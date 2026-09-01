Thư Kỳ 50 tuổi vẫn giữ phong độ, mảnh mai nhưng không quá gầy: Hóa ra bữa tối chỉ ăn thế này

Điều đáng chú ý là bữa ăn này không phải kiểu thực đơn “nói không với tinh bột”. Ngược lại, nữ diễn viên vẫn ăn cơm và bánh mì, nhưng lượng ăn khá ít, kết hợp thêm món canh cà chua.

Không phải vẻ ngoài “không có dấu hiệu tuổi tác”, Thư Kỳ gây chú ý bởi sự cân đối giữa vóc dáng, làn da và thần thái.

Nữ diễn viên vẫn duy trì thân hình mảnh mai nhưng không theo hướng quá gầy. Gương mặt giữ được những đường nét mềm mại, làn da có dấu hiệu tuổi tác tự nhiên nhưng tổng thể vẫn khỏe khoắn. Khi xuất hiện trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh thời trang, cô thường gây ấn tượng bởi phong thái tự tin và vẻ ngoài thanh lịch thay vì cố gắng che giấu tuổi thật.

Đây cũng là điểm khiến cách giữ dáng của Thư Kỳ đáng chú ý hơn một câu chuyện giảm cân thông thường.

Ở tuổi 50, Thư Kỳ vẫn thường xuyên nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ một bữa tối khá đơn giản trên mạng xã hội: một bát canh cà chua, vài thìa cơm và nửa chiếc bánh mì baguette.

Điều đáng chú ý là bữa ăn này không phải kiểu thực đơn “nói không với tinh bột”. Ngược lại, nữ diễn viên vẫn ăn cơm và bánh mì, nhưng lượng ăn khá ít, kết hợp thêm món canh cà chua.

Từ bữa ăn của Thư Kỳ, nhiều người cũng quan tâm hơn đến cà chua - loại thực phẩm quen thuộc nhưng chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý, trong đó có lycopene và vitamin C.

Cà chua có gì đặc biệt?

Cà chua chứa nhiều nước, ít năng lượng và cung cấp một số vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất thực vật có lợi.

Một trong những thành phần được nhắc đến nhiều nhất là lycopene - sắc tố carotenoid tạo nên màu đỏ đặc trưng của cà chua. Lycopene có đặc tính chống oxy hóa và là một trong những hợp chất khiến cà chua được quan tâm trong chế độ ăn hướng tới sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng ăn cà chua không thể tự mình ngăn lão hóa hay khiến làn da trẻ hơn. Sức khỏe và vẻ ngoài của làn da chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, ánh nắng, giấc ngủ, nội tiết, hút thuốc, stress và tổng thể chế độ ăn uống.

1. Lycopene - chất chống oxy hóa đáng chú ý

Cơ thể thường xuyên phải đối mặt với quá trình oxy hóa. Ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường, hút thuốc và nhiều yếu tố khác có thể góp phần làm gia tăng stress oxy hóa.

Lycopene có khả năng chống oxy hóa và được nghiên cứu về nhiều khía cạnh liên quan đến sức khỏe.

Đây cũng là lý do cà chua thường xuất hiện trong các chế độ ăn giàu rau củ quả.

Tuy nhiên, thay vì kỳ vọng một thực phẩm có thể “chống lão hóa”, cách tiếp cận hợp lý hơn là duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau quả và các nguồn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

2. Vitamin C tham gia vào quá trình tạo collagen

Cà chua cũng cung cấp vitamin C. Đây là một vi chất thiết yếu, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động bình thường của cơ thể.

Vì vậy, nếu muốn bổ sung vitamin C qua thực phẩm, không nhất thiết chỉ ăn cà chua. Ổi, kiwi, cam, quýt, ớt chuông, bông cải xanh... cũng là những lựa chọn giàu vitamin C.

Một chế độ ăn đa dạng sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm chất khác nhau, thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất.

