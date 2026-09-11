Cái chết gây ám ảnh của "tình địch số 1" với Loan Niệm trong phim Đầu xuân tươi sáng

"Đầu xuân tươi sáng" khép lại với cái kết đẹp cho cặp đôi chính Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Thế nhưng, bi kịch trầm cảm cùng cái chết đau đớn của Tôn Viễn Chứ lại khiến nhiều người xót xa khôn nguôi.

Bộ phim Đầu xuân tươi sáng đã chính thức khép lại với cái kết trọn vẹn dành cho cặp đôi chính. Dẫu vậy, niềm vui ấy vẫn không thể xóa tan hoàn toàn khoảng trống xót xa trong lòng nhiều khán giả. Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán và day dứt nhất sau khi màn hình tối lại chính là hành động gieo mình từ trên cao xuống của Tôn Viễn Chứ do nam diễn viên Lưu Tiểu Bắc thể hiện.

Nhân vật Tôn Viễn chứ (đeo kính) trong "Đầu xuân tươi sáng" được nhiều người yêu thích

Trong lòng người xem, Tôn Viễn Chứ không chỉ là hình mẫu đàn ông ấm áp, "bạch nguyệt quang" của nữ giới mà còn được coi là "tình địch số 1" đối diện với nam chính Loan Niệm. Anh là người luôn ở bên dịu dàng che chở, lắng nghe và lo lắng cho nữu chính Thượng Chi Đào từ những điều nhỏ nhất. Nhưng không chỉ chăm sóc người mình thầm yêu, nhân vật này luôn chu đáom quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh.

Sự ưu tú, giỏi giang và tấm chân tình thầm lặng của anh luôn khiến Loan Niệm phải dè chừng còn người xem thì không khỏi xót xa. Nhưng ít ai ngờ rằng, người đàn ông luôn kiên cường đóng vai chỗ dựa cho cả thế giới ấy lại âm thầm chịu đựng căn bệnh trầm cảm nặng rồi chọn cách tự kết thúc cuộc đời, hiện thực hóa câu nói vu vơ anh từng thốt ra trong những ngày bế tắc: "Thật sự muốn nhảy vào trong biển mây...".

Ngay cả lúc vui vẻ đi chơi với bạn bè, Tôn Viễn Chứ cũng lộ ra những dấu hiệu trầm cảm nhưng ít ai để ý

Cái bẫy "Hyper-independence": Càng giỏi gánh vác, đàn ông càng dễ kiệt quệ

Bi kịch của Tôn Viễn Chứ bắt nguồn từ một chuỗi gánh nặng kiệt quệ: người bố cờ bạc và có xu hướng bạo hành, mẹ và chị gái cắn răng chịu đựng, gia đình nợ nần chồng chất trong khi toàn bộ gánh nặng tài chính lên vai anh.

Nhân vật Tôn Viễn Chứ là một người có quá nhiều gánh nặng, áp lực công việc tới cuộc sống

Trong sự nghiệp, dự án xe tự lái anh theo đuổi ở thời điểm đó gặp nhiều khó khăn, thậm chí bị nhiều người bị hoài nghi là viển vông. Cộng thêm mối tình đơn phương thầm lặng dành cho nữ chính, nhìn người mình yêu đau khổ khi bên người khác nhưng không đủ tự tin đứng bên cạnh cô khiến anh dần rơi vào sự cô đơn, trầm cảm. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mẹ của Tôn Viễn Chứ qua đời đúng vào dịp Tết. Khi kể lại sự việc này với nữ chính, lúc đầu anh vẫn nói "tôi vẫn ổn", nhưng chỉ một phút sau liền bật khóc nức nở thừa nhận mình không ổn. Anh nói: "Tại sao tôi đã cố gắng đến 99% rồi nhưng còn 1% không bao giờ như mình mong muốn".

