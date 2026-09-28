Đúng năm nay, 1 trường ĐH công lập mở hàng loạt ngành học 100% bằng tiếng Anh: Nhiều "ngành hot" như Ô tô, Khoa học máy tính, số suất có hạn

15 chương trình học bằng tiếng Anh bao gồm nhiều ngành hot

Năm 2026 đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trường tuyển sinh 15 chương trình đào tạo đại học chính quy bằng tiếng Anh, tăng thêm 5 chương trình so với năm học 2025-2026 khi quy mô được công bố là 10 chương trình.

Điểm đáng chú ý là tiếng Anh không chỉ xuất hiện ở những ngành vốn có tính quốc tế cao như kinh doanh hay du lịch. Danh sách năm nay trải rộng từ công nghệ thông tin, kỹ thuật cho tới kinh tế, quản lý và dịch vụ.

Ở nhóm máy tính và công nghệ thông tin có Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính. Nhóm kỹ thuật gồm Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Bốn lựa chọn khác nằm ở nhóm kinh tế - quản lý gồm Kế toán, Marketing, Quản trị kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng. Nhóm du lịch - khách sạn cũng có 4 chương trình: Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

(Infographic do AI tạo)

Theo công bố của nhà trường, kỳ tuyển sinh năm 2026 dành 600 chỉ tiêu cho 15 chương trình này. Nếu tính bình quân, quy mô tương đương khoảng 40 chỉ tiêu/chương trình, dù chỉ tiêu thực tế được phân bổ khác nhau giữa từng ngành.

Năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 72 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy, áp dụng 5 phương thức tuyển sinh. Ngoài 15 chương trình bằng tiếng Anh, trường còn mở 5 chương trình mới gồm Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu và Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sinh viên chưa có nền tảng ngoại ngữ thực sự vững vẫn có lộ trình hỗ trợ. Theo website nhà trường, TS. Thân Thanh Sơn, Trưởng ban Đào tạo HaUI, cho biết sinh viên các chương trình này được học các lớp tiếng Anh tăng cường miễn học phí ở giai đoạn đầu, nhằm làm quen với môi trường học tập bằng tiếng Anh. hàkjhakjhfkahfhừoi

Trường công lập hơn 120 năm tuổi, quy tụ đến 1.285 Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ

Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường đại học công lập, có lịch sử bắt đầu từ Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913. Qua nhiều giai đoạn tổ chức lại và phát triển, trường trở thành Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hiện trường có quy mô 35.000 học viên, sinh viên. Xét giảng viên toàn thời gian, nhà trường có tổng cộng 1.285 người, trong đó 98 giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, 1.285 giảng viên đạt trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ.

Trong chính sách năm 2026, điểm đáng chú ý với nhóm học bằng tiếng Anh là một quỹ học bổng đầu vào dự kiến khoảng 3 tỷ đồng, chia thành ba mức.

Mức cao nhất là học bổng 100% học phí toàn khóa. Với nhóm xét theo điểm đầu vào, trường dự kiến có 5 suất, tương ứng 5 nhóm chương trình. Điều kiện là thí sinh trở thành thủ khoa của nhóm chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và đạt điểm xét tuyển từ 26 điểm trở lên. Ngoài ra, chính sách chính thức còn quy định nhóm thí sinh đạt các giải quốc gia, quốc tế hoặc một số kỳ thi tay nghề thuộc diện quy định có thể nhận học bổng toàn khóa và không giới hạn số lượng.

Mức thứ hai là 50% học phí toàn khóa, dự kiến 15 suất. Sinh viên không thuộc nhóm nhận học bổng mức 1, có điểm xét tuyển từ 25 điểm, được xét từ cao xuống thấp theo từng nhóm chương trình.

Thêm 15 suất 100% học phí năm thứ nhất dành cho sinh viên không thuộc hai nhóm trên, đạt từ 24 điểm và được xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp.

Chi phí cũng đã có số liệu cập nhật cho khóa 2026. Đơn giá của chương trình đào tạo bằng tiếng Anh trong năm học 2026-2027 là 1,1 triệu đồng/tín chỉ, so với 770.000 đồng/tín chỉ ở chương trình chuẩn. Học phí năm đầu của chương trình bằng tiếng Anh dự kiến khoảng 36-44 triệu đồng, tùy ngành và chưa gồm học phần Giáo dục quốc phòng - an ninh. Mức các năm tiếp theo có thể được điều chỉnh theo quy định.

Nhìn từ 10 chương trình trong năm học 2025-2026 lên 15 chương trình và 600 chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh 2026, phạm vi đào tạo bằng tiếng Anh tại HaUI đang được mở rộng khá nhanh. Đáng chú ý hơn, lựa chọn này không còn giới hạn ở kinh doanh hay CNTT: sinh viên một trường công lập hiện có thể học từ cơ khí, ô tô, điện - điện tử cho tới du lịch, khách sạn hoàn toàn bằng tiếng Anh.