Áo mưa cuốn vào bánh xe, người phụ nữ ngưng tim giữa đường

Áo mưa bị cuốn vào bánh xe khiến chị ngã xuống đường, áo mưa tiếp tục quấn chặt quanh cổ gây ngạt thở. Khi được phát hiện, người phụ nữ trong tình trạng mặt tím tái, mắt trợn ngược, mất dấu hiệu tuần hoàn( ngưng tim, ngưng thở), nguy cơ đe dọa tính mạng.

Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng (TP.HCM) thông tin, chiều ngày 23/09/2026 vào khoảng 14h, trong cơn mưa lớn, một người phụ nữ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp sự cố: Áo mưa bị cuốn vào bánh xe khiến chị ngã xuống đường, áo mưa tiếp tục quấn chặt quanh cổ gây ngạt thở. Khi được phát hiện, người phụ nữ trong tình trạng mặt tím tái, mắt trợn ngược, mất dấu hiệu tuần hoàn (ngưng tim, ngưng thở), nguy cơ đe dọa tính mạng.

Đúng lúc đó, đoàn Y, bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng đang trên đường đi công tác ngang qua đã kịp thời ứng cứu. Nhận định đây là tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, các nhân viên y tế lập tức tiến hành sơ cứu và ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường.

Nạn nhân đang được các bác sĩ sơ cứu. (Ảnh chụp màn hình)

May mắn, hơn 10 phút sau, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, kiên trì sơ cứu của đội ngũ y bác sỹ. Nạn nhân đã có nhịp tim trở lại và nhanh chóng được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đến 16 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt.

Qua vụ việc trên, các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh tai nạn tương tự khi di chuyển mùa mưa, tất cả người dân lưu ý:

Đi xe an toàn: Ưu tiên mặc áo mưa bộ gọn gàng. Nếu dùng áo mưa cánh dơi, hãy ngồi đè tà sau, tà trước phủ qua đùi, tuyệt đối không thả áo bay tự do.

Sơ cứu đúng cách: Nếu gặp người bị nạn lập tức gọi 115 và nếu nạn nhân ngưng tim, ngưng thở hãy thực hiện ép tim ngoài lồng ngực liên tục.