Cà chua nấu chín có thể giúp cơ thể tận dụng lycopene tốt hơn?

Đây là một điểm khá thú vị.

Lycopene là hợp chất tan trong chất béo. Quá trình nấu chín có thể làm thay đổi cấu trúc tế bào của cà chua, từ đó giúp lycopene trở nên dễ được cơ thể hấp thu hơn.

Việc kết hợp cà chua với một lượng chất béo phù hợp cũng có thể hỗ trợ quá trình hấp thu lycopene.

Vì vậy, cà chua không nhất thiết phải ăn sống mới tốt. Canh cà chua, sốt cà chua hoặc cà chua được nấu cùng một lượng nhỏ dầu ăn đều có thể là những cách đưa loại thực phẩm này vào bữa ăn.

Nếu muốn biến một bát canh cà chua thành bữa tối hoàn chỉnh hơn, có thể thêm:

Đậu phụ;

Nấm và các loại rau;

Trứng;

Cá hoặc thịt gà;

Một lượng cơm, khoai hoặc bánh mì phù hợp.

Như vậy, bữa ăn sẽ có thêm protein và carbohydrate, thay vì chỉ có rau củ.

Cà chua nhiều nước, ít năng lượng: Có lợi cho người đang kiểm soát cân nặng

Cà chua chứa nhiều nước và có mật độ năng lượng tương đối thấp. Khi nấu thành canh cùng các loại rau, món ăn có thể tạo cảm giác đầy đặn mà không cung cấp quá nhiều năng lượng.

Đây là lý do cà chua có thể trở thành một thành phần tiện lợi trong thực đơn của người đang kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, canh cà chua không phải món ăn “đốt mỡ”.

Một bát canh sẽ không quyết định việc tăng hay giảm cân. Tổng lượng năng lượng nạp vào, chất lượng khẩu phần, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt mới là những yếu tố quan trọng.

Bữa tối của Thư Kỳ đáng chú ý ở điểm nào?

Điều đáng học hỏi từ chia sẻ của Thư Kỳ có lẽ không nằm ở việc cô ăn một bát canh cà chua, mà ở cách kiểm soát khẩu phần.

Nữ diễn viên viết rằng sau khi tan làm lúc 20h, cô ăn một bát canh cà chua, khoảng 5 thìa cơm Phúc Kiến và nửa chiếc bánh mì baguette.

Điều này cho thấy một bữa ăn kiểm soát năng lượng không nhất thiết đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn cơm, bánh mì hay tinh bột.

Thay vì “cấm” một nhóm thực phẩm, có thể điều chỉnh lượng ăn và kết hợp với rau củ cùng nguồn protein phù hợp.

Đặc biệt, việc ăn tối muộn không có nghĩa là phải nhịn đói. Nếu lịch sinh hoạt khiến bạn chỉ có thể ăn sau 20h, điều quan trọng vẫn là tổng thể chế độ ăn và khẩu phần trong cả ngày, thay vì chỉ nhìn vào một mốc giờ.

Muốn da đẹp, đừng chỉ trông chờ vào một bát canh

Cà chua là một thực phẩm tốt để đưa vào chế độ ăn, nhưng không có món ăn nào đủ khả năng quyết định tình trạng làn da.

Nếu muốn duy trì sức khỏe và vóc dáng khi bước vào tuổi 40-50, điều đáng quan tâm hơn là một lối sống tổng thể: ăn đa dạng rau quả, đủ protein, kiểm soát lượng thực phẩm siêu chế biến, vận động thường xuyên, ngủ đủ và bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Một bát canh cà chua có thể là một lựa chọn ngon, nhẹ và giàu dinh dưỡng trong bữa tối. Nhưng điều giúp cơ thể khỏe mạnh và làn da duy trì trạng thái tốt không nằm ở một “bí quyết” duy nhất, mà đến từ những thói quen được duy trì mỗi ngày.