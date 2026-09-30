Người đàn ông 53 tuổi nhận "án tử" ung thư gan, bác sĩ tức giận: Đừng làm việc này quá 3 lần 1 tháng!

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của bác sĩ, đến khi nhận chẩn đoán ung thư gan giai đoạn 3, người đàn ông này mới bắt đầu hối hận rồi bật khóc.

Những ngày nằm trên giường bệnh với gương mặt sạm đen và hốc mắt sâu hoắm, ông Trương (53 tuổi, sống tại Mai Châu, Quảng Đông, Trung Quốc) thỉnh thoảng lại ứa nước mắt vì hối hận. Ông mới nhận được chẩn đoán ung thư gian giai đoạn 3.

Mọi chuyện bắt đầu từ những cơn đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải xuất hiện dai dẳng. Đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là cơn đau dạ dày thông thường do ăn uống thất thường, ông Trương tự mua thuốc tiêu hóa về uống cầm chừng. Cho đến khi cơn đau quặn thắt dữ dội khiến ông ngất xỉu ngay tại sàn nhà, người thân mới tức tốc đưa ông đi cấp cứu.

Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn 3 sau khi ngất xỉu vì đau bụng (Ảnh minh họa)

Cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, bác sĩ Hồ Vỹ, Phó Trưởng khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Nhân dân huyện Phong Thuận (Trung Quốc), đã không giấu nổi sự giận dữ. Mới năm ngoái, chính bác sĩ Hồ Vỹ đã cảnh báo ông Trương về tình trạng gan nhiễm mỡ nặng và yêu cầu dừng ngay việc nhậu nhẹt. Thế nhưng ông Trương vẫn chủ quan bỏ ngoài tai.

Bác sĩ Hồ Vỹ nói: "Gan là cơ quan âm thầm nhất cơ thể vì không có dây thần kinh cảm giác đau. Khi bạn cảm nhận được cơn đau rõ rệt thì tổn thương thường đã ở mức nghiêm trọng. Việc duy trì những trận nhậu say khướt quá 3 lần trong 1 tháng chính là hành vi phá gan rất nhanh, đặc biệt là những người vốn có bệnh nền về gan như bệnh nhân này".

Tại sao bác sĩ khuyên đừng nhậu say quá 3 lần trong 1 tháng?

Giải thích chuyên sâu về con số này, bác sĩ Hồ Vỹ phân tích, trung bình mỗi giờ lá gan của một người trưởng thành chỉ có thể chuyển hóa và xử lý được khoảng 10 - 15ml cồn thuần túy. Khi bạn nạp một lượng lớn rượu bia vào cơ thể trong thời gian ngắn đến mức say khướt, nồng độ cồn vượt tải sẽ biến tế bào gan giống như bị ngâm trực tiếp trong chất độc. Quá trình dồn dập này sản sinh ra Acetaldehyde, là một chất độc sinh học có khả năng tấn công trực tiếp, phá hủy cấu trúc chuỗi DNA và kích hoạt quá trình hoại tử hàng loạt tế bào gan.

Đặc biệt, sau mỗi trận nhậu say nặng, lá gan cần một khoảng thời gian tối thiểu từ 48 - 72 giờ làm việc liên tục ở cường độ cao để lọc rửa toàn bộ dư lượng độc tố và tự tái tạo lại các mô bị tổn thương.

"Nếu một người để bản thân rơi vào trạng thái say khướt quá 3 lần trong vòng 1 tháng, lá gan sẽ hoàn toàn không có đủ thời gian để phục hồi. Tình trạng tổn thương chồng đè tổn thương diễn ra liên tục khiến các tế bào gan bị hoại tử diện rộng, hình thành các mô sẹo xơ hóa không thể đảo ngược và rất nhanh chóng biến đổi thành các khối u ung thư ác tính", bác sĩ Hồ nhắc nhở.

Uống nhiều rượu bia là thói quen tàn phá gan hàng đầu (Ảnh minh họa)

Bên cạnh thói quen nạp cồn quá tải, bác sĩ Hồ cũng chỉ đích danh 2 thói quen nguy hại khác đóng vai trò như "đồng phạm" đẩy nhanh tiến trình suy gan của ông Trương:

1. Thức khuya triền miên sau 23h đêm

Khung giờ từ 23h đến 3h sáng là khoảng thời gian vàng để hệ tuần hoàn dồn máu về gan, giúp gan thực hiện nhiệm vụ đào thải độc tố và tự sửa chữa tổn thương. Thức đêm thường xuyên khiến chu kỳ sinh học bị phá vỡ hoàn toàn, làm tích tụ độc tố trong cơ thể hằng ngày giống như việc bạn tự nạp độc chất vào người.

2. Tiếc rẻ ăn thực phẩm mốc chứa Aflatoxin

Thói quen gọt bỏ phần mốc trên các loại hạt khô như lạc, ngô hay tiếp tục dùng đũa gỗ ẩm mốc để ăn uống là sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Aflatoxin là độc tố nấm mốc cực mạnh, độc gấp 68 lần cyanide và bền vững ở nhiệt độ đun nấu thông thường. Chỉ cần cơ thể hấp thụ 1mg Aflatoxin cũng đủ để kích hoạt các tế bào ung thư gan phát triển.

4 tín hiệu cảnh báo sớm nhất khi lá gan kêu cứu

Ở giai đoạn khởi phát, các tổn thương gan tiến triển rất âm thầm nhưng cơ thể vẫn phát ra 4 tín hiệu cảnh báo sớm nhất mà bạn tuyệt đối không được bỏ qua:

- Da và lòng trắng mắt đột ngột chuyển sang màu vàng nhạt do hàm lượng Bilirubin bị ứ đọng trong máu khi chức năng gan suy giảm.

- Xuất hiện các sao mạch dạng nốt đỏ xòe ra như chân nhện tập trung ở vùng ngực, cổ và mu bàn tay.

- Cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, uể oải và kiệt sức bất thường dù bạn vẫn ngủ đủ giấc.

- Nước tiểu ngả màu vàng sậm như trà đặc kéo dài kèm theo tình trạng hơi thở có mùi hôi lạ.

Khi khối u ung thư gan tiến triển sang giai đoạn nặng hơn, người bệnh sẽ xuất hiện hàng loạt triệu chứng nghiêm trọng như đau dữ dội sườn phải, sụt cân cấp tốc, chướng bụng cổ trướng, sưng phù hai chân, chán ăn tột độ, nôn ra máu, đi ngoài phân đen....

7 nguyên tắc vàng để bảo vệ và cứu lấy lá gan

Để chủ động bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa và phòng ngừa ung thư gan trước khi quá muộn, bác sĩ Hồ khuyến cáo mọi người nên nghiêm túc thực hiện 7 nguyên tắc sau:

- Tuyệt đối không uống rượu bia say khướt quá 3 lần trong 1 tháng.

- Nối lại chu kỳ sinh học tự nhiên bằng cách đi ngủ trước 23h đêm.

- Kiên quyết vứt bỏ mọi loại thực phẩm, hạt khô hay đũa gỗ đã chớm mốc.

- Bổ sung đa dạng các loại rau củ xanh và hoa quả giàu chất chống oxy hóa.

Bên cạnh ăn uống lành mạnh, ngủ sớm thì vận động đều đặn cũng rất tốt cho gan (Ảnh minh họa)

- Duy trì thói quen tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày để giảm mỡ tạng.

- Hạn chế tối đa các món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn.

- Chủ động tầm soát siêu âm gan và xét nghiệm chỉ số tầm soát ung thư định kỳ hằng năm.

Nguồn và ảnh: Sohu, NetEase Health