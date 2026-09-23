Nước lá vối là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước lá vối mỗi ngày có giảm cân không?

Uống nước lá vối mỗi ngày có giúp giảm cân?

Lá vối chứa nhiều hợp chất thiên nhiên có lợi giúp điều chỉnh quá trình trao đổi chất và giảm cân, mỡ thừa an toàn.

Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, lá vối chứa các hợp chất chống ôxy hóa mạnh, đặc biệt là polyphenol, giúp ngăn chặn quá trình ôxy hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ trong cơ thể.

Theo nghiên cứu từ Tạp chí Quốc tế về Y học Thực vật, polyphenol trong lá vối có khả năng làm giảm chỉ số khối cơ thể (BMI) và cải thiện độ nhạy insulin, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Nước vối là thức uống giảm cân rất hiệu quả

Tanin trong lá vối có tác dụng ức chế enzyme tiêu hóa, làm chậm quá trình hấp thụ đường và tinh bột từ thức ăn. Điều này giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể, hạn chế tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng.

Cách uống nước lá vối giảm cân

Nước lá vối là phương pháp phổ biến nhất, dễ thực hiện và hiệu quả trong việc giảm cân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống 2-3 cốc nước lá vối mỗi ngày giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường tiêu hóa và đào thải mỡ thừa.

Cách pha chế:

Rửa sạch lá vối tươi hoặc khô.

Đun sôi 1 lít nước, cho lá vối vào, đậy nắp và hãm khoảng 10-15 phút.

Uống nước lá vối ấm hoặc nguội, không thêm đường để tránh làm tăng lượng calo.

Một số lưu ý khi sử dụng cây lá vối

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, nước vối tốt cho sức khỏe nhưng cần lưu ý những điều dưới đây:

Tác dụng chính của cây vối là hỗ trợ sức khỏe, khi bạn cần điều trị thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và thăm khám trước để xác định mức độ tổn thương của bệnh lý mà bạn đang mắc phải.

Không nên lạm dụng quá mức nước lá vối, chỉ nên sử dụng một lượng bằng ấm trà thay cho nước lọc để tránh ảnh hưởng tới việc bài tiết chất ra khỏi cơ thể.

Việc sử dụng nước lá vối sau khi ăn có thể giảm hấp thu các chất từ thức ăn.

Không uống nước lá vối khi đang đói bụng vì nước có thể tăng nhu động ruột, gây mệt mỏi, chóng mặt hoặc tụt năng lượng.

Phụ nữ mang thai và người đang mắc bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng để tránh gặp phải những tác dụng phụ đối với sức khỏe.

Sử dụng nước lá vối cần kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học để cải thiện các bệnh lý trong cơ thể.