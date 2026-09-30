Khách nước ngoài từng hôn mê khi chạy marathon được 1 bệnh viện Việt Nam cứu sống gửi tâm thư xúc động: "Cảm ơn vì đã cứu sống cuộc đời tôi..."

Đó là lời tri ân đầy xúc động được viết trong tâm thư mà Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được từ anh Rinat, một vận động viên đến từ đất nước Kazakhstan xa xôi, người từng được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống vào năm 2025.

Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, vào tháng 4/2025, sau khi tham gia 1 giải chạy tại Việt Nam, anh Rinat đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng cực kỳ nguy kịch: Hôn mê sâu do sốc nhiệt, suy thận và suy gan nặng, phải thở máy và lọc máu liên tục. Ca bệnh của anh khi ấy đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ truyền thông và người dân Việt Nam. Gần 1 tháng điều trị (trong đó có 2 tuần điều trị tích cực), anh Rinat được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy nỗ lực chăm sóc, điều trị vượt qua lằn ranh sinh tử, ổn định sức khỏe và trở về quê hương mình.

Và hôm nay, sau hơn 1 năm kiên trì trong hành trình rèn luyện để hồi phục các chức năng, anh Rinat đã gửi về bệnh viện Chợ Rẫy những dòng tin đầy ắp niềm vui: Bệnh nhân ngày đó đã trở lại với cuộc sống bình thường, đã có thể tiếp tục chạy bộ và chức năng thận cũng đã hồi phục hoàn toàn!

Anh Rinat được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy nỗ lực chăm sóc, điều trị vượt qua lằn ranh sinh tử, ổn định sức khỏe. (Ảnh: BVCC)

Bệnh viện Chợ Rẫy sau đó trích nguyên văn bức thư tri ân đầy xúc động của anh Rinat được gửi từ đất nước Kazakhstan xa xôi:

'Dear doctors and all the medical staff of Chợ Rẫy Hospital,

My name is Rinat, and I am from Kazakhstan. In April 2025, after running a 42 km marathon in Vietnam, I was admitted to your hospital in critical condition. I was unconscious after suffering heatstroke, with severe damage to my kidneys and liver. I was in a coma, required mechanical ventilation, and underwent dialysis.

I know that Vietnamese media reported on my case at the time. But today, I would like to share with you what happened next.

I have fully returned to my normal life, and I am running again. My kidneys have recovered, and very recently, my nephrologist told me that I no longer need to be under their care.

More than a year has passed, but I have never forgotten the people who made it possible for me to write these words today.

From the bottom of my heart, I want to thank the doctors, nurses, and everyone at Chợ Rẫy Hospital who fought for my life during those days. I came to Vietnam as a foreign athlete, and when something terrible happened to me, you did everything you could to save my life.

Perhaps to you, I was one of many critically ill patients you have cared for. But to me, your work meant the chance to return home, see my family again, live my life, work, and run again.

Thank you for saving my life.

With my deepest gratitude from Kazakhstan,

Rinat'

(Ảnh chụp màn hình)

Tâm thư được dịch cụ thể như sau:

"Kính gửi các bác sĩ và toàn thể nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy,

Tôi tên là Rinat, đến từ Kazakhstan. Vào tháng 4 năm 2025, sau khi tham gia giải chạy marathon 42 km tại Việt Nam, tôi đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tôi bị hôn mê do sốc nhiệt, kèm theo tổn thương nghiêm trọng ở gan và thận. Tôi đã phải hôn mê, thở máy và tiến hành lọc máu.

Tôi biết truyền thông Việt Nam lúc đó đã đưa tin về trường hợp của tôi. Nhưng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn về những điều kỳ diệu diễn ra sau đó.

Tôi đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống bình thường và đã có thể tiếp tục chạy bộ. Thận của tôi đã phục hồi hoàn toàn, và gần đây nhất, bác sĩ chuyên khoa thận đã thông báo rằng tôi không cần phải tiếp tục điều trị nữa.

Hơn một năm đã trôi qua, nhưng tôi chưa bao giờ quên những con người đã giúp tôi có cơ hội được viết những dòng chữ này ngày hôm nay.

Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy – những người đã chiến đấu giành giật sự sống cho tôi trong những ngày tháng ấy. Tôi đến Việt Nam với tư cách là một vận động viên nước ngoài, và khi điều tồi tệ ập đến, các bạn đã làm tất cả những gì có thể để cứu mạng tôi.

Có thể đối với các bạn, tôi chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân nguy kịch mà các bạn chăm sóc hàng ngày. Nhưng đối với cá nhân tôi, công việc của các bạn chính là cơ hội để tôi được trở về nhà, được gặp lại gia đình, được tiếp tục sống, làm việc và sải bước trên đường chạy một lần nữa.

Cảm ơn vì đã cứu sống cuộc đời tôi.

Với lòng biết ơn sâu sắc nhất từ Kazakhstan,

Rinat".