Bác sĩ Nguyễn Tri Thức và hành trình hơn 25 năm gắn bó với ngành y trước khi xin thôi chức Thứ trưởng

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1833/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đối với bác sĩ Nguyễn Tri Thức theo nguyện vọng. Trưởng thành từ môi trường lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Nguyễn Tri Thức đã dành hơn hai thập kỷ cho điều trị, nghiên cứu

Ông Nguyễn Tri Thức sinh năm 1973 tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM, nay là Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông bắt đầu công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 8/2000.

Từ vị trí bác sĩ Khoa Nội tim mạch, ông trực tiếp tham gia điều trị nhiều ca bệnh nặng, phức tạp tại bệnh viện tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam. Môi trường thực hành khẩn trương, áp lực cao giúp ông tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực rối loạn nhịp tim và tim mạch can thiệp.

Trong quá trình công tác, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó trưởng Khoa Nội tim mạch, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Trưởng khoa Điều trị rối loạn nhịp. Có thời điểm, ông kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy- PhnomPenh tại Campuchia, góp phần thúc đẩy hợp tác và chuyển giao chuyên môn y tế giữa hai nước.

Song song với thực hành lâm sàng, ông Nguyễn Tri Thức kiên trì theo đuổi con đường đào tạo và nghiên cứu. Năm 2013, ông hoàn thành chương trình bác sĩ chuyên khoa II nội khoa; đến năm 2021, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành y, chuyên ngành nội khoa.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức được nhiều người biết đến khi còn là một cán bộ Đoàn Thanh niên của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông từng lặn lội đi đến những vùng xa xôi để bệnh nhi bị tim bẩm sinh để đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật- Ảnh Ngọc Lâm

Tháng 10/2019, ở tuổi 46, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong thời gian này, bệnh viện tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu, trong đó có điều trị rối loạn nhịp và suy tim bằng các thiết bị điện tử cấy ghép như máy tạo nhịp bó His, máy tái đồng bộ tim và máy phá rung cấy.

Khi dịch COVID-19 bùng phát dữ dội tại TPHCM, ông Nguyễn Tri Thức là một trong những lãnh đạo y tế có mặt ở tuyến đầu. Bên cạnh việc duy trì hoạt động khám, chữa bệnh tại Chợ Rẫy, ông trực tiếp tham gia tổ chức và điều hành Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường.

Đây là cơ sở tiếp nhận, điều trị người bệnh nặng và nguy kịch lớn nhất khu vực phía Nam trong giai đoạn cao điểm. Việc thiết lập một hệ thống hồi sức quy mô lớn trong thời gian ngắn đặt ra áp lực đặc biệt về nhân lực, trang thiết bị, thuốc men và khả năng phối hợp giữa các đơn vị.

Dưới sự điều phối của lãnh đạo bệnh viện, nhiều đoàn bác sĩ, điều dưỡng Chợ Rẫy được tăng cường đến các cơ sở điều trị tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trong khu vực. Những chuyến chi viện ấy góp phần chia sẻ áp lực với y tế địa phương và giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch.

Cuối tháng 6/2024, bác sĩ Nguyễn Tri Thức được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời tiếp tục điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy. Trên cương vị mới, ông được giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó có chuyển đổi số, bệnh án điện tử và quản lý mạng lưới y tế cơ sở.

Với vai trò đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn TPHCM, ông cũng dành sự quan tâm cho các chính sách giảm quá tải bệnh viện, đào tạo nhân lực tuyến trước, phát triển bệnh viện vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật

Ông chủ trì nhiều cuộc họp liên quan đến triển khai bệnh án điện tử, xây dựng hệ thống dữ liệu y tế thống nhất và thúc đẩy phân cấp trong quản lý các đơn vị sự nghiệp y tế. Theo quan điểm của ông, ứng dụng công nghệ không chỉ phục vụ quản trị bệnh viện mà còn phải giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, bình đẳng và an toàn hơn.

Với vai trò đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn TPHCM, ông cũng dành sự quan tâm cho các chính sách giảm quá tải bệnh viện, đào tạo nhân lực tuyến trước, phát triển bệnh viện vệ tinh và chuyển giao kỹ thuật. Đặc biệt, ông đề cập yêu cầu hoàn thiện chính sách mua sắm, liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế nhằm ngăn chặn tình trạng thổi giá và lạm thu đối với người bệnh.

Hồ sơ xét công nhận chức danh phó giáo sư năm 2025 cho thấy ông Nguyễn Tri Thức đã công bố 56 bài báo khoa học, gồm 9 bài trên các tạp chí quốc tế. Các công trình tập trung vào rối loạn nhịp tim, suy tim và ứng dụng thiết bị điện tử cấy ghép. Ông còn tham gia giảng dạy, hướng dẫn sau đại học, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ tim mạch kế cận.

Từ bác sĩ lâm sàng đến nhà quản lý, nhà nghiên cứu và Thứ trưởng Bộ Y tế, hành trình của ông Nguyễn Tri Thức gắn với một mục tiêu xuyên suốt, đó là nâng cao chất lượng điều trị và xây dựng hệ thống y tế phục vụ người bệnh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, mới đây ông đã có đơn xin nghỉ việc với lý do sức khoẻ.