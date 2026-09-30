Rửa phổi cho người đàn ông mắc bệnh hiếm gặp

Một bệnh nhân ở Kon Tum bị khó thở, ho kéo dài, nguy cơ suy hô hấp. Bác sĩ xác định ông mắc loại bệnh hiếm gặp với tỷ lệ dao động từ 0,6 đến 7 ca/1 triệu người.

Ngày 25-9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân 60 tuổi (ngụ tỉnh Kon Tum) bị ho kéo dài, khó thở tăng dần khoảng 6 tháng trước nhập viện.

Tại cơ sở y tế ban đầu, bác sĩ xác định đây là bệnh tích protein phế nang, một bệnh hiếm gặp. Các phế nang trong phổi bị lấp đầy bởi các chất giàu protein, làm cản trở quá trình trao đổi khí, gây suy giảm chức năng hô hấp.

Người bệnh được điều trị bằng phương pháp rửa từng bên phổi nhưng triệu chứng vẫn kéo dài, không cải thiện.

Tháng 12-2025, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi hội chẩn khoa Nội phổi và khoa Gây mê Hồi sức, ê-kíp điều trị quyết định sẽ rửa toàn bộ 2 phổi trong cùng một lần can thiệp. Sau 3 giờ can thiệp, kỹ thuật chuyên sâu này được thực hiện thành công.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang cho thấy sự hiện diện của Mycobacterium interjectum – một loại vi khuẩn rất hiếm gặp ở bệnh tích protein phế nang. Đây được xem là tác nhân lớn nhất liên quan đến tình trạng bệnh kéo dài và tái phát.

Ê-kíp quyết định thay đổi hướng điều trị, sử dụng phác đồ kháng sinh chuyên biệt trong thời gian 6 tháng. Các tổn thương phổi giảm đáng kể, triệu chứng bất thường hô hấp gần như biến mất và khả năng gắng sức của người bệnh được phục hồi, không ghi nhận tình trạng tái phát.

Theo BS- CK2 Đặng Vũ Thông, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh tích protein phế nang có thể gây suy hô hấp nếu không được điều trị kịp thời.

Đây là căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 0,6 đến 7 ca/1.000.000 người. Bệnh viện Chợ Rẫy cũng chỉ ghi nhận 5 trường hợp trong thời gian qua.

Hiện nay, rửa phổi toàn bộ vẫn được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn đối với bệnh này. Ở một số trường hợp, đặc biệt là các bệnh nhân thứ phát, việc tìm kiếm và điều trị nguyên nhân nền mới là yếu tố quyết định hiệu quả lâu dài và phòng ngừa tái phát.

Bên cạnh thể tự miễn thường gặp, bệnh còn có thể xảy ra với người mắc bệnh lý huyết học, suy giảm miễn dịch, phơi nhiễm nghề nghiệp hoặc các tác nhân nhiễm trùng hiếm gặp.