Nhà có mẹ bầu, trẻ nhỏ hay người có bệnh lý đều có thể dễ dàng lên thực đơn phù hợp nhờ phần mềm

Chuyện “hôm nay ăn gì?” vốn đã không dễ, với những gia đình có mẹ bầu, trẻ nhỏ hay thành viên cần chế độ dinh dưỡng đặc thù lại càng khiến việc lên thực đơn trở thành một bài toán khó. Với các phần mềm dinh dưỡng được phát triển dựa trên kiến thức khoa học, việc chăm sóc dinh dưỡng trở nên đơn giản và dễ áp dụng hơn.

Nhà có mẹ bầu, trẻ nhỏ: bài toán dinh dưỡng không còn phải tự mò mẫm

Với gia đình có mẹ bầu và trẻ nhỏ, mỗi thời điểm lại đi kèm những nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Mẹ mang thai cần chú ý đến chế độ ăn trong từng giai đoạn thai kỳ, trong khi trẻ nhỏ cũng cần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo từng quá trình phát triển.

Từ năm 2020, Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Cục Bà mẹ & Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, hướng đến chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ từ 7-60 tháng tuổi.

Ngân hàng món ăn từ Phần mềm giúp mẹ dễ dàng lên thực đơn khoa học trọn thai kì.

Chương trình cung cấp phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 2.000 món ăn, được thiết kế tương ứng với từng giai đoạn thai kỳ của mẹ và quá trình phát triển của trẻ. Người dùng có thể tham khảo thực đơn có sẵn, tự xây dựng thực đơn theo nhu cầu và dễ dàng nấu các món ăn theo hướng dẫn chi tiết.

Trẻ đi học: không chỉ ăn no mà còn cần một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng

Khi trẻ bước vào độ tuổi tiểu học, nhu cầu dinh dưỡng cần được đáp ứng đầy đủ nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Một bữa ăn tại trường vì thế không đơn thuần là giúp trẻ ăn no, mà còn cần được cân đối về dinh dưỡng để phù hợp với độ tuổi và hỗ trợ quá trình phát triển của trẻ. Đây là một trong những mục tiêu của Dự án Bữa ăn học đường do Ajinomoto Việt Nam triển khai, phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế.

Dự án Bữa ăn học đường không chỉ tập trung vào thực đơn, mà còn hướng đến việc hình thành thói quen ăn uống khoa học cho trẻ.

Dự án mang đến Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 120 thực đơn gồm hơn 360 món ăn, được nghiên cứu và phát triển theo khẩu vị ba miền Bắc, Trung, Nam và cân đối dinh dưỡng theo từng độ tuổi của học sinh tiểu học. Các trường có thể sử dụng phần mềm để lựa chọn và xây dựng thực đơn phù hợp với nguồn nguyên liệu địa phương và ngân sách bữa ăn cho học sinh.

Không chỉ tập trung vào thực đơn, dự án còn hướng đến việc hình thành thói quen ăn uống khoa học cho trẻ. Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" thông qua áp phích và video dinh dưỡng trước giờ ăn trưa để truyền tải kiến thức dinh dưỡng theo cách trực quan, giúp các em dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ. Trong khi đó, sáng kiến "Quầy buffet rau" khuyến khích trẻ chủ động bổ sung rau củ trong bữa ăn hàng ngày.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" trước giờ ăn trưa.

Đến nay, dự án đã được triển khai đến hàng nghìn trường tiểu học trên cả nước, góp phần đưa kiến thức dinh dưỡng và bữa trưa lành mạnh đến với hàng triệu học sinh.

Người có bệnh lý: xây dựng thực đơn mỗi ngày không còn là bài toán khó

Nếu trẻ nhỏ cần chế độ ăn theo từng giai đoạn phát triển, những người có tình trạng sức khỏe đặc thù lại càng cần quan tâm đến việc lựa chọn thực phẩm và cân đối bữa ăn phù hợp.

Với mục tiêu đưa kiến thức dinh dưỡng đến gần hơn với đời sống, Ajinomoto Việt Nam phát triển phần mềm Ajinomoto – Sức khỏe Gia đình Việt, với sự tư vấn chuyên môn của Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Y dược TP.HCM.

Chức năng Tư vấn ăn uống giúp tư vấn các thực đơn cá nhân dựa trên các điều kiện sức khỏe cụ thể.

Nền tảng cung cấp các tính năng như Theo dõi sức khỏe, Tư vấn sức khỏe, Kiểm tra và lên bữa ăn... Đáng chú ý, chức năng Tư vấn ăn uống sẽ giúp tư vấn các thực đơn dựa trên các điều kiện sức khỏe cụ thể bao gồm giới tính, cân nặng, BMI, hoạt động thể lực, tình trạng bệnh lý (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, gút). Từ đó giúp mỗi một thành viên trong gia đình ăn đúng, ăn đủ để hỗ trợ cải thiện sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra chức năng này cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về tiêu chuẩn dinh dưỡng, các loại thực phẩm nên ăn hoặc hạn chế ăn và các khuyến nghị về việc sử dụng muối, đường dựa theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

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