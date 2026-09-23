Người đàn ông máu trắng như sữa, suýt chết vì 1 kiểu ăn bánh trung thu tưởng vô hại

Giống như người đàn ông trong câu chuyện này, rất nhiều nam giới cho rằng bánh trung thu ăn sao cũng được, cùng lắm chỉ gây tăng cân. Nhưng sự thật không phải như vậy!

Trung thu trong ký ức tuổi thơ là tiếng trống rước đèn, mâm cỗ trông trăng thong thả cùng gia đình. Thế nhưng với đàn ông trưởng thành hiện đại, khái niệm "Tết đoàn viên" từ lâu đã khoác lên một chiếc áo hoàn toàn khác. Đó là chuỗi ngày dồn dập đối ngoại, thăm hỏi, cố gắng cân bằng công việc với những bữa tiệc tùng và "ngập đầu" trong bánh trung thu.

Khác với phụ nữ, những người thường tỉ mỉ chọn lựa, đặt mua từng hộp bánh cầu kỳ để biếu tặng hay trang trí mâm cỗ, đàn ông hiếm khi là người chủ động đi mua bánh trung thu. Thế nhưng, trớ trêu thay, họ lại chính là "đầu ra", là đối tượng tiêu thụ chính của những chiếc bánh ấy.

Bánh trung thu ngon nhưng không phải muốn ăn bao nhiêu cũng được (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bánh trung thu xuất hiện ở khắp mọi nơi chỉ trong một thời gian ngắn bủa vây cuộc sống của phái mạnh. Từ hộp bánh đối tác gửi biếu để trên bàn làm việc, quà công ty thưởng, cho đến mâm cỗ gia đình. Nhiều nam giới đơn giản xem bánh trung thu như món bánh ngọt ăn vặt lành tính, thậm chí chỉ là một món bánh có thể thay thế cho bữa chính, có thể ăn bao nhiêu tùy thích, cùng lắm chỉ tăng cân một chút vì ngọt. Chính cái suy nghĩ "cả năm mới có một lần" ấy khiến không ít người phải trả giá đắt. Ông Vương (56 tuổi, Hồ Nam, Trung Quốc) chính là một trong số đó.

Cơn đau quằn quại và dòng máu "trắng như sữa" sau khi ăn 3 chiếc bánh trung thu

Ông Vương có tiền sử mỡ máu cao. Hai năm trước, ông từng bị đầy hơi và khó chịu ở bụng sau khi ăn nhiều bánh trung thu, nhưng ông cảm thấy đó là do bánh không hợp vị, cơ địa mình tiêu hóa kém chứ chẳng có gì nguy hiểm. Mới đây, khi không khí lễ hội cận kề, được biếu tặng nhiều nên ông coi bánh trung thu như món ăn vặt tiện lợi trong nhà, tiện miệng ăn liền 3 chiếc bánh lớn trong cùng một ngày.

Đến tối, cơn đau dữ dội bất ngờ bùng phát. Cơn đau quặn thắt dai dẳng ở vùng thượng vị, lan nhói ra tận sau lưng khiến ông không thể chịu nổi, kèm theo buồn nôn và nôn mửa liên tục. Ngay lập tức, ông được người nhà đưa vào phòng cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc).

Máu người đàn ông 56 tuổi trắng như sữa sai khi ăn liền lúc 3 chiếc bánh trung thu (Ảnh minh họa: Sohu)

Tại đây, khi tiến hành rút máu xét nghiệm, các bác sĩ đã không khỏi sững sờ khi dòng máu chảy ra không còn màu đỏ bình thường mà đã chuyển sang màu trắng đục, đặc quánh gần như sữa đặc. Kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số Triglyceride, Cholesterol và enzym amylase trong máu vọt đỉnh nghiêm trọng. Ông Vương lập tức được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp tính do tăng mỡ máu, một tình trạng nguy kịch có thể dẫn đến hoại tử tụy và tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ Thẩm Nguyệt Minh, Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) chia sẻ: "Nhiều người nghĩ bánh trung thu chỉ là món ăn vặt có thể ăn thoải mái hay ăn thay bữa chính, nhưng thực tế không phải vậy. Bánh trung thu là thực phẩm điển hình có hàm lượng đường, dầu và calo cực cao. Bản thân nó là thực phẩm ngon nhưng nếu nạp một lượng lớn trong thời gian ngắn thì không chỉ tăng cân mà còn có thể gây hại cho sức khỏe. Với trường hợp của ông Vương, những chiếc bánh trung thu ngọt đậm là yếu tố trực tiếp kích thích tuyến tụy quá tải, gây ra cơn viêm tụy cấp nguy hiểm tính mạng trên nền bệnh sử mỡ máu cao". May mắn là được cấp cứu kịp thời, ông thoát chết trong gang tấc.

Bẫy kiệt quệ sinh lực đằng sau vai diễn "người gánh vác"

Ca bệnh của ông Vương không chỉ là một trường hợp cấp cứu đơn thuần, mà nó phản ánh một "khoảng trống" lớn trong ý thức chăm sóc sức khỏe của nam giới. Đàn ông luôn được kỳ vọng phải đóng tròn vai trụ cột, phải mạnh mẽ, không kêu than và luôn chu toàn. Chính áp lực này vô hình trung đẩy họ vào cái bẫy tàn phá thể chất toàn diện. Họ cũng thường chủ quan hơn trong việc ăn uống hàng ngày. Tuyến tụy, cơ quan nhỏ bé nằm sâu trong ổ bụng nắm giữ vai trò tiết enzym tiêu hóa và tiết Insulin điều hòa đường huyết, chính là nơi hứng chịu toàn bộ gánh nặng từ việc ăn uống, rượu bia vô tội vạ này.

