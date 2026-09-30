10 loại nước giữ bụng phẳng lỳ, loại số 1 chẳng mất tiền mua nhà nào cũng sẵn

Đó là những loại nước nào?

Nếu muốn giảm mỡ bụng hoặc duy trì vóc dáng, bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng và vận động thường xuyên, việc lựa chọn đồ uống hằng ngày cũng đáng được chú ý. Một số loại đồ uống không chỉ giúp cơ thể bổ sung đủ nước mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn, cải thiện tiêu hóa hoặc hạn chế tình trạng đầy hơi.

Để tìm hiểu thêm về các loại đồ uống hàng đầu giúp giảm mỡ bụng, phóng viên của Eat this đã trò chuyện với Trista Best (chuyên gia dinh dưỡng (RD) tại Balance One Supplements) người sẽ tiết lộ 10 loại thức uống tốt nhất giúp bạn sở hữu vòng bụng phẳng lì. Mặc dù đây không phải là những "thần dược" mang lại kết quả tức thì, nhưng chúng hoàn toàn có thể hỗ trợ chế độ ăn uống cân bằng và thói quen tập luyện đều đặn, giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân. Dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc:

1. Nước lọc

Nước là lựa chọn đơn giản nhưng quan trọng nếu muốn kiểm soát cân nặng.

Uống đủ nước có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn. Một số nghiên cứu cũng cho thấy uống nước trước bữa ăn có thể tạo cảm giác no hơn, từ đó hạn chế nguy cơ ăn quá nhiều.

Đây cũng là lựa chọn tốt để thay thế các loại đồ uống nhiều đường, nhiều calo.

2. Trà xanh

Trà xanh giàu catechin, một nhóm chất chống oxy hóa được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ quá trình oxy hóa chất béo và chuyển hóa năng lượng.

Trà xanh cũng chứa một lượng caffeine vừa phải, có thể giúp cơ thể tỉnh táo và tăng năng lượng nhẹ nhàng.

Nếu đang muốn kiểm soát cân nặng, uống trà xanh không đường thay cho nước ngọt hoặc các loại đồ uống nhiều calo có thể là một lựa chọn phù hợp.

3. Nước chanh

Nước chanh cung cấp vitamin C và có thể là một cách dễ dàng để bổ sung thêm nước trong ngày.

Một cốc nước chanh không đường cũng có thể giúp tạo cảm giác dễ uống hơn so với nước lọc đối với một số người, từ đó hỗ trợ duy trì thói quen uống đủ nước.

Tuy nhiên, không nên kỳ vọng nước chanh có khả năng tự “đốt mỡ bụng”. Hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng thể chế độ ăn uống và vận động.

4. Trà gừng

Trà gừng được biết đến với những lợi ích đối với hệ tiêu hóa. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp giảm cảm giác khó chịu ở dạ dày, đầy hơi và một số triệu chứng tiêu hóa.

Những tác dụng này có thể giúp vùng bụng bớt chướng, đặc biệt khi cảm giác bụng to xuất phát một phần từ đầy hơi hoặc rối loạn tiêu hóa tạm thời.

5. Nước dưa chuột

Dưa chuột chứa hơn 95% là nước nên có khả năng cung cấp nước tốt cho cơ thể.

Nước dưa chuột cũng là một lựa chọn ít calo, có thể dùng thay cho những loại đồ uống nhiều đường. Một số hợp chất trong dưa chuột được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn.

6. Trà bạc hà

Trà bạc hà thường được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa.

Loại trà này có thể giúp giảm cảm giác đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu và khí trong đường tiêu hóa ở một số người.

Vì vậy, nếu cảm giác bụng to chủ yếu do đầy hơi, một cốc trà bạc hà có thể giúp bụng dễ chịu hơn.

7. Giấm táo pha loãng

Một số nghiên cứu về giấm táo cho thấy loại thực phẩm này có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tăng cảm giác no.

Một số nghiên cứu khác cũng xem xét khả năng giấm táo hỗ trợ giảm mỡ khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và vận động.

Nếu sử dụng, giấm táo cần được pha loãng, chẳng hạn một thìa canh trong một cốc nước lớn. Không nên uống giấm táo nguyên chất vì tính axit có thể gây kích ứng.

8. Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc không đường có thể giúp bổ sung nước trong ngày, đồng thời một số loại có thể mang lại lợi ích nhất định cho hệ tiêu hóa.

Thay thế nước ngọt hoặc đồ uống nhiều đường bằng trà thảo mộc cũng là một cách đơn giản để giảm lượng calo nạp vào.

9. Đồ uống giàu protein, ít đường

Protein có vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác no và duy trì khối cơ.

Một loại đồ uống giàu protein nhưng ít đường có thể được sử dụng như một bữa phụ hoặc một phần của chế độ ăn phù hợp, giúp no lâu hơn và từ đó hỗ trợ kiểm soát tổng lượng calo nạp vào.

10. Nước dừa

Nước dừa có thể giúp bổ sung nước và một số chất điện giải.

Uống đủ nước có thể giúp hạn chế tình trạng giữ nước và đầy hơi ở một số trường hợp. Tuy nhiên, nước dừa vẫn chứa đường và năng lượng, vì vậy không nên uống quá nhiều nếu đang kiểm soát cân nặng.

Lưu ý: Không có loại đồ uống nào "đốt mỡ bụng" thần tốc

Điểm quan trọng là không nên xem những loại đồ uống trên như một giải pháp riêng biệt để giảm mỡ bụng.

Một số loại có thể hỗ trợ bổ sung nước, kiểm soát cảm giác đói, cải thiện tiêu hóa hoặc giảm đầy hơi, qua đó giúp vòng bụng trông gọn gàng hơn. Nhưng để giảm mỡ bụng thực sự, cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, kiểm soát tổng lượng năng lượng nạp vào và duy trì vận động đều đặn.

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