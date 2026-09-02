Căn bệnh năm 18 tuổi của Châu Kiệt Luân

Đằng sau ánh đèn sân khấu, không phải ai cũng biết Châu Kiệt Luân phải âm thầm chống chịu cơn đau hành hạ suốt hơn 20 năm qua vì một căn bệnh xương khớp bị nhiều người xem nhẹ.

Châu Kiệt Luân là một trong những tượng đài âm nhạc của C-Pop. Luôn xuất hiện với hình ảnh "cháy hết mình" trên sân khấu, ít người biết "Ông hoàng C-Pop" đã phải âm thầm chiến đấu với một căn bệnh xương khớp mạn tính suốt hơn 20 năm qua.

Căn bệnh khởi phát từ năm anh 18 tuổi, mang tên viêm cột sống dính khớp (Ankylosing Spondylitis - AS). Đây không chỉ là câu chuyện kiên cường của một siêu sao toàn cầu, mà còn là bài học y khoa đắt giá đối với sức khỏe phái mạnh. Đồng thời là lời cảnh báo đắt giá cho những người đang xem nhẹ căn bệnh này.

Sau hào quang sân khấu, không phải ai cũng biết "Ông hoàng C-Pop" phải chịu đựng nỗi đau từ viêm cột sống dính khớp (Ảnh: Asia One)

Cơn đau tuổi 18 và cuộc chiến kéo dài hơn hai thập kỷ

Năm 18 tuổi, sau một trận thi đấu bóng rổ cùng bạn bè, Châu Kiệt Luân trở về nhà với cơn đau nhức dữ dội ở vùng lưng dưới. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là chấn thương cơ bắp do vận động thể thao mạnh. Thế nhưng, cơn đau không hề thuyên giảm mà ngày càng trở nên tàn khốc hơn, đặc biệt là vào nửa đêm và rạng sáng.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ kết luận anh mắc viêm cột sống dính khớp, một bệnh lý viêm mạn tính thuộc nhóm tự miễn.

Châu Kiệt Luân phát hiện mắc viêm cột sống dính khớp sau một trận bóng rổ (Ảnh cắt từ phim Kung Fu Dunk)

Viêm cột sống dính khớp gây tổn thương cốt lõi ở các khớp chậu, khớp háng và toàn bộ các đốt sống. Bản chất của căn bệnh này là do hệ miễn dịch bị rối loạn, tự sản sinh các phản ứng viêm tấn công vào vị trí bám của gân và dây thần kinh quanh cột sống. Theo thời gian, quá trình viêm mạn tính khiến dây chằng quanh cột sống bị vôi hóa, các đốt sống dính chặt lại với nhau. Cột sống của người bệnh mất đi độ linh hoạt tự nhiên, bị cứng lại giống như một "cây tre" rắn chắc nhưng rất dễ tổn thương.

Châu Kiệt Luân vẫn cần nhờ đến thuốc và kiểm soát y tế để có những màn trình diễn hoàn hảo trên sân khấu, nhất là khi bước qua tuổi 40 (Ảnh: Sohu)

Suốt hơn 20 năm sống chung với bệnh, Châu Kiệt Luân đã phải trải qua vô vàn đau đớn. Ở những giai đoạn bệnh bùng phát mạnh, anh không thể nằm phẳng trên giường mà phải ngồi suốt đêm, thậm chí có thời điểm phải mất đến 10 phút mới di chuyển nổi quãng đường 10m. Dù vậy, anh không đầu hàng.

Nhờ sự đồng hành của bạn thân Lưu Canh Hồng trong việc duy trì thói quen vận động chống dính khớp, anh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê bóng rổ và thậm chí hoàn thành vai chính trong bộ phim Kung Fu Dunk.

Trong mỗi chuyến lưu diễn lớn, việc kết hợp giữa liệu pháp vận động và sự hỗ trợ của thuốc giảm đau giúp anh đứng vững trên sân khấu, cống hiến hết mình cho khán giả. Cũng vì thế mà nhiều người ngạc nhiên khi biết "Ông hoàng C-pop" mắc bệnh này đã 20 năm.

Tại sao nam giới trẻ tuổi lại thường là mục tiêu của viêm cột sống dính khớp?

Theo thống kê dịch tễ từ Liên đoàn Chống Thấp khớp Châu Âu (EULAR) và Trường Đại học Thấp khớp học Hoa Kỳ (ACR), tỷ lệ nam giới mắc viêm cột sống dính khớp cao gấp 2 đến 3 lần so với nữ giới, với độ tuổi khởi phát phổ biến từ 15 đến 30 tuổi.

Các chuyên gia nam học chỉ ra hai nguyên nhân chính giải thích cho sự ưu ái này của căn bệnh:

- Yếu tố di truyền và gen HLA-B27: Khoảng 90% người mắc viêm cột sống dính khớp mang gen HLA-B27 dương tính. Khi nam giới sở hữu gen này gặp phải các tác nhân kích thích từ môi trường như nhiễm trùng đường ruột hay chấn thương thể thao, hệ miễn dịch sẽ dễ bị kích hoạt phản ứng tự miễn mạnh mẽ hơn hẳn nữ giới.

