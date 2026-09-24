Nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trở thành Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai trở thành Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Quỹ Oncidium - tổ chức quốc tế điều trị ung thư.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, vừa được Quỹ Oncidium (Bỉ) bổ nhiệm làm Đại sứ và là đại diện đầu tiên của Việt Nam trong mạng lưới của tổ chức này.

Quỹ Oncidium là tổ chức toàn cầu đi đầu trong việc thúc đẩy và mở rộng khả năng tiếp cận liệu pháp bức xạ trúng đích và y học hạt nhân chính xác, vừa chẩn đoán vừa điều trị bằng thuốc phóng xạ. Quỹ hiện quy tụ hơn 140 đại sứ chuyên môn tại 63 quốc gia, kết nối trên 800 trung tâm điều trị bằng liệu pháp bức xạ trúng đích trên toàn thế giới.

Theo đó, các chất phóng xạ được gắn với những phân tử có khả năng nhận diện mục tiêu trong cơ thể, giúp xác định tổn thương và đưa chất điều trị đến tế bào bệnh. Đây là một trong những hướng phát triển của y học chính xác và cá thể hóa điều trị ung thư.

Một trong những chương trình của Quỹ là RLT-Connect, hướng tới hỗ trợ những bệnh nhân chưa được hệ thống bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị bằng liệu pháp phóng xạ đích.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương sinh năm 1978, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001. Bà được đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư tại Việt Nam và Pháp, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Ung thư năm 2013 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2018.

Tại Bệnh viện Bạch Mai , bác sĩ Phương tập trung chuyên môn vào ung thư và y học hạt nhân, với các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch, xét nghiệm gen và ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân trong điều trị ung thư.

Trong nhiều năm, bà tham gia nghiên cứu về ung thư di căn não, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, u não và một số bệnh ung thư khác. Các nghiên cứu tập trung vào hiệu quả xạ phẫu, hóa xạ trị, vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư chưa rõ nguyên phát và hiệu quả của một số thuốc điều trị đích.

Bên cạnh công tác điều trị và nghiên cứu, PGS Phạm Cẩm Phương còn tham gia các chương trình khám, sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ tại một số địa phương còn khó khăn.

Không dừng lại ở công tác chuyên môn tại bệnh viện tuyến cuối, chị còn tích cực tham gia các chương trình khám sàng lọc ung thư sớm cho phụ nữ tại các vùng khó khăn, từng vinh dự nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm do Thành đoàn Hà Nội trao tặng.

PGS.TS.BS Đào Xuân Cơ - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: “ Sự ghi nhận của Quỹ Oncidium dành cho PGS.TS Phạm Cẩm Phương không chỉ là niềm tự hào của cá nhân bác sĩ hay Viện Y học hạt nhân và Ung bướu Bạch Mai, mà còn khẳng định định hướng đúng đắn của Bệnh viện Bạch Mai trong việc khuyến khích đội ngũ trí thức trẻ vươn tầm quốc tế.

Năng lực chuyên môn vững vàng cùng trái tim nhân hậu của người thầy thuốc Bạch Mai chính là nhịp cầu bền vững nhất để đưa các tiến bộ y học hiện đại về phục vụ người bệnh ”.

Việc Việt Nam có đại diện chính thức trong mạng lưới Đại sứ của Quỹ Oncidium hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giao lưu học thuật, hợp tác nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu trong tương lai, mang lại thêm cơ hội tiếp cận các tiến bộ của y học hạt nhân hiện đại cho người bệnh ung thư trong nước.