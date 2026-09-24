Vụ livestream gây rối vì con gái nói dối chuyện mang thai: Bệnh viện sẽ làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm cho 6 bị can

Vào ngày 24/9, đại diện Bệnh viện Lạc Việt cho biết, người thân của nhóm gây rối đã đến trực tiếp để xin lỗi về vụ việc.

Ngày 24/9, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, phía bệnh viện đã ghi nhận lời xin lỗi và tinh thần cầu thị của gia đình liên quan đến vụ gây rối xảy ra tại bệnh viện xảy ra vào ngày 17/9.

Đại diện bệnh viện chia sẻ sự hoang mang, lo lắng của gia đình khi người thân gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, bệnh viện cũng mong người dân giữ bình tĩnh, tuân thủ nội quy và trao đổi với nhân viên y tế nếu có thắc mắc để sự việc được giải quyết thấu đáo.

“Bệnh viện là nơi cần sự tĩnh lặng để chăm sóc người bệnh”, đại diện bệnh viện nói.

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt ghi nhận lời xin lỗi và tinh thần cầu thị của gia đình liên quan đến vụ gây rối. Ảnh: BVCC

Theo báo Lao động, đơn vị cho biết không yêu cầu gia đình bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ việc đối với hoạt động và uy tín của đơn vị. Trong thời gian tới, Bệnh viện Lạc Việt sẽ làm đơn gửi cơ quan có thẩm quyền xin giảm nhẹ trách nhiệm cho 6 bị can.

Liên quan vụ việc nhóm người livestream, gây rối và đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, ngày 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã mở rộng điều tra, khởi tố tổng cộng 6 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979), Trần Thị Oanh (SN 1983), Đặng Văn Hinh (SN 1975), Trần Xuân Chiến (SN 1974) và Trần Thị Thảo (SN 1978).

Theo cơ quan Công an, 6 người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, cùng bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người được xác định đã cung cấp thông tin sai lệch, dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Nhóm người này quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới và gây mất trật tự, khiến hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện bị ảnh hưởng.

Sự việc tác động đến hoạt động của bệnh viện, tâm lý bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên. Nội dung livestream thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định vụ việc xuất phát từ thông tin do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai.

Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra. Kết quả xác định Ánh không mang thai.

Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng ngày 16.9 đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám thai và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật nên phải bỏ.

Tin lời con gái, ông Nguyễn Khắc Hồng, bố đẻ của Ánh, cùng người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, ông Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.