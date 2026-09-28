Đi khám vì ra máu sau quan hệ, người phụ nữ 45 tuổi phát hiện mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư

Bệnh nhân không có bất kỳ triệu chứng nào về tiêu hóa. Sau đợt thăm khám, các bác sĩ phát hiện hai bệnh ung thư riêng biệt: ở cổ tử cung và ở dạ dày.

Bệnh nhân nữ 45 tuổi, trước đó khỏe mạnh, đi khám vì ra máu âm đạo sau quan hệ khoảng 2 tuần. Chị không có bất kỳ triệu chứng nào về tiêu hóa. Sau đợt thăm khám, các bác sĩ phát hiện hai bệnh ung thư riêng biệt: ở cổ tử cung và ở dạ dày. Bệnh nhân đã nhập viện Khoa Ngoại Quán Sứ 1, Bệnh viện K để điều trị. Bệnh nhân sau đó được hội chẩn kỹ càng, ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1 phối hợp cùng khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ để thực hiện ca phẫu thuật.

Dấu hiệu bắt đầu từ một polyp cổ tử cung

Khi soi cổ tử cung, bác sĩ ghi nhận một polyp ở ống cổ tử cung. Polyp được sinh thiết, và kết quả là ung thư biểu mô tuyến cổ tử cung. Chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tổn thương nằm ở thành trước ống cổ tử cung, dài khoảng 12 mm. Khối u còn khu trú, chưa lan ra ngoài cổ tử cung và chưa thấy hạch vùng chậu.

Ê kíp bác sĩ khoa Ngoại Quán Sứ 1 phối hợp cùng khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ để thực hiện ca phẫu thuật. (Ảnh: BV)

Phát hiện ung thư dạ dày không triệu chứng

Người bệnh không đau bụng, không đầy hơi, không có bất kỳ biểu hiện nào về tiêu hóa. Trong cùng đợt khám, chị được nội soi dạ dày tầm soát. Ở hang vị, bác sĩ phát hiện một vùng niêm mạc lõm nhẹ, khoảng 3 cm. Sinh thiết cho kết quả ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

2 bệnh ung thư độc lập đều đươc phát hiện ở giai đoạn sớm: Ung thư dạ dày giai đoạn sớm (T1bN0M0) và ung thư cổ tử cung giai đoạn Ib1. Đây là hai bệnh ung thư độc lập, được phát hiện khi cả hai còn ở giai đoạn có thể phẫu thuật triệt căn.

Thay vì hai lần mổ, các bác sĩ giải quyết cả hai bệnh trong một ca phẫu thuật nội soi. Các chuyên gia về phẫu thuật tiêu hoá và phụ khoa đã phối hợp phẫu thuật gồm TS.BS Hoàng Mạnh Thắng, Phó Khoa Ngoại Quán Sứ 1; ThS.BS Nguyễn Văn Hà, Khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ đã phối hợp thực hiện ca phẫu thuật, ca mổ ứng dụng các kỹ thuật mới:

Phẫu thuật nội soi 3D: hình ảnh ba chiều giúp phẫu thuật viên thao tác chính xác, không cần mở bụng lớn.

Phẫu thuật nội soi dạ dày kèm nạo vét hạch sử dụng Indocyanine Green: Giúp định vị chính xác tổn thương dạ dày và xác định bản đồ hạch.

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung triệt căn, xác định hạch cửa bằng ICG: xác định hạch đầu tiên nhận dẫn lưu từ khối u cổ tử cung, giúp tối ưu hoá vét hạch chậu.

Cuộc mổ diễn ra thuận lợi. Ngày đầu sau mổ, người bệnh tỉnh táo, ngồi dậy và vận động nhẹ nhàng được. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ sẽ là cơ sở để các bác sĩ lên kế hoạch điều trị và theo dõi tiếp theo.

Tầm soát phát hiện bệnh ung thư từ sớm là chìa khóa quan trọng

Qua trường hợp trên, các bác sĩ bệnh viện K khuyến cáo, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao. Bệnh ở giai đoạn sớm hầu như không gây triệu chứng. Khi đã đau bụng, nôn, sụt cân, bệnh thường đã tiến triển. Nội soi là phương pháp phát hiện được tổn thương sớm, và cho phép sinh thiết ngay trong lần soi. Ung thư dạ dày phát hiện ở giai đoạn sớm có thể điều trị khỏi bệnh trên 90%. Với bệnh đã ở giai đoạn muộn, con số này giảm rõ rệt.

Trong khi ung thư cổ tử cung là một trong số ít bệnh ung thư có thể phát hiện từ giai đoạn tổn thương tiền ung thư, trước khi trở thành ung thư thực sự. Xét nghiệm tế bào cổ tử cung (Pap) và xét nghiệm HPV định kỳ giúp phát hiện bất thường khi người bệnh chưa có triệu chứng. Tầm soát định kỳ đã được chứng minh làm giảm cả số ca mắc mới lẫn số ca tử vong do ung thư cổ tử cung.

Các bác sĩ nhấn mạnh: "Điều đáng chú ý, nếu người bệnh không được nội soi dạ dày trong đợt khám này, khối u thứ hai có thể vẫn tiếp tục phát triển mà không có dấu hiệu nào báo trước".

Lời khuyên của bác sĩ

Ra máu sau quan hệ hoặc ra máu ngoài kỳ kinh cần được khám phụ khoa, không nên tự điều trị như viêm.

Phụ nữ đã có quan hệ tình dục nên tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ bằng xét nghiệm Pap và/hoặc HPV, theo lịch bác sĩ tư vấn (thường 3-5 năm/lần tùy phương pháp).

Người từ 40 tuổi, đặc biệt khi có yếu tố nguy cơ như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, gia đình có người mắc ung thư dạ dày, hút thuốc lá hoặc ăn nhiều đồ muối, nên trao đổi với bác sĩ về nội soi dạ dày tầm soát.

Không có triệu chứng không có nghĩa là không có bệnh. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện những bệnh lý "im lặng".

Sau điều trị, tái khám đúng hẹn là rất quan trọng để theo dõi lâu dài.