Sau đó, được người bạn cùng nhà khác là Tôn Vũ, cũng là cô gái yêu thầm anh thuyết phục, Tôn Viễn Chứ cũng chịu nhập viện điều trị. Qua lời kể của Tôn Vũ với Thượng Chi Đào, khi nằm viện anh tươi tỉnh hơn nói chuyện nhiều hơn trước. Những tưởng mọi chuyện đã bắt đầu ổn lên nhưng hóa ra đây chỉ là chiếc mặt nạ quen thuộc của người đàn ông này. Chỉ vài ngày sau, anh tự tử bằng cách nhảy xuống từ tòa nhà cao.

Có thể nói sự thay đổi trạng thái tâm lý trước khi tự gieo mình xuống đất thực chất chỉ là một mắt xích cuối cùng của hiện tượng "Terminal Lucidity" (Sự tươi tỉnh giả tạo). Điều đáng nói hơn cả chính là tâm lý "Hyper independence" (Sự độc lập thái quá) tàn nhẫn mà anh và rất nhiều đàn ông hiện đại đang mắc phải.

Ngay cả khi thừa nhận bệnh tình và điều trị tại bệnh viện, Tôn Viễn Chứ vẫn cố gồng mình để người khác yên tâm

Theo nghiên cứu từ Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), nam giới có xu hướng phát triển tâm lý độc lập cực đoan khi phải đóng vai trò trụ cột tài chính từ sớm. Đàn ông giỏi chăm lo cho người khác thường tự biến bản thân thành một "người giải quyết vấn đề". Họ nhạy cảm với nỗi đau của người xung quanh nhưng lại tự tước đi quyền được yếu đuối của chính mình. Họ tự cài đặt tư duy rằng bản thân phải luôn là chỗ dựa, không được phép trở thành gánh nặng hay thốt ra lời kêu cứu. Sự cô đơn của họ không đến từ việc thiếu người ở bên, mà đến từ việc không một ai biết được phía sau nụ cười ấm áp đó là một tâm hồn đã vỡ vụn vì trầm cảm từ lâu.

Bi kịch nam giới hiện đại và cái bẫy "không được quyền yếu đuối"

Từ câu chuyện của Tôn Viễn Chứ nhìn ra đời thực, đàn ông U30 đến U40 hiện đại đang phải gánh chịu những áp lực vô hình từ chiếc đai "trụ cột". Xã hội đòi hỏi họ phải thành công trong sự nghiệp, vững vàng về tài chính và luôn là bờ vai vững chắc cho gia đình. Chính định kiến "đàn ông không được khóc", "đàn ông phải gánh vác", "đàn ông phải mạnh mẽ" đã đẩy không ít phái mạnh vào hội chứng trầm cảm ẩn (Male Masked Depression).

Cuối cùng, Tôn Viễn Chứ thật sự đã "nhảy vào biển may" bằng cách tự tử khi gieo mình xuống từ tòa nhà cao tầng

Báo cáo y khoa từ Đại học Y Harvard chỉ ra rằng, tỷ lệ nam giới mắc trầm cảm được chẩn đoán chính thức thấp hơn nữ giới, nhưng tỷ lệ tử vong do tự sát lại cao gấp 3 đến 4 lần. Một trong những lý do là bởi nam giới hiếm khi giãi bày hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ che đậy sự kiệt quệ bằng công việc điên cuồng, sự tử tế thái quá hoặc sự im lặng chịu đựng.

Dưới góc độ y khoa, việc liên tục kìm nén cảm xúc và sống trong căng thẳng kéo dài khiến nồng độ Cortisol trong máu tăng vọt liên tục:

- Suy thoái cấu trúc thần kinh: Nghiên cứu thần kinh học tại Đại học Stanford cho thấy nồng độ Cortisol mạn tính ở bệnh nhân trầm cảm tàn phá vùng não Hippocampus, ngăn chặn quá trình tổng hợp Dopamine và Serotonin (hai chất dẫn truyền thần kinh tạo niềm vui). Hậu quả là bộ não rơi vào trạng thái "đóng băng cảm xúc", mất hoàn toàn khả năng cảm nhận hạnh phúc hay hy vọng vào tương lai.

