8 món ăn giúp giảm mỡ nội tạng chỉ sau 30 ngày, đang bán đầy chợ Việt

Bạn đang cố gắng giảm mỡ? Có một số thực phẩm bạn nên bổ sung vào danh sách mua sắm trong mỗi lần đi chợ hoặc siêu thị hằng tuần.

Tara Collingwood, chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận và đồng tác giả cuốn Flat Belly Cookbook for Dummies (Mỹ) đã chỉ ra một số thực phẩm như vậy. “Dù những thực phẩm này là những công cụ hữu ích, không có loại thực phẩm nào có thể phát huy tác dụng một cách riêng lẻ. Giảm mỡ nội tạng trong 30 ngày đạt hiệu quả tốt nhất khi áp dụng một cách tiếp cận toàn diện: Duy trì mức thâm hụt calo vừa phải, lựa chọn những thực phẩm giàu chất xơ và protein, thay thế ngũ cốc tinh chế và đường bổ sung, đồng thời duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, đặc biệt là kết hợp tập luyện aerobic với rèn luyện sức mạnh”, cô cho biết.

Dưới đây là 8 loại thực phẩm được chuyên gia này khuyến nghị để hỗ trợ mục tiêu giảm mỡ nội tạng trong 30 ngày.

Cá hồi

Cá hồi và những loại cá béo khác thường được khuyến nghị trong chế độ ăn hỗ trợ giảm mỡ. Cá cung cấp protein chất lượng cao, ít chất béo và giàu axit béo omega-3, đặc biệt là DHA và EPA. Omega-3 có đặc tính chống viêm và các nghiên cứu cho thấy chúng có thể tác động đến lượng mỡ trong cơ thể, bao gồm mỡ nội tạng, thông qua việc điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất béo.

Yến mạch

Yến mạch là lựa chọn đầu tiên được Collingwood khuyến nghị. "Yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan dồi dào, đặc biệt là beta-glucan. Loại chất xơ này giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa và có thể giúp ổn định lượng đường trong máu. Lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ hòa tan, có mối liên hệ rõ ràng với việc giảm tích tụ mỡ nội tạng theo thời gian", Collingwood nói.

Các loại đậu

Tiếp theo là các loại đậu, đặc biệt gồm đậu gà, đậu đen và đậu lăng. "Đây là nhóm thực phẩm giàu cả chất xơ hòa tan, chất xơ không hòa tan và protein thực vật. Sự kết hợp này tạo cảm giác no cao, giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và tổng lượng calo nạp vào, yếu tố nền tảng trong quá trình giảm mỡ. Các nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn các loại đậu có liên quan đến vòng eo nhỏ hơn", Collingwood cho biết.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi và dâu đen cũng là những thực phẩm hữu ích trong chế độ ăn hỗ trợ giảm mỡ.

"Chúng giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và anthocyanin. Những hợp chất này giúp chống lại tình trạng viêm và có thể cải thiện độ nhạy insulin, cả hai yếu tố đều quan trọng đối với việc giảm mỡ nội tạng. Các loại quả mọng cũng có thể đáp ứng cảm giác thèm đồ ngọt nhờ lượng đường tự nhiên", cô nói.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất, loại ít béo hoặc không béo, là nguồn cung cấp protein và lợi khuẩn tốt. "Hàm lượng protein cao giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối lượng cơ, qua đó giúp duy trì quá trình trao đổi chất. Các lợi khuẩn trong sữa chua có thể hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, yếu tố có liên quan đến khả năng kiểm soát cân nặng tốt hơn và giảm mỡ vùng bụng", cô nói.

Quả bơ

Quả bơ giàu chất béo không bão hòa đơn lành mạnh và chất xơ. "Những chất béo tốt cho tim mạch này, khi được sử dụng để thay thế chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa, có liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng. Chúng cũng góp phần tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào", Collingwood cho biết.

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh, đặc biệt là rau bina, cải xoăn và rau rocket, cũng có thể hỗ trợ mục tiêu giảm mỡ. "Những loại rau này chứa rất ít calo nhưng giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất như đồng và magie. Chúng giúp tăng khối lượng thức ăn trong bữa, từ đó tăng cảm giác no mà không bổ sung quá nhiều calo, hỗ trợ duy trì mức thâm hụt calo tổng thể", cô nói.

Các loại hạt và hạt giống

Cuối cùng trong danh sách của Collingwood là các loại hạt và hạt giống, đặc biệt gồm quả óc chó, hạnh nhân và hạt chia. "Những thực phẩm này cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Việc ăn các loại hạt thường xuyên với lượng vừa phải có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và duy trì lượng đường trong máu ổn định, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong một quá trình giảm mỡ bền vững", Collingwood cho biết.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Eat this)