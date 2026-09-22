Uống nước chanh hàng ngày có tốt cho sức khỏe?

Nước chanh là thức uống được nhiều người yêu thích, vậy uống nước chanh hàng ngày có tốt không?

Nước chanh có tác dụng gì?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS. Nguyễn Thị Mến cho biết, việc bổ sung một lượng nước chanh vừa phải mang lại nhiều lợi ích:

Bổ sung vitamin C và nước: Nước chanh giúp kích thích vị giác, tăng cảm giác thèm uống nước để duy trì độ ẩm cho cơ thể, đồng thời cung cấp một phần vitamin C hỗ trợ hoạt động chống oxy hóa.

Thúc đẩy trao đổi chất: Các acid hữu cơ trong chanh hỗ trợ kích thích tiêu hóa, kết hợp với lượng nước dồi dào giúp quá trình bài tiết diễn ra trơn tru hơn.

Tăng cường sức đề kháng: Vitamin C góp phần củng cố hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể giảm mệt mỏi và bớt nguy cơ mắc các bệnh vặt.

Có nên uống nước chanh hàng ngày?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS Phạm Thị Nhi cho biết, uống nước chanh hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nếu bạn sử dụng đúng cách và phù hợp với tình trạng cơ thể. Nhờ chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu, nước chanh giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình thanh lọc cơ thể.

Uống nước chanh hàng ngày có tốt không là băn khoăn của nhiều người

Bên cạnh đó, nước chanh còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện làn da và giúp cơ thể luôn cảm thấy nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng. Tuy vậy, việc uống quá nhiều hoặc uống khi đang gặp các vấn đề về dạ dày có thể gây kích ứng, mòn men răng hoặc làm trầm trọng hơn các triệu chứng trào ngược.

Vì vậy, dù mang lại nhiều lợi ích, bạn vẫn nên uống nước chanh với lượng vừa phải và lắng nghe cơ thể để tránh những tác dụng không mong muốn.

Những lưu ý khi uống nước chanh

Ngoài việc nắm rõ uống nước chanh hàng ngày có tốt không, bạn cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe:

Không uống quá nhiều: Việc lạm dụng nước chanh có thể gây mòn men răng, kích ứng dạ dày và làm tăng triệu chứng trào ngược do tính axit cao. Mỗi ngày chỉ nên uống một lượng vừa phải và ưu tiên nước chanh pha loãng.

Người có bệnh dạ dày cần thận trọng: Nếu bạn đang mắc viêm loét dạ dày hoặc trào ngược thực quản, nước chanh có thể khiến triệu chứng nặng hơn. Hãy pha thật loãng hoặc hạn chế sử dụng để tránh đau rát, ợ nóng hay khó chịu vùng thượng vị.

Uống bằng ống hút và súc miệng sau khi uống: Dùng ống hút giúp giảm tiếp xúc giữa axit chanh và men răng, còn việc súc miệng giúp trung hòa môi trường khoang miệng, hạn chế nguy cơ mòn men răng.

Không uống nước chanh quá đặc hoặc quá lạnh: Nước chanh quá đặc dễ gây kích ứng dạ dày, trong khi nước quá lạnh có thể khiến dạ dày co thắt. Tốt nhất, bạn nên pha loãng và dùng nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng.

Không uống khi đói nếu bạn có dạ dày nhạy cảm: Uống nước chanh lúc bụng rỗng có thể khiến bạn cồn cào, buồn nôn hoặc đau dạ dày. Trong trường hợp nhạy cảm, hãy uống sau bữa ăn hoặc chọn cách pha loãng hơn để giảm kích ứng.