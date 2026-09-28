"Mục tiêu kép" của nữ sinh Sư phạm nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Với bảng thành tích quốc gia, quốc tế xuất sắc, Huỳnh Thị Hoàng Thắm được tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Thể chất Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trong số các tân sinh viên K52 của Trường Đại Học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Huỳnh Thị Hoàng Thắm là một gương mặt trẻ nổi bật, với vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Thời báo VTV có cuộc trò chuyện với Hoàng Thắm khi nữ sinh bước vào một chặng đường mới với những động lực, mục tiêu mới để tiếp tục chinh phục.

PV: Mục tiêu vừa theo đuổi thể thao thành tích cao và trở thành một giáo viên đã được Hoàng Thắm xác định như thế nào? Bạn có những điều ấp ủ gì khi trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh?

Hoàng Thắm: Mục tiêu đó được em xác định từ chính hành trình gắn bó với Taekwondo. Với em, thể thao không chỉ là những buổi tập, những giải đấu hay thành tích, mà còn là môi trường giúp em rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì, tinh thần vượt qua giới hạn của bản thân và biết cách đứng dậy sau những thất bại.

Huỳnh Thị Hoàng Thắm được tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Khi trở thành tân sinh viên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, em ấp ủ mong muốn được học tập, rèn luyện một cách nghiêm túc để vừa phát triển chuyên môn sư phạm, vừa tiếp tục theo đuổi con đường thể thao thành tích cao. Em muốn biến những trải nghiệm của một vận động viên Taekwondo thành hành trang để sau này có thể truyền đạt lại cho học sinh.

Vì sao Hoàng Thắm theo đuổi võ thuật từ khi còn nhỏ tuổi, đây có phải là sự lựa chọn theo truyền thống gia đình và nhận được nhiều sự ủng hộ?

Thực ra em đến với võ thuật từ khi em 10 tuổi, ban đầu đây là ý muốn từ gia đình, mọi người muốn giúp em có thêm sức khỏe và có thể bảo vệ được bản thân. Sau khi em tiếp xúc với võ thuật, em dần cảm thấy yêu thích và đam mê, muốn theo đuổi bộ môn này lâu dài hơn.

Sở hữu bảng thành tích giải thưởng quốc gia và quốc tế ấn tượng cùng Taekwondo, với Hoàng Thắm đâu là những dấu mốc đáng nhớ nhất?

Hoàng Thắm giành 2 HCB tại giải Vô địch trẻ, thiếu niên Châu Á năm 2025

Dấu mốc khó quên nhất với em đó là 2 HCB tại giải Vô địch trẻ, thiếu niên Châu Á năm 2025. Em đã cùng với đồng đội đồng hành với nhau trong suốt một khoảng thời gian với nhiều kỷ niệm. Đồng thời chính thành tích đó đã giúp em vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch Nước trao tặng.

Đối với em, Huân chương Lao động hạng Ba là một vinh dự rất lớn. Ở độ tuổi còn trẻ, khi được đón nhận một phần thưởng cao quý như vậy, cảm xúc đầu tiên của em là rất vui và tự hào, nhưng bên cạnh đó cũng là một cảm giác biết ơn. Bởi em hiểu rằng thành quả này không chỉ đến từ sự cố gắng của riêng mình.

Hoàng Thắm cùng các đồng đội trong đội tuyển trẻ Taekwondo tại giải Vô địch trẻ, thiếu niên Châu Á năm 2025

Phía sau mỗi thành tích là sự đồng hành của gia đình, thầy cô, huấn luyện viên, đồng đội và rất nhiều người đã luôn tin tưởng, động viên em trong suốt hành trình. Em xem Huân chương không phải là đích đến, mà là một sự ghi nhận và cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng hằng ngày.

Bên cạnh bảng thành tích ấn tượng, đâu là điều mà bạn tâm đắc trên hành trình gắn bó cùng võ thuật?

Điều em tâm đắc nhất sau nhiều năm gắn bó với võ thuật là võ thuật dạy cho em cách vượt qua chính mình. Trước đây, em nghĩ mạnh mẽ là phải chiến thắng người khác, nhưng càng tập luyện lâu, em càng hiểu rằng đối thủ lớn nhất của mình chính là bản thân ngày hôm qua. Võ thuật cũng dạy em sự kỷ luật và kiên nhẫn. Có những kết quả không thể đến trong một sớm một chiều, mà phải đánh đổi bằng rất nhiều buổi tập, những lần mệt mỏi, thất bại và cả những lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng chính quá trình đó giúp em trưởng thành hơn, không chỉ trong thể thao mà cả trong cuộc sống.

Bạn đặt ra cho mình kế hoạch ra sao để có thể cân bằng giữa lịch trình của một vận động viên và một sinh viên Sư phạm?

Để cân bằng giữa thi đấu và học tập, em luôn chủ động sắp xếp thời gian, xây dựng lịch học và tập luyện khoa học, ưu tiên hoàn thành tốt cả hai mục tiêu.

Là một tân sinh viên Sư phạm, em cũng có những trăn trở về việc làm sao vừa tiếp tục theo đuổi đam mê võ thuật, vừa chuẩn bị tốt cho tương lai. Nhưng em nghĩ mỗi giai đoạn đều có những thử thách riêng. Trước mắt, em sẽ cố gắng học tập, tập luyện thật tốt và tích lũy kinh nghiệm để sau này vừa có thành tích trong thể thao, vừa trở thành một người giáo viên có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Các bạn trẻ hiện nay cũng là những người có ý thức tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, với Hoàng Thắm thì sao?

Với em, tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng cũng là một cách để mình đóng góp và lan tỏa những điều tích cực. Nếu có cơ hội, em luôn muốn tham gia trong khả năng của mình, đặc biệt là những hoạt động dành cho trẻ em và các bạn trẻ.

Em nghĩ bên cạnh việc nỗ lực cho bản thân, mỗi người trẻ cũng nên có trách nhiệm với cộng đồng. Bản thân em cũng mong những gì mình làm được trong thể thao có thể truyền cảm hứng để các bạn trẻ sống tích cực, có ý chí và mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình.

Xin cảm ơn Hoàng Thắm về cuộc trò chuyện!