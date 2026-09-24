Người phụ nữ ở Quảng Trị bị ong vò vẽ đốt đến hôn mê

Trong lúc đi chăn bò, một phụ nữ ở Quảng Trị bị ong vò vẽ đốt gần 20 nốt. Khi được đưa đến trạm xá, chị khó thở, nôn mửa và hôn mê nhẹ.

Ngày 23/9, Trung tá Vũ Văn Trung, Chính trị viên Đồn Biên phòng A Vao cho biết, Trạm xá Quân dân y Pa Ling vừa cấp cứu chị Hồ Thị Sỹ (SN 1982, trú thôn Pa Ling, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị) sau khi chị bị ong vò vẽ đốt.

Các cán bộ quân y đang cấp cứu cho chị Sỹ.

Khoảng 16h30 cùng ngày, khi đi chăn bò, chị Sỹ bị ong đốt gần 20 nốt. Người nhà đưa chị đến trạm xá trong tình trạng khó thở, đau bụng, nôn mửa, hôn mê nhẹ; mạch 130 lần/phút, huyết áp 88/69 mmHg.

Trung tá Trần Minh Vũ, cán bộ quân y trực tại trạm, đã cấp cứu, tiêm thuốc chống dị ứng, trợ tim và truyền dịch cho bệnh nhân. Sau khi được điều trị, sức khỏe chị Sỹ cơ bản ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.