Mặc dù ai cũng có thể mắc viêm cột sống dính khớp, nhưng nam giới trẻ thường có tỷ lệ mắc cao hơn nữ giới (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

- Tác động của Hormone nam giới: Nồng độ Testosterone cao ở nam giới trẻ tuổi có mối liên hệ nhất định với cơ chế viêm tự miễn trong cơ thể. Đồng thời, thói quen vận động mạnh, chơi thể thao cường độ cao khiến các khớp chịu áp lực cơ học lớn, vô tình trở thành "mồi lửa" kích hoạt các ổ viêm tiềm ẩn.

Những dấu hiệu nhận biết sớm viêm cột sống dính khớp không thể bỏ qua

Sự nguy hiểm của viêm cột sống dính khớp nằm ở chỗ nó khởi phát rất âm thầm, khiến thời gian chẩn đoán trễ trung bình từ 5 đến 7 năm. Nam giới cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo điển hình sau:

- Đau vùng thắt lưng và hông dai dẳng: Cơn đau xuất hiện từ từ, kéo dài liên tục trên 3 tháng. Điểm đặc trưng nhất là đau tăng lên khi nghỉ ngơi hoặc về đêm, và giảm rõ rệt khi bắt đầu vận động nhẹ nhàng.

- Cứng khớp buổi sáng: Sau khi ngủ dậy, vùng lưng và hông bị cứng đờ, người bệnh mất từ 30 phút đến hơn 1 tiếng mới có thể cử động bình thường trở lại.

- Sưng đau các khớp ngoại biên và điểm bám gân: Đau sưng ở khớp gối, khớp cổ chân hoặc viêm gót chân (đặc biệt là vùng gân Achilles) khiến việc đi lại khó khăn.

Rất nhiều người trẻ vẫn đang xem nhẹ các dấu hiệu và tầm nghiêm trọng của viêm cột sống dính khớp (Ảnh minh hoạ: Healthline)

- Sốt nhẹ, mệt mỏi mạn tính và giảm cân: Phản ứng viêm mạn tính rút cạn năng lượng của cơ thể, khiến phái mạnh luôn trong trạng thái uể uả, giảm sút phong độ.

- Dấu hiệu ngoài xương khớp: Bệnh nhân có thể bị viêm mống mắt (mắt đỏ, đau, nhạy cảm với ánh sáng) hoặc gặp các vấn đề về đường ruột như viêm xơ đại tràng.

Chiến lược phòng ngừa viêm cột sống dính khớp chủ động cho nam giới trẻ

Mặc dù yếu tố di truyền gen HLA-B27 không thể thay đổi, nam giới hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa nguy cơ kích hoạt bệnh hoặc giảm thiểu tổn thương cột sống thông qua các biện pháp sau:

- Tầm soát gen di truyền sớm: Nếu trong gia đình có cha mẹ hoặc anh chị em từng mắc các bệnh lý tự miễn hoặc viêm khớp, nam giới nên chủ động làm xét nghiệm gen HLA-B27 từ sớm để có kế hoạch theo dõi sức khỏe định kỳ.

- Phòng ngừa nhiễm trùng đường ruột và đường tiết niệu: Y học chứng minh các đợt nhiễm trùng đường tiêu hóa hay sinh dục là "mồi lửa" kích hoạt hệ miễn dịch nổi loạn. Nam giới cần duy trì thói quen ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh cá nhân và sinh hoạt tình dục an toàn.

- Duy trì tư thế chuẩn trong sinh hoạt: Giữ lưng thẳng khi ngồi làm việc, không gù lưng khi sử dụng máy tính hay điện thoại. Tránh các thói quen xấu như nằm gập người xem phim, ngồi bệt trên sàn nhà quá lâu.

- Khởi động kỹ trước khi chơi thể thao: Nam giới trẻ tuổi thường chủ quan bỏ qua bước khởi động. Việc giãn cơ kỹ càng giúp giảm thiểu rủi ro chấn thương mô mềm quanh khớp, là tác nhân gây ra viêm điểm bám gân.

Rèn luyện thể thao phù hợp và vừa sức vừa nâng cao sức khoẻ tổng thể, vừa giúp nam giới phòng ngừa viêm cột sống dính khớp (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

- Tập luyện các môn thể thao dẻo dai: Ưu tiên các môn thể thao ít gây áp lực va đập mạnh lên cột sống như bơi lội, đạp xe, yoga hoặc pilates nam giới để tăng cường sức mạnh cho hệ cơ lưng và cơ bụng.

Tuy chưa thể điều trị triệt để, với viêm cột sống dính khớp, việc phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ y khoa hiện đại giúp kiểm soát tới 90% triệu chứng, ngăn ngừa nguy cơ biến dạng xương.

Nhờ sự hỗ trợ của các dòng thuốc sinh học tân tiến (biologics) giúp dập tắt phản ứng viêm, kết hợp vật lý trị liệu hàng ngày và từ bỏ thuốc lá, Châu Kiệt Luân vẫn duy trì được thể lực dẻo dai suốt hơn hai thập kỷ qua. Hành trình ấy là lời nhắc nhở phái mạnh luôn lắng nghe cơ thể, biết cách cân bằng giữa đam mê và bảo vệ sức khoẻ, tận dụng sự tiến bộ của khoa học và y tế để bảo vệ bản lĩnh và phong độ bền vững.