Sự xuất hiện của chàng trai sinh năm 2002 mắc hội chứng TICs tại buổi ra mắt bộ phim điện ảnh "Trại buôn người" khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng và xúc động.

Dự án điện ảnh "Trại buôn người" của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý của màn ảnh Việt. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9/2026, xoay quanh hành trình sinh tồn của những con người sa bẫy lừa đảo lao động vùng biên giới.

Đinh Viết Tường (áo sơ mi đỏ) cùng các diễn viên khác trong buổi ra mắt phim "Trạm buôn người"

Giữa dàn nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim, sự chú ý của công chúng bất giác đổ dồn vào Đinh Viết Tường (sinh năm 2002). Viết Tường sinh ra và lớn lên tại huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Với tệp độc giả trẻ, Tường không phải cái tên xa lạ khi từng gây sốt trên TikTok nhờ những video chia sẻ chân thật về hành trình sống chung với căn bệnh TICs mãn tính, thu hút hàng triệu lượt xem.

Năm 13 tuổi (khi đang học lớp 7), Tường đột ngột xuất hiện các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân bộc phát ngoài ý muốn. Căn bệnh thần kinh ập đến bất ngờ khiến tuổi thơ của Tường gặp không ít rào cản. Bất chấp nghịch cảnh, cậu vẫn quyết định ra Hà Nội theo học chuyên ngành Múa tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Để tự lập và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, chàng trai 2k2 từng bươn chải làm đủ nghề, từ biên đạo, dạy múa cho trẻ em cho đến làm nhân viên phụ quán cà phê.

Trước khi tham gia "Trại buôn người", Đinh Viết Tường được nhiều người chú ý khi làm các nội dung chia sẻ cuộc sống của người mắc hội chứng TICs trên TikTok

Lần đầu thử sức ở mảng điện ảnh, hình ảnh Viết Tường đứng trước đám đông ồn ào và vô số ánh đèn flash với đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang, bối rối, tay chân cùng cơ mặt liên tục co giật không thể kiểm soát đã khiến nhiều người xem dâng trào cảm xúc: Vừa phục tinh thần kiên cường theo đuổi nghệ thuật, lại vừa thương cho những rào cản thể chất mà Tường phải đối mặt mỗi ngày.

Nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường khi quay phim

Trong "Trại buôn người", Đinh Viết Tường hóa thân thành một nạn nhân bị giam giữ trong sào huyệt tội ác. Nhân vật có nhiều phân cảnh tâm lý hoảng sợ và giằng xé. Đối với một diễn viên bình thường, việc duy trì tâm lý nhân vật trước ống kính đã đòi hỏi sự tập trung. Nhưng với một người mắc hội chứng TICs như Viết Tường, thử thách lớn nhất là việc kiểm soát các phản ứng giật cơ bộc phát ngoài ý muốn. Đặc thù của TICs là các phản xạ co giật sẽ xuất hiện dày đặc hơn khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc mệt mỏi.

Vai diễn "khó nhằn" với nhiều cung bậc cảm xúc của Đinh Viết Tường trong "Trại buôn người"

Khi quay phim, Tường phải nỗ lực gấp đôi để vừa ghim đúng nét mặt của nhân vật, vừa cố gắng đè nén các phản ứng thần kinh tự do để tránh làm hỏng thước phim. Việc kiên trì hoàn thành tròn vai mà không đòi hỏi bất kỳ sự ưu ái nào từ ê-kíp là lý do khiến đồng nghiệp và khán giả ghi nhận thái độ làm nghề nghiêm túc của nam diễn viên trẻ.

Đinh Viết Tường cố gắng kiểm soát cơ thể và biểu cảm trong các sự kiện của phim "Trại buôn người"

Nếu như trên phim Tường có thể chủ động chuẩn bị tâm lý cho từng cảnh quay, thì khi bước ra sự kiện ra mắt phim, cậu lại đối mặt với sự chú ý đột ngột từ đám đông và ống kính truyền thông.

Không khó để nhận ra sự hoang mang, lo âu trong ánh mắt của nam diễn viên 2k2. Ánh mắt dáo dác nhìn quanh, môi giật nhẹ, bờ vai rung lên theo từng cơn giật cơ bộc phát. Càng cố gắng trấn tĩnh, các phản ứng thần kinh lại càng xuất hiện rõ hơn. Hình ảnh một diễn viên trẻ lúng túng tìm cách kiểm soát cơ thể mình trước hàng trăm ánh nhìn khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa.

