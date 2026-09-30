Cô công chúa Kpop mặt đẹp như búp bê, chân dài 107cm: Không chỉ nhờ gen tốt, cô còn chăm tập bộ môn này

Bên cạnh yếu tố hình thể tự nhiên, nữ thần tượng từng chia sẻ và xuất hiện trong các nội dung tập luyện với những động tác Pilates có độ khó cao.

Thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc IVE - Jang Wonyoung gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện với những đường nét gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng tỷ lệ cơ thể được ví như “Thủy thủ mặt trăng”. Để duy trì đôi chân thon dài 107cm cùng vóc dáng săn chắc, nữ thần tượng cũng dành nhiều thời gian cho việc tập luyện và chăm sóc cơ thể.

Trong số những bộ môn cô yêu thích, Pilates máy được xem là một phần trong hành trình rèn luyện vóc dáng của Jang Wonyoung suốt nhiều năm qua. Cô từng khiến khán giả trầm trồ khi thực hiện những động tác khó như xoạc dọc hay kéo giãn cơ thể trên không trong các chương trình giải trí.

Vậy Pilates máy có gì đặc biệt? Bộ môn này khác Pilates thảm thông thường ra sao và vì sao ngày càng được nhiều người lựa chọn để rèn luyện vóc dáng?

Vậy Pilates máy có gì khác Pilates thảm và vì sao hình thức tập luyện này được nhiều phụ nữ yêu thích?

Pilates thảm và Pilates máy khác nhau thế nào?

Pilates là phương pháp tập luyện do Joseph Pilates phát triển, tập trung vào khả năng kiểm soát cơ thể, hơi thở, sự ổn định của vùng trung tâm và độ chính xác của từng động tác. Hiện nay, Pilates phổ biến dưới hai hình thức chính là Pilates thảm và Pilates máy.

Với Pilates thảm, người tập chủ yếu sử dụng chính trọng lượng cơ thể để thực hiện các bài tập. Ưu điểm là không cần nhiều dụng cụ, có thể tập ở nhà và tương đối thuận tiện cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, vì không có hệ thống máy hỗ trợ, người tập cần có khả năng kiểm soát cơ thể và giữ ổn định vùng trung tâm tương đối tốt để thực hiện động tác đúng kỹ thuật.

Trong khi đó, Pilates máy sử dụng các thiết bị như Reformer với hệ thống lò xo, dây kéo và bàn trượt. Các bộ phận này vừa tạo lực cản, vừa có thể hỗ trợ chuyển động, giúp huấn luyện viên điều chỉnh bài tập phù hợp với thể trạng và mục tiêu của từng người.

Điểm đáng chú ý là Pilates máy không đơn thuần là tập để “gầy đi”. Những bài tập này hướng nhiều hơn đến việc tăng cường sức mạnh cơ bắp, khả năng kiểm soát chuyển động, sự linh hoạt và tư thế. Với người mới, việc tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên có kinh nghiệm cũng rất quan trọng để hạn chế thực hiện sai động tác.

3 lợi ích khiến Pilates máy được yêu thích

1. Tăng cường cơ trung tâm, hỗ trợ vóc dáng săn chắc

Một trong những trọng tâm của Pilates là nhóm cơ trung tâm, bao gồm cơ bụng, cơ lưng và các nhóm cơ giúp ổn định thân người. Khi thực hiện động tác, người tập phải liên tục kiểm soát tư thế và phối hợp nhiều nhóm cơ cùng lúc.

Với Pilates máy, lực cản từ hệ thống lò xo có thể được điều chỉnh để phù hợp với khả năng của từng người. Việc duy trì kiểm soát cơ thể trong quá trình chuyển động giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp và tạo cảm giác cơ thể săn chắc, gọn gàng hơn khi tập luyện đều đặn.

Tuy nhiên, Pilates không thể “đốt mỡ” riêng ở bụng hay một vùng cụ thể. Muốn giảm mỡ cơ thể vẫn cần kết hợp vận động, chế độ ăn uống và lối sống phù hợp.

2. Tăng độ linh hoạt, cải thiện khả năng kiểm soát cơ thể

Những động tác Pilates thường kết hợp giữa co cơ, kiểm soát chuyển động và kéo giãn. Với Pilates máy, hệ thống dây kéo và lò xo có thể hỗ trợ người tập thực hiện một số chuyển động với biên độ phù hợp.

Đây cũng là lý do Pilates thường tạo cảm giác cơ thể “dài” và nhẹ nhàng hơn sau buổi tập. Tuy nhiên, cảm giác này chủ yếu liên quan đến sự linh hoạt, tư thế và khả năng kiểm soát cơ thể chứ không có nghĩa xương chân thực sự dài thêm.

Đối với những người thường xuyên ngồi làm việc, ít vận động hoặc có thói quen giữ một tư thế trong thời gian dài, việc tập luyện đúng kỹ thuật có thể góp phần cải thiện khả năng vận động và nhận thức về tư thế cơ thể.

3. Có thể điều chỉnh mức độ khó theo từng người

Một ưu điểm khác của Pilates máy là khả năng điều chỉnh lực cản và mức hỗ trợ. Người mới có thể bắt đầu với mức độ vừa phải, tập trung học cách kiểm soát cơ thể trước khi tăng độ khó.

Ngược lại, những người đã có nền tảng vận động có thể tăng lực cản hoặc thực hiện các biến thể khó hơn để tiếp tục thử thách sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp.

Chính khả năng cá nhân hóa này khiến Pilates máy phù hợp với nhiều trình độ khác nhau. Dù vậy, người mới không nên tự tập các động tác khó chỉ vì muốn nhanh chóng có vóc dáng giống thần tượng. Kỹ thuật, mức độ vận động và thể trạng của mỗi người là khác nhau.

Muốn có đôi chân đẹp, chỉ Pilates là chưa đủ

Hình ảnh đôi chân dài, thon của Jang Wonyoung dễ khiến nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tập một phương pháp nhất định là có thể sở hữu vóc dáng tương tự. Trên thực tế, chiều dài chân và tỷ lệ cơ thể chịu ảnh hưởng lớn từ di truyền, cấu trúc xương và nhiều yếu tố khác.

Pilates có thể hỗ trợ tăng cường cơ bắp, cải thiện sự linh hoạt và tư thế, từ đó giúp cơ thể trông cân đối, săn chắc hơn. Nhưng không có bài tập nào có thể thay đổi chiều dài xương hay biến một dáng chân thành dáng chân khác chỉ sau một thời gian ngắn.

Nếu muốn tập Pilates máy, người mới nên bắt đầu từ những bài cơ bản, ưu tiên học cách thở, giữ vùng trung tâm và kiểm soát chuyển động. Khi cơ thể đã thích nghi, mức độ khó mới nên được tăng dần dưới sự hướng dẫn phù hợp.

Và có lẽ, điều đáng học từ những hình ảnh tập luyện của các ngôi sao không phải là cố gắng “sao chép” một tỷ lệ cơ thể vốn mang dấu ấn di truyền, mà là duy trì một cơ thể khỏe, linh hoạt và có sức mạnh tốt thông qua vận động đều đặn.