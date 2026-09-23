Quảng Trị: Xác định nguyên nhân khiến 42 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 23-9, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ hàng chục người dân ở xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, 11 mẫu thực phẩm được lấy để phục vụ công tác điều tra vụ việc, có 9 mẫu dương tính với Salmonella spp., gồm: chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, bánh mì, bánh sandwich và nước xíu. Đối với các mẫu bệnh phẩm, 11/13 mẫu phát hiện Salmonella spp. và một mẫu đồng thời phát hiện Salmonella spp. và Staphylococcus aureus.

Như Báo SGGP đưa tin, trong 2 ngày 14 và 15-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận 42 người dân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. UBND xã Cam Lộ sau đó đã tạm đình chỉ tiệm bán bánh mì liên quan và tổng rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Sau quá trình điều trị, đến nay sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.