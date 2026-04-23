Đừng decor phòng trọ nếu bạn chưa biết những quy tắc này

Việc sở hữu một căn phòng trọ xinh xắn, mang đậm dấu ấn cá nhân luôn là ước mơ của mọi sinh viên khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Những video lột xác phòng trọ trên YouTube hay các hội nhóm nghiện nhà luôn mang đến một nguồn cảm hứng bất tận, khiến chúng ta chỉ muốn bắt tay vào mua sắm và trang trí ngay lập tức.

Tuy nhiên, đằng sau những tấm hình lung linh ấy là không ít bài học "đắt giá" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu không muốn rơi vào tình cảnh mất tiền oan hoặc gặp rắc rối với chủ nhà, bạn nên tỉnh táo trước khi bắt đầu công cuộc cải tạo không gian sống của mình.

Hiểu rõ luật ngầm về việc thay đổi kết cấu phòng

Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất mà nhiều bạn trẻ thường bỏ qua chính là sự đồng ý của chủ nhà. Không phải mọi không gian bạn thuê đều có thể tùy ý khoan đục hay sơn sửa theo ý thích. Nhiều trường hợp sinh viên đã phải ngậm ngùi bồi thường một khoản tiền lớn hoặc bị trừ hết tiền cọc chỉ vì tự ý sơn lại màu tường sang tông tối hoặc khoan quá nhiều lỗ để treo tranh ảnh.

Ảnh minh họa

Trước khi bắt đầu, hãy trao đổi thẳng thắn với chủ trọ về những hạng mục bạn muốn thay đổi. Việc sử dụng các loại móc dán tường chịu lực hoặc kệ đứng thay vì khoan tường sẽ là lựa chọn an toàn hơn cả, giúp bạn vừa có không gian đẹp vừa giữ được mối quan hệ tốt với chủ nhà.

Đừng quá sa đà vào những món đồ trang trí không thực dụng

Sai lầm phổ biến nhất khi decor phòng chính là mua sắm theo cảm hứng mà quên đi diện tích thực tế của phòng trọ. Những chiếc ghế lười cỡ lớn, đèn LED dây đủ màu hay những chồng tạp chí ngoại văn trông rất nghệ thuật trên ảnh nhưng lại có thể biến căn phòng nhỏ hẹp của bạn trở nên bí bách và lộn xộn.

Thay vì vung tay cho những món đồ chỉ để "sống ảo", bạn nên ưu tiên các nội thất thông minh, tích hợp nhiều công năng như giường có ngăn kéo, bàn học gấp gọn hoặc kệ treo quần áo đa năng. Hãy nhớ rằng, trong một không gian hạn chế, sự gọn gàng và thoáng đãng mới là yếu tố tạo nên vẻ đẹp bền vững nhất.

Cảnh giác với các loại giấy dán tường giá rẻ

Giấy dán tường hay xốp dán tường thường là lựa chọn hàng đầu của sinh viên vì rẻ và có thể che đi những mảng tường cũ kỹ một cách nhanh chóng. Thế nhưng, đây lại chính là "con dao hai lưỡi" mà bạn cần đặc biệt lưu ý. Sau một thời gian sử dụng, lớp keo của các loại giấy kém chất lượng có thể bị chảy ra, bám chặt vào tường hoặc gây ra tình trạng ẩm mốc bên trong mà bạn không hề hay biết.

Ảnh minh họa

Đến khi bạn chuyển đi và bóc lớp giấy này ra, mảng tường cũ có thể bị bong tróc từng mảng lớn, khiến việc xử lý lại trở nên vô cùng tốn kém. Nếu vẫn muốn làm mới mảng tường, hãy đầu tư vào các loại decal chất lượng cao hoặc sử dụng tranh vải treo tường để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa dễ dàng tháo dỡ.

Cân nhắc kỹ về chi phí và tính di động của nội thất

Một quy tắc vàng trong việc decor phòng trọ là luôn đặt câu hỏi về tính di động của món đồ đó. Đời sinh viên thường gắn liền với những lần chuyển trọ vì nhiều lý do khách quan. Nếu bạn mua sắm quá nhiều nội thất cồng kềnh, nặng nề, việc vận chuyển chúng mỗi lần chuyển nhà sẽ là một cơn ác mộng thực sự, chưa kể chi phí thuê xe chở đồ sẽ tăng vọt.

Thay vì mua tủ gỗ nặng, bạn có thể chọn tủ nhựa lắp ghép hoặc các loại kệ sắt tháo rời. Việc chi tiêu thông minh cho decor không phải là mua đồ thật đắt tiền, mà là đầu tư vào những món đồ có thể đi cùng bạn qua nhiều năm học mà vẫn giữ được giá trị sử dụng.

Việc trang trí phòng trọ là cách tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe tinh thần sau những giờ học tập căng thẳng. Chỉ cần bạn nắm rõ những quy tắc cơ bản này, công cuộc biến phòng trọ thành "tổ ấm" sẽ trở nên thuận lợi và ý nghĩa hơn nhiều, giúp bạn tránh được những phiền phức không đáng có trong hành trình trải nghiệm cuộc sống sinh viên.