5 vấn đề của phòng trọ nhiều người chỉ phát hiện sau khi dọn vào

Có những căn phòng nhìn qua khá ổn, giá thuê cũng vừa túi tiền nhưng chỉ sau vài ngày ở, người thuê mới nhận ra hàng loạt bất tiện mà lúc xem phòng rất khó phát hiện.

Với sinh viên, tìm được một phòng trọ phù hợp thường không chỉ là chuyện chọn nơi có giá thuê vừa túi tiền. Một căn phòng còn liên quan đến tiền điện, nước, Internet, thời gian đi lại và cả điều kiện sinh hoạt mỗi ngày. Tuy nhiên, vì thường chỉ xem phòng trong thời gian ngắn, nhiều người dễ bỏ qua những vấn đề chỉ xuất hiện sau khi bắt đầu sống tại đó.



1. Phòng nóng hơn nhiều so với lúc đi xem



Một căn phòng có thể trông khá thoáng vào thời điểm xem nhưng trở nên nóng và bí khi sinh hoạt cả ngày. Hướng nắng, vị trí cửa sổ, khả năng lưu thông không khí và những căn phòng xung quanh đều có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong.

Sinh viên ở trọ thường sử dụng phòng để vừa học, vừa nghỉ ngơi nên tình trạng nóng bí kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn khiến nhu cầu sử dụng quạt hoặc điều hòa tăng lên. Vì vậy, ngoài việc nhìn diện tích và nội thất, người thuê nên để ý hướng cửa sổ, khả năng đón gió và thử cảm nhận nhiệt độ trong phòng nếu có thể.

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2. Tiếng ồn chỉ xuất hiện vào những khung giờ nhất định

Lúc đi xem phòng vào ban ngày, căn phòng có thể hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng khi chuyển vào ở, người thuê mới phát hiện phòng nằm gần đường lớn, quán ăn, công trình xây dựng hoặc khu vực sinh hoạt chung có tiếng động thường xuyên vào buổi tối.

Đây là vấn đề khá dễ ảnh hưởng đến sinh viên, đặc biệt với những người cần học bài hoặc ngủ sớm. Một căn phòng giá rẻ nhưng mỗi tối đều có tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện hoặc tiếng nhạc lớn có thể khiến trải nghiệm sống khác xa so với lúc xem phòng.

3. Nước yếu hoặc các thiết bị dùng nước hoạt động không ổn định

Áp lực nước đôi khi không thể đánh giá chính xác chỉ bằng một lần mở vòi. Có phòng lúc xem vẫn có nước bình thường nhưng đến giờ cao điểm, khi nhiều người trong khu trọ cùng sử dụng, nước lại yếu hoặc chập chờn.

Người thuê cũng có thể gặp những vấn đề như nước nóng không ổn định, vòi nước rò rỉ hoặc thoát nước chậm. Với sinh viên phải tự lo mọi sinh hoạt hằng ngày, những chuyện tưởng nhỏ này lại dễ trở thành bất tiện lặp đi lặp lại.

4. Tiền điện, nước và các khoản phí thực tế cao hơn tưởng tượng

Nhiều người khi tìm phòng thường chú ý ngay đến con số tiền thuê mỗi tháng nhưng chưa tính hết các khoản phải trả kèm theo. Ngoài điện và nước, một số nơi còn có phí Internet, gửi xe, vệ sinh, phí dịch vụ hoặc những khoản khác.

Đặc biệt, nếu phòng sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh hoặc nhiều thiết bị điện, số tiền phải trả cuối tháng có thể cao hơn đáng kể so với mức tiền thuê ban đầu. Với sinh viên có ngân sách cố định, nên hỏi rõ cách tính từng khoản và thử ước tính tổng chi phí mỗi tháng trước khi đặt cọc.

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5. Những bất tiện nhỏ nhưng xuất hiện mỗi ngày

Có những vấn đề không đủ nghiêm trọng để nhận ra ngay khi xem phòng nhưng lại gây khó chịu vì lặp lại liên tục: chỗ phơi quần áo quá nhỏ, nhà vệ sinh thoát nước chậm, thiếu chỗ để đồ, ổ cắm nằm ở vị trí bất tiện hoặc Internet chập chờn.

Đây cũng là lý do một căn phòng nhìn đẹp khi đi xem chưa chắc đã phù hợp để sống lâu dài. Trước khi quyết định thuê, sinh viên nên thử hình dung những hoạt động mình sẽ làm trong phòng mỗi ngày như học bài, nấu ăn, giặt đồ, phơi quần áo, sạc thiết bị và nghỉ ngơi. Những chi tiết nhỏ khi được lặp lại hàng ngày mới là thứ quyết định một căn phòng có thực sự thuận tiện hay không.

Vì vậy, khi tìm phòng trọ, sinh viên không nên chỉ nhìn vào diện tích, nội thất hay giá thuê. Một căn phòng phù hợp còn cần có chi phí thực tế trong khả năng, điều kiện sinh hoạt ổn định và vị trí thuận tiện cho việc học tập, đi lại. Nếu có thể, hãy hỏi người đang sống trong khu trọ hoặc đến xem phòng vào những khung giờ khác nhau để có hình dung sát hơn về cuộc sống sau khi chuyển vào.