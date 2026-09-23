19 phút “thần tốc” cứu chức năng sinh sản cho bé trai 14 tuổi

Cơn đau bìu dữ dội xuất hiện lúc nửa đêm nhưng vì ngượng ngùng, bé trai 14 tuổi âm thầm chịu đựng suốt 6 giờ trước khi được đưa đến bệnh viện. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt “báo động đỏ” và chỉ 19 phút “thần tốc”, các bác sĩ đã kịp thời bảo tồn tinh hoàn và chức năng sinh sản cho bệnh nhi.

Bệnh viện đã kích hoạt “báo động đỏ” nội viện, đưa các kíp chuyên môn cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Chiều 23-9, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, bé trai 14 tuổi được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng đau bìu dữ dội. Điều đáng nói là cơn đau đã xuất hiện khoảng 6 giờ trước đó.

Các bác sĩ xác định, đây là tình huống cần đặc biệt khẩn trương bởi xoắn tinh hoàn là một trong những cấp cứu quan trọng của ngoại khoa tiết niệu.

Theo Tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu (Bệnh viện Bạch Mai), khi đã nghi ngờ xoắn tinh hoàn, mọi khâu cần được tổ chức với mục tiêu đưa người bệnh đến phẫu thuật trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo Hướng dẫn Tiết niệu Nhi khoa của Hiệp hội Tiết niệu châu Âu (EAU), xoắn tinh hoàn là một cấp cứu tiết niệu ở trẻ em, cần được xử trí ngay và phẫu thuật thăm dò càng sớm càng tốt.

Khả năng bảo tồn tinh hoàn phụ thuộc chủ yếu vào thời gian từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi tháo xoắn, cũng như mức độ xoắn của thừng tinh. Kết quả bảo tồn mô tinh hoàn càng thuận lợi khi phẫu thuật được thực hiện sớm, lý tưởng trong khoảng 4-6 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Với bệnh nhi 14 tuổi này, khi đến viện, cơn đau đã kéo dài khoảng 6 giờ. Đây là thời điểm việc rút ngắn tối đa thời gian từ tiếp nhận đến tháo xoắn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng bảo tồn tinh hoàn.

Để tối ưu cơ hội bảo tồn cơ quan sinh sản cho bệnh nhi, quy trình “báo động đỏ” nội viện được kích hoạt, đưa các kíp chuyên môn vào trạng thái khẩn cấp.

Chỉ 19 phút kể từ thời điểm bệnh nhi được tiếp nhận tại bệnh viện, các phẫu thuật viên đã tiếp cận vị trí xoắn, tháo xoắn thừng tinh. Sau tháo xoắn, dòng máu hồng bắt đầu tưới trở lại mô tinh hoàn.

Sự phối hợp khẩn trương, đồng bộ giữa các chuyên khoa đã giúp bệnh nhi có cơ hội bảo tồn tinh hoàn, qua đó bảo vệ chức năng nội tiết và khả năng sinh sản trong tương lai.

Theo các bác sĩ, xoắn tinh hoàn thường gặp ở lứa tuổi quanh dậy thì, khoảng 10-18 tuổi. Đây cũng là giai đoạn trẻ có tâm lý e ngại, ngượng ngùng khi xuất hiện các bất thường ở vùng kín. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến trẻ đến viện muộn là sự trì hoãn từ phía người bệnh và gia đình.

Nhiều trẻ vì ngượng ngùng nên âm thầm chịu đựng. Khi cơn đau trở nên dữ dội, kèm theo nôn hoặc đau bụng, gia đình có thể nhầm với bệnh lý tiêu hóa, chấn thương thể thao hoặc viêm nhiễm thông thường, từ đó cho trẻ uống thuốc giảm đau và tiếp tục theo dõi tại nhà.

Từ trường hợp bệnh nhi nói trên, các bác sĩ lưu ý 4 điều cha mẹ và trẻ cần nhớ. Đầu tiên là nhận diện sớm: Đau bìu hoặc tinh hoàn đột ngột, dữ dội, đặc biệt đau một bên cần được xem là dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Tiếp đến là đưa trẻ đi khám ngay, đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật tiết niệu càng sớm càng tốt. Mặt khác, không tự xử trí tại nhà: Không chườm nóng, chườm lạnh hoặc tự dùng thuốc để tiếp tục theo dõi và chờ đợi.

Cuối cùng là cha mẹ cần chủ động giáo dục trẻ rằng mọi bất thường hoặc cơn đau ở vùng kín đều là vấn đề sức khỏe nghiêm túc. Trẻ cần được khuyến khích thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người lớn khi xuất hiện triệu chứng, không nên vì ngại ngùng mà âm thầm chịu đựng.