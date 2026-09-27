14 năm sau ngày tốt nghiệp ĐH top 1, người đàn ông 38 tuổi thi lại từ đầu để học ngành Y

14 năm sau khi tốt nghiệp đại học, người đàn ông đã có gia đình và công việc ổn định nhưng vẫn quyết định quay lại phòng thi.

14 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Lý Long, 38 tuổi (Trung Quốc), lại trở thành tân sinh viên Đại học Bắc Kinh - cả hai ngôi trường đều được mệnh danh là top 1 của Trung Quốc. Trong lớp học mới, có bạn gọi anh là "anh", có người lại gọi "chú", trong khi một người bạn cùng khóa đại học năm xưa giờ đã trở thành giáo sư tại Bắc Đại.

Ngày 20/9, Lý Long chia sẻ về tuần đầu tiên của năm học mới tại Đại học Bắc Kinh. Anh cho biết chương trình học có áp lực hơn một chút so với tưởng tượng, nhưng cũng gặp không ít điều thú vị. Một trong những điều khiến anh bất ngờ là gặp lại bạn học từng học cùng mình tại Thanh Hoa 18 năm trước. Người bạn này hiện đã trở thành giảng viên tại Đại học Bắc Kinh, thậm chí từ học kỳ tới, Lý Long có thể đăng ký học chính lớp của người bạn năm xưa.

Chân dung Lý Long (Ảnh: Jimu News)

Lý Long cũng nhận thấy một số giảng viên ở trường hiện nay có tuổi gần với mình nên hai bên có thể dễ dàng đồng cảm hơn. Còn với những người bạn cùng lớp trẻ hơn nhiều, cách xưng hô cũng trở thành một câu chuyện thú vị. Có người gọi anh là "anh", có người lại gọi "chú", nhưng bản thân Lý Long cho biết anh thích được gọi đơn giản là "bạn học" hơn.

38 tuổi và hành trình 3 lần thi đại học

Năm 2008, khi mới 19 tuổi, Lý Long đạt 695 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và trúng tuyển vào lớp Thực nghiệm Khoa học Cơ bản của Đại học Thanh Hoa. Khi đó, gia đình anh gặp khó khăn về kinh tế nên giấc mơ từ nhỏ là trở thành bác sĩ đành phải tạm gác lại.

Sau khi tốt nghiệp, Lý Long làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Khi điều kiện kinh tế dần ổn định, anh có cuộc sống khá vững vàng tại Bắc Kinh và tích lũy nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Nhưng việc chưa từng được học y vẫn luôn là điều khiến anh tiếc nuối.

Năm 2024, ở tuổi 36, Lý Long quyết định quay lại kỳ thi đại học và đạt 626 điểm. Năm 2025, anh tiếp tục thi, đạt 641 điểm. Cả hai lần, anh đều chưa thể vào được trường y mà mình mong muốn. Đến năm 2026, sau ba năm liên tiếp ôn thi, Lý Long cuối cùng nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, theo học tại Khoa Y.

Để chuẩn bị cho lần thi thứ ba, anh thay đổi phương pháp học. Mỗi tuần, Lý Long hoàn thành một vòng đề của 6 môn, đồng thời liên tục xem lại ghi chú để hạn chế quên kiến thức. Anh còn chủ động liên hệ với các trường ở địa phương khác để tham gia những kỳ thi thử được tổ chức theo tiêu chuẩn của kỳ thi đại học, qua đó làm quen trước với áp lực phòng thi.

Trong 30 ngày cuối trước kỳ thi, anh quay lại lịch học cường độ cao từ 8h sáng đến 10h tối, tập trung bổ sung những phần kiến thức còn yếu.