Nhiều nam giới cho rằng ăn quá nhiều bánh trung thu chỉ gây tăng cân mà không ngờ còn nhiều rủi ro sức khỏe khác (Ảnh minh họa: Sohu)

Nhiều nam giới lầm tưởng ăn bánh trung thu chống đói rất tiện lợi, nhưng lượng mỡ đường khổng lồ từ vỏ và nhân bánh xả thẳng vào máu sẽ làm tăng vọt chỉ số Triglyceride, khiến dòng máu bị đặc quánh lại như mỡ lợn hay sữa. Dòng máu quá đặc làm ảnh hưởng xấu đến sự lưu thông máu nuôi tuyến tụy, kích thích tuyến tụy phải tiết ra lượng dịch tụy khổng lồ để xử lý thức ăn. Khi dịch tụy bị trào ngược do áp lực tăng cao, các enzym tụy vốn dùng để tiêu hóa thức ăn sẽ quay ngược lại tự tiêu hóa chính các mô của tuyến tụy, gây ra tình trạng viêm tụy cấp tính, hoại tử và rối loạn chức năng đa cơ quan.

Có những người còn cẩn thận chọn các loại bánh trung thu được quảng cáo là "không đường" để ăn cho an tâm và ăn tùy ý. Tuy nhiên, bác sĩ Thẩm Nguyệt Minh giải thích rằng "không đường" thực chất chỉ là không thêm đường sucrose. Lượng dầu ăn, bơ, hạt ngũ cốc và lòng đỏ trứng trong bánh vẫn chứa lượng mỡ khổng lồ. Do đó, bánh trung thu "không đường" vẫn làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho tuyến tụy như bình thường, vẫn không thể ăn bao nhiêu tùy thích.

Bánh trung thu không đường không có nghĩa là "healthy", được phép ăn vô tội vạ (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bên cạnh gánh nặng tiêu hóa, việc liên tục thức khuya, gánh áp lực công việc cùng những chầu bia rượu tiệc tùng tàn phá cơ thể phái mạnh trên nhiều mặt trận. Cồn kết hợp với lượng mỡ đường khổng lồ sẽ trực tiếp làm co thắt cơ vòng Oddi, làm dịch tụy bị ứ đọng và kích hoạt quá trình tự tiêu hóa ngay tại tuyến tụy. Đồng thời, lối sống thất thường này khiến nồng độ Cortisol vọt đỉnh, trực tiếp làm gián đoạn quá trình tổng hợp Testosterone. Kết quả là tuyến tụy bị suy kiệt nặng nề, còn nam giới thì rơi vào trạng thái uể oải, mất sạch động lực và suy giảm phong độ lẫn sức khỏe nghiêm trọng.

5 "ranh giới đỏ" phái mạnh cần nhớ khi ăn bánh trung thu

Đàn ông có thể gánh vác nhiều gánh nặng xã hội, "dễ tính" trong ăn uống nhưng bộ máy sinh học bên trong cơ thể thì không phải bằng thép. Để không biến ngày lễ thành bi kịch trên giường bệnh, hãy nhớ 5 quy tắc dưới đây khi tiêu thụ bánh trung thu:

- Kiểm soát chặt chẽ lượng ăn mỗi lần: Tuyệt đối không ăn nguyên cả chiếc bánh lớn trong một lần. Mỗi lần ăn chỉ nên cắt một miếng nhỏ, khoảng 1/4 đến tối đa 1/2 chiếc bánh. Người có tiền sử mỡ máu cao, tiểu đường hay bệnh đường mật nên hạn chế tối đa.

- Không ăn lúc bụng đói và không ăn thay bữa chính: Nhiều người có thói quen gặt vội chiếc bánh ăn chống đói khi đang cày công việc. Nạp lượng mỡ đường lớn khi dạ dày rỗng sẽ kích thích tiết axit dạ dày và dịch tụy đột ngột, gây quá tải hệ tiêu hóa.

- Kết hợp cùng trà thanh nhiệt và chế độ ăn nhẹ: Nên uống kèm trà xanh hoặc trà thanh nhiệt khi ăn bánh để hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy mỡ. Nếu không, ít nhất cũng pahir tăng lượng nước lọc so với ngày thường. Sau khi vừa ăn bữa cỗ nhiều thịt cá, tuyệt đối không ăn thêm bánh trung thu để tránh bắt tuyến tụy gánh tải lượng mỡ kép.

Tuyệt đối không ăn bánh trung thu hay bất cứ thực phẩm nào có dấu hiệu nấm mốc (Ảnh minh họa: Asia One)

- Tuyệt đối không ăn bánh mốc hoặc quá hạn, bánh trung thu không rõ nguồn gốc: Bánh trung thu chứa nhiều dầu mỡ và độ ẩm cao nên rất dễ hư hỏng. Việc ăn bánh có dấu hiệu biến chất, chớm mốc hay quá hạn sử dụng sẽ giải phóng vi khuẩn và độc tố, tàn phá cấp tính dạ dày cùng tuyến tụy. Bánh trôi nổi không đảm bảo chất lượng cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, "rước họa vào thân".

- Lắng nghe tín hiệu cảnh báo từ cơ thể: Nhiều nam giưới có xu hướng chủ quan với những bất thường không quá nghiêm trọng của cơ thể, điều này rất nguy hiểm. Chướng bụng và đầy hơi sau khi ăn bánh là lời cảnh báo đầu tiên cho thấy tuyến tụy đã quá tải. Nếu xuất hiện cơn đau dữ dội ở vùng bụng trên lan ra sau lưng, kèm buồn nôn, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất và không tự ý uống thuốc dạ dày.

Nguồn và ảnh: Sohu, Asia One