Có một số thói quen nhỏ nhặt, thậm chí nhiều người tưởng vô hại nhưng hóa ra lại “bòn rút” sức khỏe, tăng nguy cơ ung thư.

Khi nhắc đến các nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến thói quen hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia hay lười vận động. Tuy nhiên, Bác sĩ Norihiro Sato, chuyên gia ung thư hàng đầu tại Nhật Bản, cảnh báo có những thói quen nhỏ trước giờ đi ngủ, nghe qua tưởng "vô thưởng vô phạt", nhưng nếu duy trì lâu dài lại âm thầm bòn rút sức khỏe và làm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy hiểm tăng vọt từ 10 - 50%. Đáng lo ngại hơn, 3 hành vi dưới đây lại là điều mà vô số người trẻ hiện đại vẫn vô tư thực hiện mỗi ngày.

1. Vệ sinh răng miệng qua loa: Tự cộng 50% nguy cơ ung thư đại trực tràng

Nhiều người vì mệt mỏi sau một ngày làm việc dài nên thường chỉ đánh răng một lần vào buổi sáng hoặc chải răng buổi tối vô cùng qua loa. Khi con người chìm vào giấc ngủ ban đêm, lượng nước bọt tiết ra trong khoang miệng giảm đi rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho loài vi khuẩn nha chu Fusobacterium nucleatum bùng phát. Vi khuẩn này theo đường nuốt nước bọt di chuyển thẳng xuống ruột già, bám vào niêm mạc để kích hoạt phản ứng viêm mãn tính kéo dài và biến đổi mô tế bào thành các khối u ác tính.

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Nghiên cứu trên 7.466 người tại Hoa Kỳ chứng minh những bệnh nhân mắc bệnh nha chu mãn tính có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn đến 50%. Không dừng lại ở đó, ổ viêm từ khoang miệng còn xâm nhập vào máu, làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, thúc đẩy các bệnh lý tim mạch và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh.

Vì vậy, việc bắt buộc chải răng sạch sẽ bằng chỉ nha khoa và nước súc miệng chuyên dụng trước khi đi ngủ là bước bảo vệ tối quan trọng để loại bỏ hoàn toàn ổ vi khuẩn gây hại này.

2. Ăn tối quá muộn, sát giờ đi ngủ: Tự cộng 20% nguy cơ ung thư vú và tuyến tiền liệt

Nhịp sống hối hả khiến thói quen ăn tối lúc 21 - 22 giờ đêm hoặc gọi đồ ăn khuya trở thành điều bình thường. Tuy nhiên, việc dung nạp thức ăn ngay trước khi đi ngủ lại là hành vi tàn phá hệ nội tiết nặng nề. Nghiên cứu tại Tây Ban Nha trên hàng nghìn bệnh nhân cho thấy những người kết thúc bữa tối sớm và đi ngủ sau đó ít nhất 2 tiếng có thể giảm được 20% nguy cơ mắc ung thư vú ở nữ giới và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

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Cơ chế y khoa nằm ở chỗ việc nạp thức ăn muộn khiến lượng đường trong máu và chỉ số insulin luôn duy trì ở mức cao suốt đêm, làm phá vỡ đồng hồ sinh học tự nhiên, ngăn cản cơ thể tự sửa chữa tế bào và kích thích tế bào mầm bệnh phát triển. Bác sĩ Norihiro Sato nhấn mạnh rằng duy trì thời gian nhịn ăn đêm dưới 13 tiếng làm tăng nguy cơ tái phát ung thư vú lên đến 36%, đồng thời gây ra trào ngược và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Khung giờ ăn tối lý tưởng nhất là từ 17 giờ đến 20 giờ, và tuyệt đối không ăn thêm đồ ăn khuya sát giờ đi ngủ.

3. Ngủ trong phòng có nguồn ánh sáng bật mở: Tăng 14% nguy cơ ung thư vú

Rất nhiều người có thói quen bật đèn ngủ sáng, để tivi chạy suốt đêm hoặc dán mắt vào màn hình điện thoại di động trước khi chợp mắt. Thói quen tưởng chừng giúp dễ ngủ này thực chất lại can thiệp thô bạo vào cơ chế sản sinh hormone của cơ thể. Sự xuất hiện của ánh sáng nhân tạo ban đêm khiến não bộ bị đánh lừa và ngưng sản xuất melatonin, một hormone đóng vai trò tối quan trọng giúp chống oxy hóa và tiêu diệt các tế bào ung thư.

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Nghiên cứu từ Đại học Harvard (Hoa Kỳ) chứng minh phụ nữ ngủ trong phòng có ánh sáng mạnh vào ban đêm có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn 14%. Đối với nam giới, thói quen ngủ phòng sáng làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt lên gấp 2.8 lần so với người ngủ trong phòng tối hoàn toàn. Bên cạnh đó, ánh sáng ban đêm còn làm suy giảm độ nhạy insulin, khiến lượng đường trong máu tăng cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Để đẩy lùi nguy cơ bệnh tật, mỗi người cần chủ động tắt hết đèn chiếu sáng, sử dụng rèm cản sáng để đảm bảo phòng ngủ tối hoàn toàn, đồng thời dừng sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ ít nhất 30 phút.

Nguồn và ảnh: EDH, Nikkei