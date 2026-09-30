Thử đi khám và trải nghiệm tại Bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng, rộng hơn 20ha ở Ninh Bình: Cận cảnh từng bước!

Mọi chuyện không như nhiều người nghĩ đâu!

Được đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 20ha với quy mô 1.000 giường, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đang thu hút sự quan tâm của người dân trong khu vực kể từ khi đi vào hoạt động. Chúng tôi đã thử đi khám tại đây để xem từ lúc bước vào bệnh viện đến khi gặp bác sĩ, người bệnh sẽ trải qua những gì.

Cùng xem video review đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình của bạn Trần Thị Huyền (quê Ninh Bình) nhé! Huyền bị đau bụng nhiều ngày qua và quyết định đến bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 thăm khám vì cũng rất tiện, ngay gần nhà cô. Hôm nay, BS Hoàng Tới (Khoa Tiêu hoá - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình) sẽ là bác sĩ thăm khám trực tiếp và tư vấn cho trường hợp của Huyền.





Xem video có lẽ bạn cũng thấy, hoá ra chuyện đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cũng không đến nỗi phải chờ đợi quá lâu đúng không? Tính từ lúc đón tiếp đến khi gặp bác sĩ, tư vấn tình trạng bệnh lý thì không quá 15 phút đâu. Quá là tuyệt vời cho chất lượng bệnh viện công tuyến đầu của cả nước!

Nhân viên đón tiếp ngay ngoài cửa sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của bệnh nhân đến khám.

Người bệnh đến quầy làm thủ tục vào khám.

Nhân viên lấy số cho người bệnh đến khám.

Trước khi gặp bác sĩ, thủ tục là đo huyết áp đã nhé!

Ngồi chờ bác sĩ không quá 5 phút luôn!

Đã gặp được bác sĩ...

...và nghe chẩn đoán, tư vấn bệnh nhân tận tình!

Tất nhiên, thời điểm đến khám lúc này đã tương đối vãn bệnh nhân rồi. Dưới đây là những lưu ý nho nhỏ cho bạn và người thân đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mà không lo chờ đợi lâu la:

Để chủ động thời gian và không phải xếp hàng chờ đợi, người bệnh có thể đăng ký lịch khám trước qua 3 kênh chính thức:

Cách 1: Đặt lịch qua Ứng dụng "Bạch Mai care - Hồ sơ sức khỏe"

Bước 1: Tải app Bạch Mai - Hồ sơ sức khỏe trên App Store hoặc CH Play.

Bước 2: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Chọn Cơ sở Ninh Bình, chọn chuyên khoa, bác sĩ và khung giờ khám phù hợp.

Cách 2: Đặt lịch qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng

Gọi trực tiếp đến số: 1900.888.866 để được nhân viên y tế hỗ trợ sắp xếp lịch trình phù hợp nhất.

Cách 3: Đặt lịch qua website của Bệnh viện

Chọn chuyên mục Đặt lịch khám, chọn chuyên khoa, ngày, giờ khám, chọn địa điểm (Khám TYC khu A - CSNB), điền lý do khám và xác nhận.

Đăng ký trực tiếp tại Kiosk thông minh

Nếu đã có tài khoản Bạch Mai Care, người bệnh chỉ mất khoảng 1-2 phút để đăng ký tại Kiosk.

Các bước thực hiện gồm:

Mở ứng dụng Bạch Mai Care, chọn "Đăng nhập KIOSK".

Quét mã QR hiển thị trên màn hình Kiosk.

Chọn hồ sơ người khám (nếu quản lý nhiều thành viên).

Lựa chọn chuyên khoa và phòng khám.

Kiểm tra thông tin, xác nhận đăng ký.

Nhận phiếu khám được in tự động và đến đúng phòng khám theo hướng dẫn.

Khám bệnh và thanh toán không dùng tiền mặt

Người bệnh đến phòng khám theo số thứ tự ghi trên phiếu.

Nếu được chỉ định thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như xét nghiệm, siêu âm, X-quang, CT hoặc MRI, người bệnh có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã QR thanh toán ngay tại chỗ mà không cần xếp hàng tại quầy thu viện phí.

Nên đi khám vào thời điểm nào?

Để chủ động sắp xếp thời gian và hạn chế chờ đợi, người bệnh nên đặt lịch khám trước qua ứng dụng Bạch Mai Care - Hồ sơ sức khỏe; Tổng đài 1900.888.866 hoặc đặt qua website Bệnh viện. Việc đặt lịch trước giúp người bệnh lựa chọn chuyên khoa, khung giờ khám phù hợp và được tiếp đón thuận tiện hơn khi đến bệnh viện.

Người bệnh cũng nên hạn chế tập trung vào đầu giờ sáng, thời điểm lượng người đến khám thường đông. Nếu có thể, hãy lựa chọn khung giờ phù hợp trong ngày để quá trình khám chữa bệnh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Thời gian làm việc của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình:

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Từ 6h30 đến 16h30.

Thứ Bảy và Chủ nhật: Từ 7h00 đến 16h30.

Chuẩn bị giấy tờ gì khi đi khám?

Để quá trình khám diễn ra thuận lợi, người bệnh nên mang theo:

Căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID mức 2 để xác thực thông tin.

Thẻ bảo hiểm y tế.

Giấy chuyển tuyến từ cơ sở y tế tuyến huyện hoặc tỉnh (nếu có) để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định đối với bệnh viện tuyến Trung ương.

Một số lưu ý khi đăng ký tại Kiosk

Mỗi người bệnh chỉ được đăng ký một lần mỗi ngày trên hệ thống Kiosk tự động.

Trong trường hợp cần khám nhiều chuyên khoa hoặc muốn đặt lịch với bác sĩ theo khung giờ cụ thể, người bệnh nên đăng ký trước trên ứng dụng Bạch Mai Care để thuận tiện hơn.

https://kenh14.vn/thu-di-kham-va-trai-nghiem-tai-benh-vien-gan-5000-ty-dong-rong-hon-20ha-o-ninh-binh-can-canh-tung-buoc-215260930082657999.chn