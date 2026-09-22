Tự lấy dị vật trong tai theo cách này, bé trai 9 tuổi suýt hỏng tai

Nghĩ rằng chỉ cần lấy dị vật ra là xong, bé trai 9 tuổi đã tự thực hiện tại nhà. Chỉ đến khi tai đau và xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình mới đưa em đi khám.

Theo gia đình, sau khi viên bi lọt vào tai, trẻ dùng tay móc khiến dị vật đi sâu hơn. Gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhà để lấy dị vật nhưng không thành công. Trẻ xuất hiện chảy máu tai nên được chuyển đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cấp cứu.

Qua thăm khám, chụp CT và đo thính lực, các bác sĩ xác định dị vật đã xuyên qua màng nhĩ, gây tổn thương hệ thống dẫn truyền âm thanh. Kết quả chụp CT và đo thính lực cho thấy dị vật làm rách màng nhĩ, tổn thương chuỗi xương con và khiến sức nghe của bệnh nhi giảm hơn 60%.

Dị vật là viên bi sắt lọt vào tai được lấy ra. Ảnh: BVCC

Trước tình trạng này, ê-kíp phẫu thuật lấy dị vật, tạo hình màng nhĩ và phục hồi hệ thống dẫn truyền âm thanh bằng trụ titan nhân tạo, nhằm khôi phục tối đa chức năng nghe cho trẻ.

TS.BS Lê Hồng Anh, Trưởng khoa Tai Thần kinh, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật, vá màng nhĩ và ghép trụ titan nhân tạo để tái tạo hệ thống dẫn truyền âm thanh, khôi phục tối đa sức nghe cho bé.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo:

Không tự ý lấy dị vật: Cha mẹ tuyệt đối không dùng tăm bông, nhíp, que ngoáy tai để tự móc dị vật, tránh đẩy dị vật vào sâu gây thủng màng nhĩ hay hỏng chuỗi xương con.

Đưa đến cơ sở chuyên khoa: Khi trẻ bị lọt dị vật hoặc có dấu hiệu đau, chảy máu, nghe kém, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Phòng ngừa tai nạn: Lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi, tránh các chi tiết quá nhỏ và nhắc nhở trẻ không đưa vật lạ vào tai, mũi.