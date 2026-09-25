Đi cơ sở, một Phó Giám đốc Sở Đắk Lắk phải 3 lần tiêm vắc xin phòng dại

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Đặng Thị Thủy cho biết, trong quá trình đi cơ sở, bà từng lo ngại nguy cơ phơi nhiễm và đã phải tiêm vắc xin phòng dại 3 lần.

Chiều 25/9, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị Trung ương và địa phương tổ chức Hội nghị tăng cường phòng, chống bệnh dại năm 2026. Hội nghị nằm trong khuôn khổ chương trình mít tinh, diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026 tại Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ về công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật giai đoạn 2022 - 2026 và công tác phòng, chống bệnh dại trên người; tập trung vào quản lý đàn chó, mèo, tiêm phòng, giám sát, xét nghiệm và xử lý ổ dịch.

Hội nghị tăng cường phòng, chống bệnh dại năm 2026.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 9/2026, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn khoảng 234.842 con, trong đó 66.586 con được tiêm vắc xin phòng dại. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh ghi nhận 14 con chó mắc bệnh dại.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh rộng với 102 xã, phường, trong khi lực lượng thú y cơ sở giảm đáng kể. Điều này gây khó khăn cho công tác quản lý đàn chó, mèo và phòng, chống dịch bệnh.

Theo bà Đặng Thị Thủy, khó khăn lớn hiện nay là việc quản lý tổng đàn, nhất là ở khu vực nông thôn và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ tiêm phòng dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, tình trạng người dân nuôi chó, mèo nhưng thả rông vẫn còn phổ biến.

Bà Đặng Thị Thủy chia sẻ, ngay trong quá trình đi cơ sở, bản thân bà cũng từng lo ngại nguy cơ phơi nhiễm và đã phải tiêm vắc xin phòng dại 3 lần.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, thông tin về công tác phòng chống bệnh dại tại địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, thực tế này cho thấy cần tăng cường quản lý đàn chó, mèo, đồng thời thay đổi nhận thức của người dân. Một bộ phận người dân còn chủ quan, cho rằng việc bị chó, mèo cắn không nghiêm trọng nên không đi tiêm phòng.

Để khắc phục, Đắk Lắk sẽ tăng cường quản lý đàn chó, mèo bằng dữ liệu, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các đợt tiêm phòng phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, cần ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các khu vực khó khăn để bảo đảm người dân được tiếp cận vắc xin.

Mục tiêu về 0 ca tử vong

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2025 cả nước ghi nhận hơn 80 người tử vong do bệnh dại; riêng 6 tháng đầu năm 2026 có hơn 51 trường hợp tử vong. Mỗi năm, khoảng 950.000 người phải tiêm phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn, với tổng chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ThS.BS Võ Hải Sơn - Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, cho biết: Bệnh dại đặc biệt nguy hiểm, khi phát bệnh gần như tử vong, nhưng có thể phòng ngừa nếu kiểm soát tốt nguồn bệnh trên động vật, tiêm phòng đầy đủ cho đàn chó, mèo và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời.

ThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, phát biểu tại hội nghị.

Ông Võ Hải Sơn nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030 là không còn trường hợp tử vong do bệnh dại. Để đạt mục tiêu này, các địa phương cần chủ động tham mưu, bố trí nguồn lực, ngân sách phù hợp; đồng thời xác định rõ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai để có giải pháp tháo gỡ.

“Ở đâu xảy ra tử vong thì phải xác định rõ người bệnh ở đâu, cơ quan chính quyền ở đó phải chịu trách nhiệm trong việc không đạt được mục tiêu của cả chương trình”, ông Võ Hải Sơn nói.