- Suy giảm Testosterone và sương mù não: Sự hỗn loạn nội tiết tố do trầm cảm làm Testosterone sụt giảm nghiêm trọng, gây mất ngủ mạn tính, suy kiệt thể chất và xuất hiện chứng sương mù não (Brain Fog). Sự mệt mỏi thể xác cộng dồn với kiệt quệ tinh thần làm biến dạng nhận thức, khiến họ nhìn nhận sự ra đi như một cách "giải thoát" nhẹ nhõm.

- Tự cô lập phản xạ: Khi căn bệnh trầm cảm tàn phá tâm trí vượt quá ngưỡng chịu đựng, hệ thần kinh tự động kích hoạt cơ chế ngắt kết nối. Đàn ông dần cảm thấy mình hoàn toàn lạc lỏng, vô giá trị ngay cả khi đứng giữa sự yêu thương của gia đình và bạn bè.

Cần một "khoảng nghỉ an toàn": Học cách thừa nhận sự tổn thương

Cái chết của Tôn Viễn Chứ tuy chỉ là một nhân vật trong phim ảnh nhưng lại là lời thức tỉnh xót xa nhưng cần thiết cho nam giới hiện đại về hiểm họa của trầm cảm. Sự mạnh mẽ bản lĩnh của một người đàn ông không nằm ở việc cố gồng mình gánh vác mọi thứ cho đến khi gục ngã, mà nằm ở sự dũng cảm thừa nhận giới hạn của bản thân và bước qua đúng cách.

Để bảo vệ sức khỏe tâm thần và chủ động phòng ngừa trầm cảm, phái mạnh cần học cách cởi bỏ chiếc nạ "luôn ổn". Nên làm một số việc như:

- Cho phép bản thân có "quyền yếu đuối": Thừa nhận "tôi đang quá tải" với chính bản thân mình, người thân thiết là bước đầu tiên để can thiệp chứng trầm cảm và xả bớt lượng Cortisol độc hại đang tàn phá bộ não.

- Thiết lập ranh giới cảm xúc: Dành ít nhất 30 đến 60 phút mỗi ngày để hoàn toàn thoát khỏi vai trò "người gánh vác", tách biệt khỏi áp lực tài chính và công việc để cơ thể cùng tâm trí được thả lỏng và phục hồi đúng nghĩa.

- Mạnh mẽ thoát khỏi áp lực và tìm cho mình sở thích lành mạnh: Hãy nhìn nhận và học cách bẽ buông bỏ những thứ đang vắt kiệt sức lực của bạn, từ một công việc độc hại, một môi trường quá tải cho đến những mối quan hệ kéo lùi năng lượng sống. Đừng biến cuộc đời chỉ xoay quanh trách nhiệm gồng gánh. Việc tìm lại niềm vui qua thể thao, âm nhạc, đọc sách hay du lịch giúp bộ não giải phóng khỏi căng thẳng mạn tính và tái tạo lại cảm xúc tích cực.

Dù chỉ là một nhân vật trong phim/truyện, bi kịch của Tôn Viễn Chứ khiến nhiều nam giới phải nhìn nhận lại sức khỏe tâm thần của chính mình

- Tái tạo năng lượng bằng vận động: Rèn luyện thể chất thông qua các bài tập Cardio cường độ vừa phải (Zone 2) hoặc tập kháng lực giúp kích thích cơ thể sản sinh Endorphin, hỗ trợ hệ thần kinh lấy lại trạng thái cân bằng tự nhiên và đẩy lùi nguy cơ trầm cả

- Chủ động tìm kiếm sự trợ giúp y tế chuyên khoa: Khi nhận thấy các dấu hiệu mất ngủ mạn tính, kiệt quệ kéo dài hoặc xuất hiện ý nghĩ tiêu cực, phái mạnh cần gạt bỏ tâm lý e ngại để tìm đến bác sĩ tâm thần hoặc chuyên gia tâm lý. Trầm cảm là một bệnh lý tổn thương não bộ thực chứng, hoàn toàn không phải sự yếu đuối về bản lĩnh và cần được can trị liệu chuẩn y khoa càng sớm càng tốt.