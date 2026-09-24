Giáo viên chủ nhiệm lâu năm nói: Đứa trẻ có ưu tú hay không, nhìn vào 3 điểm này ở cha mẹ là rõ!

Nuôi dạy một đứa trẻ ưu tú không phải là cuộc đua về kỳ vọng hay sự áp đặt, mà là hành trình cha mẹ hoàn thiện chính mình để trở thành điểm tựa vững chắc và tấm gương soi sáng cho con vững bước trưởng thành.

Một giáo viên chủ nhiệm với hơn mười năm trong nghề từng chia sẻ: người ngoài thường nghĩ học sinh giỏi là nhờ trường lớp dạy tốt, nhưng thực tế đằng sau mỗi đứa trẻ xuất sắc luôn là sự đồng hành hiệu quả từ gia đình. Khoảng cách giữa những đứa trẻ khi lớn lên không nằm ở tiền bạc hay trình độ học vấn của cha mẹ, mà nằm ở 3 đặc điểm cốt lõi trong phương pháp giáo dục gia đình sau đây:

1. Không kiểm soát cực đoan: Nắm việc lớn, buông việc nhỏ

Thực tế cho thấy, những đứa trẻ có tính tự lập cao thường lớn lên trong gia đình mà cha mẹ biết cách buông tay và chấp nhận con có thể là một người bình thường. Trẻ không cần người ngồi kèm cặp từng nét chữ từ lớp một mà vẫn hình thành kỹ năng tự quản lý thời gian, từ đó duy trì kết quả học tập ổn định qua các cấp.

Ngược lại, sự kiểm soát quá mức, từ thứ tự làm bài tập, trang phục mặc mỗi ngày cho đến việc chọn bạn chơi, thường dẫn đến hai hệ quả tiêu cực: trẻ mất đi chính kiến, luôn chờ sắp đặt; hoặc trở nên phản kháng dữ dội khi bước vào tuổi dậy thì.

Bớt can thiệp chi tiết: Để trẻ tự quyết định thứ tự làm bài, sắp xếp phòng ốc hay chọn trang phục. Cha mẹ chỉ tập trung quản lý an toàn, sức khỏe và các giới hạn đạo đức. Khi trẻ làm sai ở những việc nhỏ, hãy để hậu quả tự nhiên dạy trẻ chịu trách nhiệm.

Ảnh minh họa

Đặt ra nguyên tắc bất di bất dịch: Thiết lập không quá 5 quy tắc cơ bản trong nhà (ví dụ: về nhà trước 9 giờ tối, hoàn thành bài tập, không nói dối). Ngoài những ranh giới này, hãy cho trẻ tự do phát triển.

Thay mệnh lệnh bằng câu hỏi: Thay vì giục "Đi học bài ngay", hãy hỏi "Tối nay con dự định sắp xếp thời gian thế nào?". Cách tiếp cận này kích thích tư duy tự chủ, đưa cha mẹ về đúng vai trò người hỗ trợ.

2. Khen ngợi có kỹ năng: Tập trung vào nỗ lực thay vì kết quả

Khen ngợi là một kỹ năng sư phạm quan trọng. Những lời khen chung chung như "Con thông minh lắm" hay so sánh hơn thua thường mang lại tác dụng ngược: trẻ sợ thử thách vì sợ mất danh hiệu "thông minh", hoặc hình thành tâm lý tự cao, coi thường người khác.

Sự công nhận thực sự phải dựa trên quá trình nỗ lực cụ thể. Khi con có tiến bộ, điều cần nhấn mạnh là thời gian con đã bỏ ra rèn luyện và phương pháp con đã kiên trì áp dụng, chứ không chỉ nhìn vào điểm số cuối cùng.

Khen ngợi quá trình: Thay vì nói "Con giỏi quá", hãy ghi nhận: "Hôm nay con tự giác ngồi vào bàn học mà không cần nhắc nhở, đó là tính kỷ luật".

Khen ngợi chi tiết rõ ràng: "Bài toán này con trình bày các bước rất mạch lạc" luôn mang lại giá trị định hướng tốt hơn câu "Con làm tốt lắm".

Duy trì sự ghi nhận hàng ngày: Tìm ra ít nhất một điểm tích cực nhỏ mỗi ngày dù chỉ là việc con chủ động chào hỏi để bồi đắp mối quan hệ và sự tự tin cho trẻ.

Khích lệ đúng lúc: Sự công nhận chân thành và chừng mực của cha mẹ trước mặt người ngoài sẽ trở thành nguồn động viên tâm lý rất lớn cho con trẻ.

3. Giáo dục bằng thân giáo: Trở thành tấm gương phản chiếu của con

Một hiện tượng phổ biến là nhiều phụ huynh luôn giục con đọc sách nhưng bản thân lại không bao giờ cầm đến một trang sách. Trẻ em học qua quan sát hơn là nghe lời nói. Một đứa trẻ hay càu nhàu, nghiện điện thoại hay ham đọc sách thường phản ánh chính xác lối sống của người lớn trong nhà.

Để hình thành một thói quen tốt cho con, việc làm mẫu của cha mẹ mang tính quyết định:

Tạo dựng không gian phù hợp: Thay vì một chiếc tivi mở liên tục ở phòng khách, việc thiết lập một góc đọc sách thuận tiện, ấm cúng sẽ tự khắc thôi thúc trẻ tìm đến sách mỗi khi rảnh rỗi.

Lấy hành động làm chuẩn mực: Cha mẹ muốn con đọc sách, hãy tự mình cầm sách lên; muốn con chăm chỉ học tập, bản thân cha mẹ cũng cần giữ tinh thần tự học. Sức mạnh của giáo dục gia đình nằm ở những việc cha mẹ thực sự làm, chứ không phải những điều cha mẹ rao giảng.

Sau cùng, nuôi dạy một đứa trẻ ưu tú không phải là cuộc đua về kỳ vọng hay sự áp đặt, mà là hành trình cha mẹ hoàn thiện chính mình để trở thành điểm tựa vững chắc và tấm gương soi sáng cho con vững bước trưởng thành.