa ước mơ du học.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du học hàng đầu của sinh viên Việt Nam. Theo thống kê từ Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO), Việt Nam hiện đang đứng thứ hai về số lượng du học sinh quốc tế tại Nhật Bản - minh chứng cho sự quan tâm và tin tưởng ngày càng gia tăng của học sinh, sinh viên Việt Nam đối với nền giáo dục tiên tiến và môi trường học tập năng động tại "Xứ sở mặt trời mọc".

Nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt - Nhật, đồng thời hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận nguồn thông tin chính thống, cập nhật về chính sách và cơ hội du học tại Nhật Bản, JASSO phối hợp với Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED), Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo du học Nhật Bản 2026.

Thời gian và địa điểm:

- Thứ 7 (ngày 03/10/2026): từ 14h00 đến 19h00

- Chủ Nhật (ngày 04/10/2026): từ 08h00 đến 13h00

Địa điểm: Khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh (lối vào 61 phố Giảng Võ), phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Đối tượng tham gia: Đại diện các cơ sở giáo dục tại Việt Nam; học sinh, sinh viên, phụ huynh; các cá nhân quan tâm đến du học Nhật Bản và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn du học, đào tạo tiếng Nhật và giao lưu giáo dục Việt Nam - Nhật Bản.

Tham gia Trực tuyến

Bên cạnh hình thức tham dự trực tiếp tại Hà Nội, các các nhân và tổ chức quan tâm có thể tiếp cận thông tin Hội thảo qua hình thức xem phát trực tiếp (livestream) trên các Fanpage chính thức của CIED và JASSO Vietnam tại các đường dẫn sau:

Fanpage CIED: https://www.facebook.com/ciec.vn

Fanpage JASSO Vietnam: https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

Người tham gia trực tuyến còn có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn bao gồm: 02 tai nghe Airpods Pro 4, 06 Tai nghe Sony và 10 tai nghe Apple Earpods.

Những thông tin và hoạt động nổi bật tại Hội thảo

- Tư vấn trực tiếp với đại diện của 39 cơ sở giáo dục hàng đầu Nhật Bản về ngành học, thủ tục đăng ký, điều kiện nhập học, thủ tục visa, nhà ở…

- Cập nhật thông tin học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT), học bổng từ các cơ sở giáo dục Nhật Bản, Kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và các chương trình hỗ trợ sinh viên.

- Giao lưu cùng cựu du học sinh: Lắng nghe trải nghiệm thực tế về phương pháp học tập, hòa nhập văn hóa và kinh nghiêm sống giúp người học chuyển bị hành trang vững vàng nhất.

Thành phần tham dự Hội thảo

Đơn vị tổ chức:

- Tổ chức hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO)

Đơn vị đồng tổ chức:

- Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) - Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA)

Đơn vị bảo trợ:

- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

- Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foundation)

- Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam

- Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) - Văn phòng Hà Nội

Đơn vị hợp tác:

- Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

- Global Network Project to Promote Study in Japan (ASEAN Regional Office)/Okayama University

Cùng với các đại diện tuyển sinh từ 39 cơ sở giáo dục tại Nhật Bản.

Hội thảo "Study in Japan Fair 2026" là cầu nối giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận gần hơn với ước mơ du học Nhật Bản - Hãy đến và cùng khám phá những cơ hội học tập trong tầm tay.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế (CIED) - Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trụ sở: 23-25 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội

Văn phòng Tư vấn du học: 12-14 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Điện thoại: 024.6689.3555

Email: info@cied.vn

Website: www.cied.vn