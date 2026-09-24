Biến chứng liệt 2 dây thanh âm, nữ bệnh nhân 60 tuổi nguy kịch

Các bác sĩ TPHCM cứu thành công nữ bệnh nhân 60 tuổi nguy kịch do biến chứng liệt dây thanh âm hai bên.

Hình ảnh thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân L.

Bệnh nhân N.T.B.L (60 tuổi) nhập Bệnh viện Nguyễn Trãi trong tình trạng sốt, ho, mệt mỏi trên nền thể trạng suy dinh dưỡng nặng, suy giáp và có tiền sử phẫu thuật bướu giáp, u vú. Đặc biệt, người bệnh từng phải đặt nội khí quản và mở khí quản kéo dài từ hơn 10 năm trước.

Chỉ sau vài ngày nhập viện, bệnh nhân L. rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp nặng do viêm phổi bệnh viện, tụt tiểu cầu nghiêm trọng và suy đa cơ quan. Tại khoa Hồi sức tích cực (ICU), bệnh nhân L. được các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực, đặt nội khí quản và thở máy.

Tiếp đó, tình trạng nhiễm trùng cải thiện nên bệnh nhân được chỉ định rút ống nội khí quản. Tuy nhiên, tình trạng suy hô hấp tái phát dồn dập với tiếng thở rít thanh quản, co kéo cơ hô hấp phụ và nồng độ oxy trong máu giảm sâu.

Đường thở của bệnh nhân gần như đóng kín hoàn toàn, buộc các bác sĩ phải đặt lại ống nội khí quản cấp cứu siêu nhỏ nhằm giành giật đường thở, đồng thời hội chẩn khẩn cấp với khoa Tai Mũi Họng để mở khí quản ra da tạm thời.

Lỗ mở khí quản lành hẳn, bệnh nhân được rút hoàn toàn canuyn khí quản.

BS.CKII Nguyễn Cao Thụy - Phó khoa Tai Mũi Họng xác định, người bệnh mắc biến chứng nguy hiểm là liệt vận động mở cả hai dây thanh, hẹp khít khe thanh môn kèm sẹo hẹp khí quản cũ. Biến chứng hai dây thanh dính mép này khiến không khí không thể lưu thông vào phổi, gây ngạt thở cấp tính.



Thông thường, người bệnh rơi vào tình trạng này sẽ phải mang ống mở khí quản ở cổ suốt đời, làm giảm sút nghiêm trọng chất lượng cuộc sống, gia tăng nguy cơ nhiễm trùng và mất đi khả năng nói chuyện tự nhiên.

Sau khi điều trị ổn định về dinh dưỡng và nội tiết tại phòng khám Hậu ICU, ekip Tai Mũi Họng quyết định tiến hành phẫu thuật Treo dây thanh - Sụn phễu qua soi treo thanh quản. Các bác sĩ sử dụng kéo vi phẫu bóc tách các dải xơ dính, định vị chính xác mặt sụn cánh giáp để khâu treo cố định dây thanh và sụn phễu sang bên bằng chỉ chuyên dụng.

“Phương pháp can thiệp tối thiểu này giúp mở rộng khoảng hở thanh môn thành công mà không cần phẫu thuật xâm lấn rộng vùng cổ. Chỉ một thời gian ngắn sau mổ, lỗ mở khí quản lành hẳn, bệnh nhân được rút hoàn toàn canuyn khí quản”, BS Thụy cho hay.

Hiện tại, bệnh nhân có thể tự thở tốt qua đường mũi miệng, đi lại sinh hoạt bình thường và bảo tồn được một phần giọng nói.