Bàng hoàng phát hiện ung thư ở tuổi 23

Cô gái 23 tuổi đi khám, bàng hoàng khi nhận kết quả ung thư.

Đây là trường hợp của cô gái trẻ 23 tuổi, tại TP.HCM, thấy vùng ngực có bất thường nên đi khám.

Kết quả, bệnh nhân phát hiện khối u khoảng 2 cm nằm ngay dưới núm vú trái. Sau sinh thiết, bệnh nhân được xác định mắc ung thư vú giai đoạn sớm. Nhận kết quả bệnh, bệnh nhân không tránh khỏi tâm lý bất ngờ.

ThS.BS. Nguyễn Sỹ Cam - Khoa Tuyến vú, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Bệnh có thể được phát hiện sớm nếu tầm soát định kỳ.

“Phát hiện ở giai đoạn sớm không chỉ giúp điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ tử vong mà còn tăng khả năng bảo tồn tuyến vú và giảm thiểu các can thiệp phẫu thuật lớn”, bác sĩ Cam cho hay.

Với trường hợp bệnh nhân 23 tuổi trên, người bệnh còn rất trẻ. Phẫu thuật điều trị ung thư không chỉ đặt ra yêu cầu loại bỏ tổn thương an toàn mà còn kéo theo nguy cơ thay đổi đáng kể về hình thể.

Sau khi được đánh giá toàn diện, người bệnh được phẫu thuật đoạn nhũ kết hợp tái tạo vú tức thì bằng vạt cơ lưng rộng, đồng thời loại bỏ quầng núm vú nhằm bảo đảm diện cắt an toàn.

Bác sĩ Cam thăm khám cho một trường hợp bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, hoàn tất hóa trị hỗ trợ, tiếp tục điều trị nội tiết và tái khám định kỳ. Hiện bệnh được kiểm soát ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu tái phát hoặc di căn xa.

“Các bằng chứng y khoa hiện nay cho thấy tái tạo vú không làm tăng nguy cơ tái phát và ảnh hưởng đến khả năng sống còn của người bệnh”, bác sĩ Cam cho hay.

Những trường hợp bệnh ở giai đoạn sớm, tiên lượng thuận lợi hoặc đáp ứng tốt với điều trị trước phẫu thuật có thể được cân nhắc tái tạo tức thì nếu đáp ứng các điều kiện chuyên môn.

Ngược lại, với người bệnh có bệnh tiến triển, nguy cơ tái phát cao hoặc cần ưu tiên các bước điều trị khác, tái tạo trì hoãn có thể phù hợp hơn.

Với người bệnh 23 tuổi nói trên, việc tái tạo giúp duy trì hình thể cân đối và hỗ trợ người bệnh trở lại nhịp sống thường ngày. Người bệnh tiếp tục học tập, làm việc, theo đuổi niềm yêu thích ca hát và nhảy múa.

Dấu hiệu nhận biết ung thư vú

Ung thư vú có thể xuất hiện ở phụ nữ còn trẻ, khi còn đang trong độ tuổi lao động, chăm sóc gia đình và theo đuổi nhiều dự định trong cuộc sống.

Bác sĩ Cam khuyến cáo phụ nữ chủ động quan tâm đến sức khỏe tuyến vú, thực hiện thăm khám và tầm soát phù hợp, đặc biệt khi phát hiện bất thường tại vú. Phát hiện sớm sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội lựa chọn trong điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh yếu tố di truyền, bác sĩ cũng nhấn mạnh đến vai trò của chế độ ăn uống, môi trường sống, thói quen sinh hoạt - những yếu tố có thể kiểm soát để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Phụ nữ sau 40 tuổi được khuyến cáo nên chụp nhũ ảnh định kỳ mỗi năm một lần. Những trường hợp có tiền sử gia đình ung thư vú, buồng trứng hoặc có đột biến gen BRCA1/2 thì cần tầm soát sớm hơn.

6 dấu hiệu bạn nên lưu ý là:

- Thay đổi về kích thước, hình dạng của vú: Kích thước, hình dạng hai bên vú thay đổi rõ rệt, một bên vú to lên bất thường hoặc cảm giác cương cứng kéo dài là những thay đổi không nên chủ quan.

- Đau tức tuyến vú kéo dài: Đau hoặc cương tức tuyến vú có thể gặp trong chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau xuất hiện bất thường, kéo dài hoặc có xu hướng tăng dần, bạn nên đi khám để được kiểm tra.

- Thay đổi ở da vú và núm vú: Các thay đổi này có thể là da vú dày lên và trở nên sần sùi, hoặc da vú trở nên căng, đỏ và có thể đau, hoặc núm vú bị kéo tụt vào trong.

- Nổi u, cục tại tuyến vú: Khi tự kiểm tra, nếu phát hiện một khối hoặc vùng bất thường mới xuất hiện ở tuyến vú, cần đi khám để xác định nguyên nhân.

- Nổi hạch vùng nách: Xuất hiện khối hoặc hạch bất thường ở vùng nách có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng cũng có thể là biểu hiện liên quan đến ung thư vú và cần được bác sĩ kiểm tra.

- Chảy dịch, máu ở đầu vú: Đầu vú tự nhiên chảy dịch hoặc chảy máu, có thể kèm theo đau hoặc không.