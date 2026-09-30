Bài kiểm tra cầu thang tiết lộ thể lực thực sự của bạn: Chỉ mất 1 phút, kết quả có ngay!

Bài kiểm tra đơn giản này có thể tiết lộ nhiều điều về thể lực của bạn, đặc biệt là sức khỏe tim mạch.

Một chuyên gia tim mạch đã chia sẻ một bài kiểm tra đơn giản có thể khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là những người lầm tưởng rằng mình có thể lực tốt hơn thực tế. Tiến sĩ Osman Najam, bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp tại Anh, cho rằng những người thử bài kiểm tra này có thể nhận ra kết quả không như họ nghĩ.

Ông giải thích: “Hầu hết mọi người nghĩ mình có thể lực tốt nhưng lại không vượt qua được bài kiểm tra này. Hãy tìm một đoạn cầu thang và đi lên, đi xuống với tốc độ ổn định trong 1 phút, cố gắng đạt tổng cộng khoảng 60–80 bậc. Ngay khi dừng lại, hãy kiểm tra nhịp tim bằng đồng hồ hoặc bắt mạch. Sau đó kiểm tra lại sau 1 phút nghỉ.”

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“Điều bạn cần quan sát là khả năng hồi phục. Lý tưởng nhất là nhịp tim nên giảm ít nhất 20 nhịp trong phút đầu tiên.”

“Nếu nhịp tim giảm nhanh, đó là dấu hiệu tốt cho thấy tim đang thích ứng khá tốt. Nếu nhịp tim vẫn ở mức cao và giảm chậm, điều đó có thể cho thấy thể lực của bạn chưa thực sự tốt như mong đợi.”

Ông lưu ý rằng bản thân kết quả này không cho thấy vấn đề nghiêm trọng, nhưng “đó là một tín hiệu thực sự hữu ích”. Vị chuyên gia làm việc tại London (Vương quốc Anh) nói rõ: “Điều quan trọng mà mọi người thường bỏ qua là: thể lực tim mạch không nằm ở việc bạn có thể gắng sức đến đâu, mà nằm ở khả năng tim hồi phục tốt đến mức nào.”

Tuy nhiên, bài kiểm tra này được ông mô tả là “một hướng dẫn chung chứ không phải xét nghiệm y tế”, vì vậy vẫn có những cảnh báo cần lưu ý. Ông khuyến cáo: “Hãy nhớ rằng nếu cảm thấy chóng mặt hoặc không khỏe ở bất kỳ thời điểm nào, hãy dừng lại.”

Đây không phải bài kiểm tra kéo dài 1 phút duy nhất có thể cung cấp một số thông tin về tình trạng sức khỏe. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một thử thách tưởng như trò chơi trẻ con cũng có thể phản ánh một số vấn đề liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ.

Theo hướng dẫn, ngay cả khi gần 80 tuổi, một người vẫn có thể đứng bằng một chân trong gần 20 giây. Nếu gặp khó khăn với bài kiểm tra này, đó có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Theo đó, người từ 18–39 tuổi được cho là có thể đứng bằng một chân liên tục trong 43 giây, trong khi nhóm 40–49 tuổi có thể duy trì khoảng 40 giây.

Thời gian này tiếp tục giảm theo tuổi. Với người từ 50–59 tuổi, mức trung bình là 37 giây; nhóm 60–69 tuổi là 30 giây; nhóm 70–79 tuổi là 18–19 giây; còn người trên 80 tuổi là hơn 5 giây.

Các chuyên gia y tế khuyến khích mọi người thử bài kiểm tra này này để hiểu rõ hơn về tác động của quá trình lão hóa đối với sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt.

Để thực hiện bài kiểm tra, hãy nhờ một người ở bên cạnh, đứng tại khu vực thông thoáng và mang giày dép phù hợp. Nếu cảm thấy mất thăng bằng hoặc không khỏe, hãy dừng bài kiểm tra.

Các quy tắc:

Mở mắt và đặt hai tay lên hông. Đứng bằng một chân mà không sử dụng bất kỳ điểm tựa nào khác. Bắt đầu tính giờ khi bàn chân rời khỏi mặt đất và dừng khi đặt chân xuống trở lại hoặc bỏ tay khỏi hông.

Các chuyên gia cảnh báo: “Bạn cần kiểm tra xem mình có thể duy trì tư thế trong khoảng thời gian tương ứng với độ tuổi hay không. Tuy nhiên, ngay cả khi cảm thấy tự tin, đừng cố giữ tư thế lâu hơn 1 phút.”