Video Đinh Viết Tường gặp khó khăn khi xuất hiện nơi đông người bởi Hội chứng TICs (Nguồn: Meow Entertainment)

Giải mã hội chứng TICs: Rối loạn thần kinh bộc phát mất kiểm soát

Theo nghiên cứu "Đánh giá lâm sàng hội chứng Tourette" (năm 2012) của Trường Y khoa Yale (Đại học Yale, Mỹ), hội chứng Tourette là rối loạn thần kinh hiếm gặp, ghi nhận khoảng 0.6 đến 1% trẻ em mắc phải. Y học xác định TICs/Tourette xảy ra do sự mất cân bằng giữa các chất truyền dẫn thần kinh như Dopamine và Serotonin tại khu vực hạch nền của não bộ. Sự rối loạn sinh hóa này khiến não bộ liên tục phát ra các tín hiệu điều khiển vận động nhiễu loạn, dẫn đến phản xạ co giật hoặc phát ra âm thanh hoàn toàn ngoài ý muốn.

Về mặt lâm sàng, TICs được phân thành hai dạng chính gồm TICs vận động (chuyển động vô thức của hệ cơ xương) và TICs âm thanh (âm thanh bộc phát từ thanh quản). Căn bệnh này thường khởi phát ở giai đoạn trẻ em từ 4 đến 7 tuổi và biểu hiện rõ nhất ở độ tuổi 6 đến 12 tuổi.

Đối với nhiều người, các triệu chứng này có thể mờ dần theo thời gian, nhưng với một số người, những cơn co giật này sẽ theo họ suốt cuộc đời. TICs không phải bệnh tâm lý hay thói quen xấu, và người bệnh hoàn toàn không thể dùng ý chí để ngăn chặn các phản xạ này. Bên cạnh yếu tố di truyền, áp lực tâm lý, tiếng ồn, mệt mỏi hay thiếu ngủ sẽ đóng vai trò là ngòi nổ khiến bệnh bùng phát mạnh hơn.

Hội chứng TICs thường xuất hiện ở trẻ trong độ tuổi đi học (Ảnh minh họa)

Giai đoạn đầu, TICs thường phát bệnh từ vùng đầu mặt rồi lan dần xuống cổ và các chi, rất dễ bị nhầm lẫn với phản ứng căng thẳng thông thường:

- Nháy mắt hoặc chớp mắt bất thường: Tần suất chớp mắt tăng đột biến, mắt nhắm chặt hoặc đảo liên tục không do bệnh lý về mắt.

- Biến đổi cơ mặt liên tục: Xuất hiện các phản xạ tự động như nheo mũi, cau mày, nhăn mặt hay co giật góc miệng lặp đi lặp lại.

- Cử động vùng cổ vai bộc phát: Các chuyển động ngắn, nhanh và vô thức như lắc đầu, giật cổ hoặc nhún vai xuất hiện không có nhịp điệu.

- Phát ra âm thanh lạ ở cổ họng: Liên tục tắng hắng, khịt mũi, ho hắng hoặc lặp lại từ ngữ dù hệ hô hấp hoàn toàn khỏe mạnh.

- Hành vi đụng chạm lặp lại: Thường xuyên vuốt tóc, gãi đầu, vuốt quần áo hoặc liên tục chạm vào các vật dụng xung quanh một cách vô thức.

- Xuất hiện cảm giác bứt rứt nội tại: Người bệnh có cảm giác căng thẳng, ngứa ngáy ở một nhóm cơ (premonitory urge) và chỉ thấy dễ chịu sau khi thực hiện động tác giật cơ đó.

- Triệu chứng biến động theo cảm xúc: Các phản ứng co giật hoặc phát âm thanh lập tức dày đặc hơn khi đối mặt với căng thẳng, tiếng ồn hoặc thức khuya.

Sự thấu hiểu từ cộng đồng là "liều thuốc" tốt nhất

Về mặt y khoa, hội chứng TICs mãn tính hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hoàn toàn. Người bệnh chỉ có thể kiểm soát và giảm bớt tần suất co giật thông qua các liệu pháp hành vi, dùng thuốc hỗ trợ hoặc duy trì lối sống lành mạnh.

Ảnh minh họa

Với những người mắc hội chứng TICs, rào cản lớn nhất không chỉ là sự bất tiện thể chất mà còn là sự tò mò, soi mói hoặc xa lánh từ môi trường xung quanh. Việc bị chú ý quá mức sẽ tạo ra tâm lý căng thẳng, khiến các triệu chứng co giật càng trở nên nghiêm trọng.

Sự góp mặt của Đinh Viết Tường trong "Trại buôn người" không chỉ là cột mốc cá nhân, mà còn góp phần giúp cộng đồng có cái nhìn rõ ràng và văn minh hơn về hội chứng TICs. Sự cảm thông, tôn trọng và nhìn nhận khách quan từ công chúng chính là điểm tựa lớn nhất giúp những người mang tổn thương thần kinh tự tin bước ra ánh sáng và theo đuổi đam mê của mình.