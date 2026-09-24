Bị nhắc việc đỗ ô tô, cán bộ dọa "dẹp tiệm" spa của cô gái: Đã quay lại xin lỗi

Đoạn clip ghi lại màn tranh luận giữa một người đàn ông và chủ tiệm sapa ở Đắk Lắk về chuyện đỗ ô tô đang được chia sẻ trên mạng xã hôi.

Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại màn trao đổi giữa một người đàn ông và chủ tiệm spa về chuyện đỗ ô tô. Theo nội dung đoạn clip thì người đàn ông đỗ ô tô trước tiệm spa và chủ tiệm đã ra nhắc nhở. Trong lúc trao đổi, người đàn ông tự giới thiệu mình đang công tác trong lĩnh vực quản lý giao thông, rồi chỉ tay và dọa "dẹp tiệm" của cô gái. Khi nữ chủ tiệm nhắc toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại, người đàn ông không tiếp tục tranh luận mà lên ô tô rời đi.

Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, tương tác của người xem. Đa số đều không đồng tình với cách ứng xử của người đàn ông trong clip. Người này được xác định công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk. Được biết, sự việc xảy ra vào trưa 19/9, tại một tiệm spa trên đường Trần Văn Phụ, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Người đàn ông tranh luận với chủ tiệm spa về việc đỗ ô tô. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 24/9, thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã nắm thông tin về việc một công chức của đơn vị có lời nói, ứng xử không phù hợp với người dân, nghi xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc dừng, đỗ ô tô. Cũng thông tin trên Dân Trí, sau khi clip được chia sẻ, người đàn ông đã quay lại tiệm spa để gặp và xin lỗi cô gái.