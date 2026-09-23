3 hành động của bé khiến bố mẹ "phát cáu", nhưng lại cho thấy con phát triển rất tốt

Nếu bố mẹ đang có em bé 1 tuổi thì đây có lẽ là cảnh quá đỗi quen thuộc.

Nuôi một em bé 1 tuổi là cảm giác sáng vừa xuýt xoa “Sao con mình đáng yêu thế!”, chiều đã tự hỏi: “Mẹ vừa gấp quần áo xong, sao con lại lôi hết xuống đất?”.

Bé có thể cười với mẹ rất ngọt ngào, rồi ngay sau đó thả chiếc thìa xuống sàn lần thứ mười và nhìn mẹ chờ nhặt lên. Những hành động ấy đôi khi khiến bố mẹ mệt thật. Nhưng ở tuổi này, bé đang học cách khám phá đồ vật, thử xem hành động của mình tạo ra điều gì và bày tỏ mong muốn riêng. Nhà bạn có gặp ba cảnh quen thuộc dưới đây không?

1. Hỏi gì bé cũng lắc đầu

“Ăn cơm nhé?” - bé lắc đầu. “Uống nước không?” - lại lắc đầu. Mẹ vừa chuẩn bị xong bữa ăn, chưa kịp đặt bát xuống, bé đã nói “không” và quay mặt đi.

Nghe có vẻ như bé cố tình chống đối, nhưng việc biết từ chối cũng là một bước trong quá trình bé nhận ra mình có mong muốn riêng. Bé đang thử thể hiện: Con muốn tự quyết định một chút.

Đôi khi bé nói “không” rồi vẫn tò mò nhìn món ăn của mẹ. Thay vì biến bữa ăn thành cuộc giằng co, bố mẹ có thể cho con một lựa chọn đơn giản, chẳng hạn: “Con muốn tự cầm thìa hay để mẹ xúc?” Tất nhiên, cũng có lúc bé thật sự không muốn ăn. Khi đó, bố mẹ nên quan sát con thay vì tìm cách khiến con đổi ý bằng mọi giá.

2. Cầm thứ gì cũng ném xuống đất

Mẹ vừa cất đồ chơi vào hộp, bé đã đổ ra. Đưa cho bé khối xếp hình, bé thả xuống sàn. Chiếc thìa rơi, mẹ nhặt lên, bé lại thả tiếp rồi cười khanh khách.

Với người lớn, trò này chẳng có gì vui, nhất là khi phải cúi nhặt liên tục. Còn với bé, mỗi lần thả đồ là một lần thử nghiệm: Mình buông tay thì chuyện gì xảy ra? Nó rơi ở đâu? Có tạo ra tiếng động không?

Bé cũng đang học rằng món đồ rời khỏi tay hay khuất khỏi mắt mình vẫn còn tồn tại. Đó là lý do trò “thả xuống – nhặt lên” có thể lặp lại rất nhiều lần mà bé vẫn hào hứng.

Bố mẹ có thể cho con chơi với bóng mềm hoặc đồ vật an toàn trong một khoảng thời gian nhất định. Với đồ dễ vỡ, vật sắc nhọn hay cốc nước nóng, hãy cất ngoài tầm với của bé.

3. Lục ngăn kéo, kéo khăn giấy, bày đồ khắp nhà

Bé 1 tuổi rất thích khám phá những nơi mình chưa biết. Một ngăn kéo đóng kín có thể hấp dẫn hơn cả hộp đồ chơi. Bé kéo từng chiếc áo ra khỏi tủ, rút giấy khỏi hộp, chạm vào món này rồi chuyển ngay sang món khác. Nhà vừa dọn xong lại bừa bộn như cũ.

Những lúc ấy, bé đang dùng tay, mắt và các giác quan để tìm hiểu đồ vật: thứ này mềm hay cứng, kéo ra được không, bên trong có gì? Sự tò mò ấy là một phần tự nhiên trong quá trình lớn lên của con.

Bố mẹ không cần để bé tự do mở mọi ngăn tủ. Hãy khóa nơi có thuốc, hóa chất, vật sắc nhọn hoặc đồ dễ đổ; đồng thời dành cho bé một ngăn thấp chứa những món an toàn để con được thoải mái lục tìm và cất lại.

Một em bé hay lắc đầu, ném đồ hoặc bày bừa không hẳn đang “chọc tức” bố mẹ. Con vẫn cần được hướng dẫn về giới hạn và sự an toàn, nhưng cũng cần có chỗ để thử, sai và khám phá. Hiểu bé đang học điều gì có thể giúp bố mẹ bớt căng thẳng hơn trong những ngày phải nhặt chiếc thìa ấy… lần thứ mười một.