Giấy báo trúng tuyển Đại học Thanh Hoa cách đây 18 năm của Lý Long (Ảnh: Jiupai News)

Tài liệu ôn thi đại học của người đàn ông 38 tuổi (Ảnh: Sina)

"35 tuổi có thể cũng là lúc bắt đầu lại"

Trước đó, ngày 28/2/2024, khi kỳ thi đại học chỉ còn 100 ngày, Lý Long đăng một video lên mạng xã hội và chính thức thông báo sẽ trở lại phòng thi. Ở tuổi 35 khi đó, anh nói nhiều người cho rằng đến tuổi này, cuộc sống của một người có thể đã gần như ổn định và nhiều lựa chọn đã được quyết định. Nhưng với anh, tuổi 35 có thể mới là điểm bắt đầu để làm lại từ đầu.

Ba năm ôn thi sau đó không hề dễ dàng. Lý Long thừa nhận càng lớn tuổi, anh càng cảm nhận rõ sự suy giảm về trí nhớ, thể lực và năng lượng so với khi 18 tuổi. Nếu ở tuổi 18, việc ôn thi đại học là điều khá tự nhiên thì ở tuổi gần 40, để đạt được mục tiêu này đòi hỏi anh phải duy trì quá trình học tập cường độ cao trong thời gian dài.

Khi được hỏi nếu năm nay vẫn không đỗ thì sao, Lý Long cho biết anh chưa từng nghĩ quá nhiều về khả năng thất bại. Theo anh, nếu cứ nghĩ mình sẽ thi trượt, bản thân sẽ dễ rơi vào trạng thái tự gây áp lực. Vì vậy, anh luôn tập trung vào mục tiêu mình sẽ đỗ và tiếp tục chuẩn bị cho điều đó.

Từ bỏ thu nhập để theo đuổi ngành Y

Phía trước Lý Long là khoảng 8 năm học tập. Anh thừa nhận tuổi tác có thể tạo ra những thử thách thực tế, đồng thời khoảng cách thế hệ với phần lớn tân sinh viên cũng là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, anh không có ý định dừng lại. Lý Long muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực y khoa trong thời gian dài, không đặt nặng việc sau này kiếm được bao nhiêu tiền.

"Tôi muốn tiếp tục đóng góp khả năng của mình. Với tôi, việc này có ý nghĩa", anh chia sẻ.

Hành trình của Lý Long cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người vợ ban đầu khá ủng hộ quyết định của chồng, cho rằng nếu có ước mơ thì nên cố gắng thực hiện.

Tuy nhiên, sau hai năm liên tiếp chưa đạt mục tiêu, sự ủng hộ ấy cũng đi kèm nhiều áp lực. Lý Long cho biết vợ vẫn hiểu và ủng hộ anh, nhưng khi anh tập trung hoàn toàn cho việc ôn thi, cô gần như phải tự mình gánh phần lớn công việc gia đình, giống như trải qua trước thời hạn cuộc sống của một phụ huynh có con đang học lớp 12.

Người đàn ông này may mắn có được sự ủng hộ của gia đình (Ảnh: Sina)

Sau lần đầu tiên nhận lời phỏng vấn vào năm 2024, Lý Long từng được một số đơn vị liên hệ và đề nghị ký hợp đồng để bán khóa học dựa trên câu chuyện ôn thi của anh. Anh từ chối. Theo Lý Long, phía các đơn vị này cho rằng anh chưa cần đỗ đại học cũng đã có độ nhận diện nhất định. Nhưng điều đó không phù hợp với mục tiêu ban đầu của anh. Anh muốn tiếp tục học tập và đi theo con đường nghiên cứu, thay vì biến câu chuyện thi đại học ở tuổi 38 thành một cách kiếm tiền.

Lý Long cũng cho biết lý do chia sẻ hành trình ôn thi của mình không phải vì muốn chứng minh bản thân giỏi hơn những người khác. Người mà anh thực sự khâm phục không chỉ là những người thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, mà còn là những người không ngừng nỗ lực để cuộc sống của mình tốt hơn. Anh hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền thêm động lực cho những người đang theo đuổi một mục tiêu riêng, rằng khi đã xác định điều mình muốn, hãy cố gắng hết sức để thực hiện nó.

Theo QQ